విశాఖలో రూ. 87,520 కోట్ల పెట్టుబడితో రైడెన్ డేటా సెంటర్
విశాఖలో దేశంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ - గూగుల్ అనుబంధ సంస్థ రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం, రూ.1.27 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం మంత్రిమండలి నిర్ణయాలను వెల్లడించిన పార్థసారథి
Cabinet Approval To Raiden Data Center In Vizag: రాష్ట్ర సాఫ్ట్వేర్ రంగ గతిని మార్చే కీలక నిర్ణయానికి మంత్రిమండలి పచ్చజెండా ఊపింది. గూగుల్ అనుబంధ సంస్థ రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ విశాఖలో దేశంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్కు ఆమోదం తెలిపింది. తద్వారా విశాఖ ఏఐ స్మార్ట్సిటీగా రూపాంతరం చెందనుంది. దీని ద్వారా మొత్తం రూ.1,27,181 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు, 78,771 మంది ఉద్యోగాల కల్పన ప్రతిపాదనలను ఆమోదిస్తూ మంత్రిమండలి నిర్ణయం తీసుకుంది.
మంత్రి మండలి నిర్ణయాలు: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నిర్వహించిన మంత్రివర్గ సమావేశం వివరాలను మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి విలేకర్లకు వెల్లడించారు. విశాఖలో దాదాపు 480 ఎకరాల్లో రూ.87,520 కోట్ల పెట్టుబడితో (పూర్తి ఈక్విటీ) రైడెన్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు కానుంది. జిల్లాలోని తర్లువాడ, అడవివరం, అచ్యుతాపురం పరిధిలో మూడు అతి పెద్ద డేటా సెంటర్లు రానున్నాయి. ఇందుకు అవసరమైన భూమిని గూగుల్ సంస్థే ఏపీఐఐసీ నుంచి కొనుగోలు చేయనుంది. ఈ డేటా సెంటర్కు సింగపూర్ లేదా వారికి అనువైన ఇతర ప్రాంతాల నుంచి సముద్రగర్భం ద్వారా కేబుల్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కేబుల్ కారణంగా మరిన్ని డేటా సెంటర్లు విశాఖలో ఏర్పాటయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ఈపీడీసీఎల్కు చెల్లించాల్సిన విద్యుత్ బకాయిలు రూ.753.29 కోట్లు, రాబోయే రెండేళ్లలో సంస్థ వినియోగించే విద్యుత్కయ్యే ఛార్జీలతో కలిపి రూ.2,400 కోట్లను రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఐఎన్ఎల్)లో ఈక్విటీ కింద పెట్టుబడిగా పెట్టే ప్రతిపాదనకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మొత్తాన్ని పదేళ్ల తర్వాత 7 శాతం నాన్ క్యుములేటివ్ రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్షియల్ వాటా మూలధనంగా మార్చుకునేందుకు ఈపీడీసీఎల్కు ప్రభుత్వం అనుమతించింది.
విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను ప్రభుత్వ రంగంలోనే నిర్వహించేందుకే ఈ నిర్ణయం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పాలకులు ప్రధాని మోదీతో చాలా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్లు ప్రజల్లో భావన కల్పించినప్పటికీ విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ కాదనే భరోసా మాత్రం ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రైవేటీకరణ జరగదని చెప్పినా, విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నా సరే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారు.
4 గ్రేడ్లుగా పంచాయతీల విభజన: గ్రామ పంచాయతీల పునర్నిర్మాణం, పునర్వర్గీకరణ ప్రతిపాదనను మంత్రి మండలి ఆమోదించింది. పంచాయతీ ఉద్యోగులకు చాలా ఏళ్లుగా పదోన్నతుల ఛానల్ లేదు. ఇప్పుడు దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవడం 48 ఏళ్ల తర్వాత జరుగుతున్న అతి పెద్ద సంస్కరణ. మొత్తం 7,244 గ్రామ పంచాయతీ క్లస్టర్లను రద్దు చేసి మొత్తం 13,351 గ్రామ పంచాయతీలను స్వతంత్ర యూనిట్లుగా పరిగణిస్తారు. జనాభా, ఆదాయం ఆధారంగా వీటిని నాలుగు గ్రేడ్లు- స్పెషల్ గ్రేడ్ (రూర్బన్), గ్రేడ్-1, 2, 3 పంచాయతీలుగా వీటిని విభజిస్తారు. దీని వల్ల వివిధ కేంద్ర పథకాల నిధుల్ని ఎక్కువగా తెచ్చుకుని అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశముంటుంది. ఇకపై పంచాయతీ కార్యదర్శులు పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారులుగా వ్యవహరిస్తారు.
