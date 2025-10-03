ETV Bharat / state

వారికి రూ.15 వేలు - ఆమోదించిన కేబినెట్​

సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ - దాదాపు 20 అజెండా అంశాలపై సమావేశంలో చర్చ

AP_CABINET_MEETING
AP_CABINET_MEETING (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Cabinet Meeting Chaired by CM Chandrababu: ఆటో, క్యాబ్‌ డ్రైవర్లకు రూ. 15 వేలు ఆర్ధిక సాయం ఇచ్చే పథకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు శనివారం లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. విజయవాడ సింగ్‌ నగర్‌లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో ఈ పథకాన్ని సీఎం ప్రారంభిస్తారు. ఈ మేరకు పథకం ప్రతిపాదనలను రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశమై దాదాపు 20 అజెండా అంశాలపై చర్చించింది. ల్యాండ్‌ ఇన్సెంటివ్‌ ఫర్‌ టెక్నికల్‌ హబ్స్‌ (లిఫ్ట్) పాలసీ 2024-29 అనుబంధ ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. జలవనరుల శాఖకు సంబంధించి వివిధ పనులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. కారవాన్‌ పర్యాటకానికి కేబినెట్‌ అంగీకారం తెలిపింది.

అమృత్‌ పథకం 2.0 పనులకు మంత్రివర్గం ఆమోదం లభించింది. రాజధాని అమరావతిలో వివిధ పనుల వేగవంతానికి స్పెషల్‌ పర్పజ్‌ వెహికల్‌ ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అమరావతి సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు సంస్థలకు భూకేటాయింపుల ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపారు. అలానే రాజధానికి భూసేకరణ విషయంలో కేబినెట్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

ల్యాండ్‌ పూలింగ్‌ ద్వారా ఇవ్వని భూములను భూసేకరణ ద్వారా తీసుకునేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. కుష్టు వ్యాధి పదం తొలగించే చట్టసవరణకు కేబినెట్‌ పచ్చజెండా ఊపింది. విద్యుత్‌ శాఖకు సంబంధించి పలు ప్రతిపాదనలను ఆమోదించారు. కార్మిక చట్టాల్లో పలు సవరణల ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది.

కొందరు ఎమ్మెల్యేలు ఇష్టారీతిన మాట్లాడారు: కేబినెట్ భేటీ తర్వాత పలు అంశాలపై మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు చర్చించారు. ఎమ్మెల్యేలను నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులదేనని స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీలో కొందరు ఎమ్మెల్యేలు ఇష్టారీతిన మాట్లాడారని ఎమ్మెల్యేలు, ఇన్‌ఛార్జి మంత్రుల మధ్య సమన్వయం ఉండాలని సూచించారు. శాఖాపరంగా ఎలాంటి విమర్శలొచ్చినా గట్టిగా స్పందించాలని సీఎం దిశా నిర్దేశం చేశారు. చరిత్రలో తొలిసారి 93 శాతం రిజర్వాయర్లు నింపామని విజన్-2047లోని 10 సూత్రాల్లో ఇదో కీలక పరిణామమని సీఎం అన్నారు.

పూర్వోదయ పథకంలో ఏపీకి స్థానం లభించిందన్న సీఎం చంద్రబాబు తద్వారా రాష్ట్రానికి రూ.65 వేల కోట్లు వచ్చే అవకాశమున్నట్లు వెల్లడించారు. అలానే ఉద్యాన, ఆక్వా రంగాల్లో రూ.65 వేల కోట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందన్న సీఎం పశువుల హాస్టళ్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ విజయవాడ ఉత్సవ్ తరహా ఈవెంట్లు పెట్టాలని స్థానిక పండుగలను ప్రోత్సహించేలా నెలకో ఈవెంట్ ఉండేలా చూడాలని సూచించారు. కడపలో జిందాల్ ఉక్కు పరిశ్రమను 2028 లోపు పూర్తి చేస్తామన్న చంద్రబాబు ఈ నెల 16న ప్రధాని కర్నూలు పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

కడప జిల్లాలో 250 మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టు - కేబినెట్​ నిర్ణయాలివే

రూ.25 లక్షల వరకూ ఉచిత చికిత్స - యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం

