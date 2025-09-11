ఉద్యోగులకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిన కెఫేలు - బుక్ రీడింగ్ నుంచి బిజినెస్ మీటింగ్ల వరకు ఇక్కడే
నగరంలో పెరుగుతున్న కెఫేల సంస్కృతి - విభిన్న అనుభవాలతో వేదికలు - వినియోగదారుల అభిరుచికి అనుగుణంగా కెఫేల రూపురేఖలు - వింటేజ్ ఫర్నీచర్తో విభిన్నమైన మార్పులు
Cafe Lifestyle Changes in Hyderabad : ఒకప్పుడు కెఫే అంటే నలుగురు స్నేహితులు కలిసి టీ, కాఫీ తాగి సరదాగా కాసేపు గడిపే అడ్డా. కాలం మారిన తర్వాత మారుతున్న ఆధునిక పోకడలకు అనుగుణంగా కెఫేల సంస్కృతి ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది. కేవలం స్నేహితుల కలయికకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, ఓ కొత్త జీవన శైలికి అనుగుణంగా ఈ కెఫేల ట్రెండ్ మారింది.
గతంలో కెఫేలు కేవలం తక్కువ ధరలో దొరికే టీ, కాఫీతో స్నేహితులు కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి. అక్కడ వాతావరణం చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉండేది. ఎక్కువగా యువత తమ రోజువారీ జీవితం నుంచి కాస్త విరామం తీసుకుని, సరదాగా మాట్లాడుకోవడానికి ఇటువంటి ప్రదేశాలను ఎంచుకునేవారు. అక్కడ నవ్వులు, ఆటలు, చిన్న చిన్న గొడవలు, ప్రేమ కథలు ఇలా ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు పదిలమయ్యేవి.
తాత్కాలిక కార్యాలయంగా మారిన కెఫేలు : కానీ ఇప్పుడు అవి కేవలం స్నేహితులతో సరదాగా గడిపే ప్రదేశాలుగా కాకుండా, వృత్తిపరమైన అవసరాలకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. స్నేహితులతో కలవడమే కాకుండా సహోద్యోగులు, వ్యాపార భాగస్వాములతో సమావేశాలు నిర్వహించుకునే ప్రదేశాలుగా మారాయి. చాలా మంది ఉద్యోగులు, ఫ్రీ లాన్సర్లు, కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభించేవారు తమ పనులను కెఫేలలో నుంచే నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం, ప్రశాంతమైన వాతావరణం, మంచి కాఫీ వంటి అంశాలు వీటిని ఒక తాత్కాలిక కార్యాలయంగా మార్చేశాయి. ఇప్పుడు అన్నింటికి ఇదే కేరాఫ్ అడ్రస్ మారింది.
అంతేకాకుండా అధునిక కెఫేలు కేవలం పానీయాలు అందించే చోట్లుగా కాకుండా, ఓ మంచి సమగ్ర అనుభవాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఇక్కడ కేవలం కాఫీ లేదా టీ మాత్రమే కాదు, ఆఫీస్ పనులు చేసుకోవడానికి మంచి వాతావరణం, కొన్నిచోట్ల పుస్తకాలు చదువుకునే సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇలా కెఫేలు కాలంతో పాటు తన రూపాన్ని మార్చుకున్నాయి.
ఆహ్లాదకర వాతావరణం :
- కెఫేలకు వచ్చిన కస్టమర్స్కు వారి అభిరుచికి అనుగుణంగా విలాసవంతమైన సోఫాలు, ఉచిత వైఫై, ఏసీ, నేపథ్య సంగీతం ఇలా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు అక్కడ కల్పిస్తున్నారు.
- వినియోగదారులు పర్యావరణ అనుభూతి పొందేలా కెఫేలు రూపురేఖల్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. రెండు విధాలుగా మార్పులు చేస్తున్నారు. కొన్నింట్లో పాత కాలం నాటి గోడలు, వింటేజ్ ఫర్నీచర్తో విభిన్నంగా మార్చారు.
- అంతేకాకుండా అక్కడ పెంపుడు జంతువులతో కాలక్షేపం, ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకోవడానికి వీలుగా, పుస్తకాలు చదువుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటున్నాయి.
పుస్తక పరిచయ వేదిక : సాధారణంగా పుస్తకాలు చదవాలంటే లైబ్రేరీకి వెళ్లేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి ప్రశాంతమైన వాతావరణమే ఈ కెఫేల్లోనూ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. తరచుగా ఇటీవల పుస్తకాలు చదివే వారి సంఖ్య పెరుగుతుంది. అలా ఓ చేతితో కాఫీ సిప్ చేస్తూ, ఇలా మరో చేతితో పుస్తకాన్ని చదువుతున్నారు. అలాగే పుస్తక పరిచయ వేదికలు సైతం నిర్వహిస్తున్నారు. యువ రచయితలు తమ పుస్తకాలను పరిచయం చేయడానికి ఓ కెఫేను ఎంచుకుని ఉచిత ప్రవేశంతో 'మీట్ అండ్ గ్రీట్' యువతను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇక్కడ పుస్తకావిష్కరణలు కూడా చేస్తున్నారు.
ఎక్కడెక్కడ? : బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, గచ్చిబౌలి, హైటెక్సిటీ, పంజాగుట్ట, మణికొండ
వర్క్ ఫ్రమ్ కెఫేలుగా : ప్రస్తుతం ఆఫీస్ వర్క్ని ఎక్కువగా ఆఫీసులో కన్న కెఫేల్లోనే కూర్చొని చేస్తున్నారు. అందుకు ముఖ్య కారణం ఇక్కడ వర్క్ ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం ఉండటమే. కేవలం ల్యాప్టాప్ ఒక్కటి తెచ్చుకుంటే చాలు, ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ప్రైవేటు క్యాబిన్లు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అంతేకాదు వ్యాపార సమావేశాలు, గంటల తరబడి కూర్చొని పని చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. దాదాపు ఐటీ, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు ఇక్కడే పని చేసుకుంటూ వారి క్లయింట్స్తో మీటింగ్స్ నిర్వహిస్తున్నారు.
పెట్స్తో కాలక్షేపం : కెఫేల్లో కాఫీయే కాదు ఇటీవల అన్ని కెఫేల్లోకి పెంపుడు జంతువులను సైతం అనుమతిస్తున్నారు. వాటి కోసం అవి ఇష్టంగా తినే ఆహార పదార్థాలతో ప్రత్యేక మెనూ, విశాలమైన స్థలాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. వాటి యజమానులు కలుసుకోవడానికి, వారి అనుభవాలను పంచుకోవడానికి, కొత్త స్నేహితులను కలుసుకునేందుకు కెఫేలు వేదికవుతున్నాయి.