గిరిజనులకు 50 శాతం భాగస్వామ్యం: దీని ప్రకారం గిరిజనుల భూముల్ని ప్రైవేటు వారికి ఇవ్వరు. ఆ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా పర్యాటకానికి అనుకూలం కావడంతో అక్కడి భూముల్లో గిరిజనులకు 50 శాతం భాగస్వామ్యమిచ్చి ప్రభుత్వం హోటళ్లు, రిసార్ట్లు అభివృద్ధి చేసి వాటిని అద్దెకు ఇస్తుంది. అద్దెకు ఇచ్చినా ఓనర్షిప్ బదలాయింపు ఇచ్చినట్లు కాదు. గిరిజన చట్టానికి లోబడే ఉంటుంది. ఇది మంత్రివర్గం ముందుకొచ్చిన ప్రతిపాదన కాదు. కేవలం ఒక ఆలోచన మాత్రమే. స్వయంకృషితో ఎదిగిన ఒక గిరిజన వ్యక్తి తనకున్న 13 ఎకరాల్లో రిసార్ట్ ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకొచ్చారు. ఆయనకు అన్ని విధాలుగా సహకరించాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
అమరావతిలో ప్రభుత్వ భవనాల సముదాయ ప్రాంతంలో రూ.212 కోట్లతో రాజ్భవన్ నిర్మాణ ప్రతిపాదనకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్ర శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి గుర్తింపును బలోపేతం చేయడానికి, రాజధానిలో ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను మరింత సుస్థిరంగా నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అమరావతిలో ఒక్కొక్కటి 6.5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, 10 వేల మంది సామర్థ్యంతో నాలుగు కన్వెన్షన్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు సీఆర్డీఏ చేసిన ప్రతిపాదనకు ఆమోదముద్ర వేసింది.
ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండలో రూ.1,200 కోట్ల పెట్టుబడితో 371 ఎకరాల్లో భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. దీని ద్వారా 1,400 మంది ఉద్యోగావకాశాలు లభించనున్నాయి. ఎకరా రూ.7.73 లక్షల చొప్పున కేటాయించారు. సంస్థ ఏర్పాటుకు మొత్తం 1,200 ఎకరాలు అవసరం కాగా మిగతా 819 ఎకరాలు రైతుల నుంచి సేకరించిన మొత్తానికే అందించనున్నారు. అక్కడే 145 ఎకరాల్లో టౌన్షిప్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 2028 అక్టోబర్ 2028 నాటికి ఉత్పత్తి ప్రారంభించనుంది.
సర్వతోముఖాభివృద్ధి దిశగా ఏపీ: టైర్-2 నగరాలకు ఐటీ రంగ పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో దేశంలోని ఇతర నగరాలతో పోటీ పడేలా పెట్టుబడులు ఆహ్వానించే లక్ష్యంతో మధ్యతరహా సంస్థలకు భూముల కేటాయింపు విధానానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ల్యాండ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ టెక్ హబ్స్ లిఫ్ట్ పాలసీలో సవరణలు చేశాం. ఈ ప్రతిపాదనను మంత్రిమండలి ఆమోదించింది. అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టే సంస్థలకు 0.5 ఎకరాల నుంచి 4 ఎకరాల వరకు భూమి కేటాయిస్తాం. తర్వాత 12 నెలల్లో ఆ సంస్థ నిర్మాణాలు ప్రారంభించాలి. మరో 12 నెలల్లో 500 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించాలి.
వీటితో పాటు రూ.430 కోట్ల పెట్టుబడితో అనంతపురం జిల్లా టేకులోడులో ఏరో స్పేస్ ఆటోమేటివ్ కాంపొనెంట్ తయారు చేయడానికి రేమండ్ జేకే మెయినీ ప్రెసిషన్ టెక్నాలజీకి ఎకరా 45.95 లక్షల చొప్పున 25 ఎకరాలు కేటాయించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం. 2027 మే నాటికి సంస్థ వాణిజ్య ఉత్పత్తి ప్రారంభించనుంది. రూ.510 కోట్ల పెట్టుబడితో అనంతపురంలో రేమండ్ జేకే మెయినీ గ్లోబల్ ఏరో స్పేస్ లిమిటెడ్ ఏరో స్పేస్ కాంపొనెంట్ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయనుంది. 1,400 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు రానున్నాయి. ఎకరా రూ.37.72 లక్షలకు 75.5 ఎకరాలు కేటాయింపు. ఇది 2027 మే నాటికి వాణిజ్య ఉత్పత్తి ప్రారంభించనుంది.
విజయవాడ మల్లవల్లి పారిశ్రామిక పార్కులోని 7.48 ఎకరాల కోర్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ను లులు సంస్థకు చెందిన ఫెయిర్ ఎక్స్పోర్ట్స్కు 66 ఏళ్లకు లీజుకు కేటాయించే ప్రతిపాదనకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఏడాదికి రూ.50 లక్షలకు లీజుకు ఐదేళ్లకోసారి 5 శాతం పెంపు. విశాఖ బీచ్ రోడ్డులో 13.74 ఎకరాల్లో మెగా షాపింగ్ మాల్ ఏర్పాటుకు లులు ఇంటర్నేషనల్ షాపింగ్ మాల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు సవరించిన అద్దె నిబంధనలకు ఆమోదం పొందింది. వార్షిక లీజు అద్దె రూ.7.08 కోట్లుగా నిర్ణయం.
అయితే పదేళ్లకోసారి 10 శాతం పెంపు ఉండనుంది. రూ.1,066 కోట్ల ఈ ప్రాజెక్టుతో 500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. రూ.30 కోట్ల పెట్టుబడితో యాక్సెల్ ఈఎస్జీ సంస్థ కర్నూలు జిల్లా కృష్ణగిరి మండలంలో ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు మంత్రిమండలి ఆమోదం పొందింది. ఇక్కడ ఏఐ ఆధారిత పర్యావరణ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ, డ్రోన్లు, సెన్సర్లు, బయోచార్ ఉత్పత్తి కానున్నాయి. 80 ఎకరాల కేటాయింపు. తద్వారా 300 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
తిరుపతిలో ఒబెరాయ్కి మరోచోట భూమి: తిరుపతిలో ఒబెరాయ్ విల్లాస్ రిసార్ట్కు ఇప్పటికే భూమి కేటాయించిన చోట స్థానికులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఆ కేటాయింపును రద్దు చేసి, వేరే చోట భూమి కేటాయించారు. తిరుపతిలోని 588/ఏలో ఉన్న 20 ఎకరాల్లో ఒబెరాయ్ విల్లాస్ రిసార్ట్ అభివృద్ధికిగాను భూకేటాయింపునకు సంబంధించి ఎస్ఐపీబీ తీసుకున్న నిర్ణయానికి మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది.
విశాఖ కాపులుప్పాడలో రూ.140 కోట్ల పెట్టుబడితో 2,600 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించేందుకు ఇమేజినేటివ్ టెక్నో సొల్యూషన్స్ సంస్థ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించిెంది. దీంతో మరిన్ని గ్లోబల్ కేపబులిటీ సెంటర్ (జీసీసీ)లు ఇక్కడ కొలువుదీరే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సంస్థకు ఎకరా రూ.2 కోట్లతో 4.05 ఎకరాల కేటాయింపులున్నాయి. విశాఖ జిల్లా గుర్రంపాలెంలో రూ.319 కోట్ల పెట్టుబడితో అవంతి వేర్హౌసింగ్ సర్వీసెస్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు సైతం ఆమోదం లభించింది. రూ.260 కోట్ల పెట్టుబడితో 800 మందికి ఉద్యోగావకాశాల కల్పనకు అనకాపల్లిలో శన్వీరా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు ఆమోదముద్ర పడింది.
పల్నాడులో ఇప్పటికే కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న శ్రీ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ రూ.2,260 కోట్ల పెట్టుబడితో మరో 350 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకుగాను విస్తరణకు చేసిన ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. విజయనగరం జిల్లాలో 1,166.43 ఎకరాల్లో ప్రైవేట్ మెగా పారిశ్రామిక పార్కు ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు సైతం ఆమోదం పొందింది. రూ.531 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇక్కడ 45,000 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు రానున్నాయని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి తెలియజేశారు.
