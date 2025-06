ETV Bharat / state

రెవెన్యూ శాఖలో సంస్కరణలు - తుది దశకు నాలా చట్టం రద్దు: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ - CABINET SUB COMMITTEE MEETING

Published : June 11, 2025 at 8:57 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Cabinet Sub Committee Meeting for Reforms in Revenue: ఏపీ అగ్రికల్చర్‌ ల్యాండ్‌ యాక్ట్‌ 2006 నాలాను రద్దు చేసేందుకు విధివిధానాలు రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ తెలిపారు. వ్యవసాయ భూమిని వ్యవసాయేతర భూములుగా మార్చేందుకు ఉద్దేశించి ఈ చట్టాన్ని రూపొందించారు. ప్రజలకు ఇబ్బందిగా మారిన నాలాను రద్దు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించడంతో వేగంగా చర్యలు చేపడుతున్నారు. రెవెన్యూ శాఖలో సంస్కరణల కోసం ఆరుగురు మంత్రులతో ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సచివాలయంలో భేటీ అయ్యింది. మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్, పయ్యావుల కేశవ్, నారాయణ, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.

ట్యాక్స్ కట్టేస్తే ఆటోమేటిక్​గా భూ మార్పిడి: వ్యవసాయేతర అవసరాలకు భూములను మార్పిడి చేసుకునేందుకు నాలా చట్టం వల్ల ఇప్పటి వరకు అనేక రకాల కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉందని, దీన్ని గమనించే సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్​లో నాలాను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించినట్లు కేశవ్ చెప్పారు. సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం మేరకు నాలాను రద్దు చేసి ప్రజలు ట్యాక్స్ కట్టేస్తే ఆటోమేటిక్​గా భూ మార్పిడి జరిగేలా ముసాయిదా విధివిధానాలు రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. నాలా ట్యాక్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉందని పలు సంఘాల నుంచి అభ్యంతరాలు వచ్చాయని, ఆ ట్యాక్స్​ను కూడా ఎంతమేరకు తగ్గించవచ్చో ప్రతిపాదనలు ఇవ్వాల్సిందిగా అధికారులను ఆదేశించినట్లు నారాయణ వెల్లడించారు. వీలైతే ఈ ప్రతిపాదనలను ఈ నెల 19వ తేదీన జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో పెట్టి చర్చిస్తామని తెలిపారు.