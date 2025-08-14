AP New Districts Formation : జిల్లా, రెవెన్యూ డివిజన్, మండల, గ్రామ సరిహద్దులు వాటి పేర్ల మార్పుతో పాటు కొత్తవాటి ఏర్పాటుపై ఏపీ సర్కార్ నియమించిన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఈ నెల 29, 30 తేదీల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాల్లో పర్యటించనుంది. అక్కడి కలెక్టర్లు, ప్రజాప్రతినిధులతో చర్చించి, ప్రజల నుంచి విన్నపాలు స్వీకరించనుంది. మంత్రివర్గ ఉపసంఘంలోని సభ్యులు రెండు బృందాలుగా ఏర్పడి 13 ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాలు, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రంపచోడవరం, పాడేరుతో పాటు పోలవరం ముంపు ప్రాంతం ఉన్న ఏడు మండలాల పరిధిలో ఒకచోట సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. దీంతోపాటు సెప్టెంబర్ 2 వరకు కలెక్టర్ల కార్యాలయాల్లోనూ వినతులు స్వీకరిస్తారు.
వీటిపై మంత్రులు చర్చించి సెప్టెంబర్ 15న ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వనున్నారు. మంత్రివర్గ ఉపసంఘం తొలి సమావేశం రాష్ట్ర సచివాలయంలో బుధవారం నాడు నిర్వహించారు. మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్, నాదెండ్ల మనోహర్, అనిత, పి.నారాయణ, బీసీ జనార్దన్రెడ్డి, నిమ్మల రామానాయుడు, సత్యకుమార్ యాదవ్ హాజరయ్యారు.
పరిపాలనా సౌలభ్యం దృష్ట్యా : గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జిల్లాల విభజన సరిగా చేయకపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. కొన్నిచోట్ల గ్రామాల నుంచి జిల్లా కేంద్రానికి 150 కిలోమీటర్ల దూరం ఉందన్నారు. తిరుపతికి దగ్గర్లో ఉన్న వెదురుకుప్పం మండలాన్ని చిత్తూరు జిల్లాలో చేర్చారని చెప్పారు. ఇలాంటి వాటన్నిటినీ సరిచేసేందుకు ప్రభుత్వం మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని నియమించిందని పేర్కొన్నారు. కొందరు నియోజకవర్గ మార్పులు కోరుతున్నారని వాటి హద్దులు మార్చడం సాధ్యం కాదని అనగాని సత్యప్రసాద్ స్పష్టంచేశారు.
"ప్రతి జిల్లాకు మంత్రులబృందం వెళ్లి వినతులు స్వీకరిస్తారు. కలెక్టర్లకు కూడా వినతులు ఇవ్వొచ్చు. వాటిపై ప్రజాప్రతినిధులతో మాట్లాడి వారి ఇబ్బందులను తెలుసుకుంటాం. డిసెంబర్ 31 వరకు వీటన్నింటిని పూర్తిచేస్తాం. సెప్టెంబర్ 2 వరకు వినలు తీసుకుంటాం. 15న ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇస్తాం." - అనగాని సత్యప్రసాద్, రెవెన్యూశాఖ మంత్రి
సమావేశం తర్వాత మంత్రులు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని పేర్కొన్నారు. సెప్టెంబర్ 2 వరకే వినతులు తీసుకుంటామని చెప్పారు. 15న నివేదిక ఇస్తామని తెలిపారు. అభ్యంతరాల స్వీకరణ, తుది నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియ అంతా ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 31 నాటికి పూర్తిచేయాలని వివరించారు.
మంత్రివర్గ ఉపసంఘానికి వచ్చిన వినతుల్లో కొన్ని :
- గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల జిల్లాల్లో ఏదో ఒక దానికి కవి గుర్రం జాషువా పేరు పెట్టాలి.
- బాపట్ల జిల్లా కేంద్రాన్ని చీరాల-బాపట్ల మధ్య ఏర్పాటు చేయాలి.
- బాపట్ల జిల్లాకు దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య పేరు పెట్టాలి.
- కృష్ణా జిల్లా కొత్తపల్లి, బిళ్లపల్లి, మడిచర్ల గ్రామాల్ని బాపులపాడు మండలం నుంచి తొలగించి ముసునూరు/నూజివీడు మండలాల్లో కలపాలి.
- వెదురుకుప్పం మండలాన్ని చిత్తూరు జిల్లా నుంచి తొలగించి తిరుపతి జిల్లాలో కలపాలి.
- శ్రీకాకుళం జిల్లా లావేరు మండల కేంద్రంగా మురపాకను మార్చాలి.
- మార్కాపురం కేంద్రంగా జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి మంత్రివర్గ ఉపసంఘానికి వినతిపత్రం అందించారు.
