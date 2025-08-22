ETV Bharat / state

శ్రీనివాసుడికి 121 కిలోల పసిడి విరాళం - ఓ అజ్ఞాత పారిశ్రామికవేత్త కానుక! - 121 KG GOLD DONATED TO TIRUMALA

వెల్లడించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - మరోవైపు జులైలో రికార్డు నెలకొల్పిన శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయాలు

121 kg gold donated to Tirumala Temple
121 kg gold donated to Tirumala Temple (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 8:58 AM IST

2 Min Read

121 Kg Gold Donated To Tirumala Temple: ఇటీవల ఓ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారికి 121 కిలోల బంగారాన్ని విరాళంగా ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చారని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఇలాంటి భారీ విరాళాలు టీటీడీ చేపట్టే విద్య, వైద్యం వంటి సేవలు, ఎన్నో సత్కార్యాలకు దోహదం చేస్తాయని చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా సీఎం వెల్లడించారు.

పీ4 కార్యక్రమం గురించి సైతం ఇందులో పేర్కొన్నారు. ‘పరోపకారం పరమ ధర్మమని భారతీయ సంస్కృతి చెబుతోంది. సమాజానికి సేవ చేయడం మన ధర్మం. అందుకే మనది పుణ్యభూమి. నలుగురూ బాగుండాలని, మార్పు తీసుకురావాలనే నాడు జన్మభూమి కార్యక్రమం చేపట్టి మార్పునకు శ్రీకారం చుట్టాను. సంపాదించడం కంటే సమాజానికి తిరిగి ఖర్చు చేయడం వల్ల ఎక్కువ సంతృప్తి కలుగజేస్తుంది. అలాగే నిజమైన ఆనందం ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. ఇదో గొప్ప ఆదర్శంగా నిలిచి ఎన్నో మార్పులకు నాంది పలకాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.

'తిరుమల శ్రీవారి భక్తుడు ఓ కంపెనీ స్థాపించి విజయవంతమయ్యారు. అందులో 60 శాతం వాటా అమ్మితే ఆయనకు సుమారు రూ.6-7 వేల కోట్ల సొమ్ము వచ్చింది. ఈ సంపద అంతా భగవంతుడు ఇచ్చిందేనన్న భావనతో తిరుమలేశుడికి 121 కిలోల బంగారాన్ని సమర్పించడానికి ముందుకు వచ్చారు అని సీఎం వెల్లడించారు. శ్రీవారు నిత్యం 120 కిలోల ఆభరణాలు ధరిస్తారు. ఈ భక్తుడు కూడా సుమారు అంతే స్వర్ణాన్ని కానుకగా సమర్పించేందుకు ముందుకొచ్చారు' అని తెలిపార. దీని విలువ రూ.140 కోట్ల పైనేనని అంచనా.

దర్శనానికి 24 గంటలు: మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి కృష్ణతేజ అతిథిగృహం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. గురువారం 65,112 మంది భక్తులు శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకున్నారు. అదే విధంగా 27,331 మంది భక్తులు స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.49 కోట్లు వచ్చింది.

రికార్డు స్థాయిలో లడ్డు విక్రయాలు: తిరుమలలో ఈ ఏడాది జులై 12న రికార్డు స్థాయిలో 4,86,134 లడ్డూలు అమ్ముడుపోయాయి. గత సంవత్సరం ఇదే రోజున 3.24 లక్షలు లడ్డూలు విక్రయించగా అది 35 శాతం వరకు పెరగడం విశేషమనే చెప్పాలి. దీంతో ఆ ఒక్క రోజులోనే లడ్డూల విక్రయాల ద్వారా రూ.2.43 కోట్లు వసూలు అయ్యాయి. గతేడాది జులై నెలలో లడ్డూల ఉత్పత్తి (చిన్నవి 160-180 గ్రాములు) 1,04,57,550 ఉండగా ఈ ఏడాది జులైలో 1,25,10,300కు పెరిగింది. గత జులైలో 1,04,03,719 లడ్డూలు అమ్ముడుపోగా ఈ సంవత్సరం జులైలో 1,24,40,082 అమ్ముడుపోయాయి. దీంతో పాటు భక్తుల రద్దీ పెరిగినప్పుడు సరిపడా అవసరాల కోసం బఫర్‌ స్టాక్‌ కింద 4 లక్షలు పెట్టుకున్నారు.

తిరుమల 'శ్రీవాణి' టికెట్ల విక్రయాల్లో గందరగోళం - భక్తుల నిరసన

తిరుమల శ్రీవారికి భారీ బంగారు కానుక - 2.5 కిలోల స్వర్ణ శంఖు, చక్రాల వితరణ

121 Kg Gold Donated To Tirumala Temple: ఇటీవల ఓ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారికి 121 కిలోల బంగారాన్ని విరాళంగా ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చారని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఇలాంటి భారీ విరాళాలు టీటీడీ చేపట్టే విద్య, వైద్యం వంటి సేవలు, ఎన్నో సత్కార్యాలకు దోహదం చేస్తాయని చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా సీఎం వెల్లడించారు.

పీ4 కార్యక్రమం గురించి సైతం ఇందులో పేర్కొన్నారు. ‘పరోపకారం పరమ ధర్మమని భారతీయ సంస్కృతి చెబుతోంది. సమాజానికి సేవ చేయడం మన ధర్మం. అందుకే మనది పుణ్యభూమి. నలుగురూ బాగుండాలని, మార్పు తీసుకురావాలనే నాడు జన్మభూమి కార్యక్రమం చేపట్టి మార్పునకు శ్రీకారం చుట్టాను. సంపాదించడం కంటే సమాజానికి తిరిగి ఖర్చు చేయడం వల్ల ఎక్కువ సంతృప్తి కలుగజేస్తుంది. అలాగే నిజమైన ఆనందం ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. ఇదో గొప్ప ఆదర్శంగా నిలిచి ఎన్నో మార్పులకు నాంది పలకాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.

'తిరుమల శ్రీవారి భక్తుడు ఓ కంపెనీ స్థాపించి విజయవంతమయ్యారు. అందులో 60 శాతం వాటా అమ్మితే ఆయనకు సుమారు రూ.6-7 వేల కోట్ల సొమ్ము వచ్చింది. ఈ సంపద అంతా భగవంతుడు ఇచ్చిందేనన్న భావనతో తిరుమలేశుడికి 121 కిలోల బంగారాన్ని సమర్పించడానికి ముందుకు వచ్చారు అని సీఎం వెల్లడించారు. శ్రీవారు నిత్యం 120 కిలోల ఆభరణాలు ధరిస్తారు. ఈ భక్తుడు కూడా సుమారు అంతే స్వర్ణాన్ని కానుకగా సమర్పించేందుకు ముందుకొచ్చారు' అని తెలిపార. దీని విలువ రూ.140 కోట్ల పైనేనని అంచనా.

దర్శనానికి 24 గంటలు: మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి కృష్ణతేజ అతిథిగృహం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. గురువారం 65,112 మంది భక్తులు శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకున్నారు. అదే విధంగా 27,331 మంది భక్తులు స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.49 కోట్లు వచ్చింది.

రికార్డు స్థాయిలో లడ్డు విక్రయాలు: తిరుమలలో ఈ ఏడాది జులై 12న రికార్డు స్థాయిలో 4,86,134 లడ్డూలు అమ్ముడుపోయాయి. గత సంవత్సరం ఇదే రోజున 3.24 లక్షలు లడ్డూలు విక్రయించగా అది 35 శాతం వరకు పెరగడం విశేషమనే చెప్పాలి. దీంతో ఆ ఒక్క రోజులోనే లడ్డూల విక్రయాల ద్వారా రూ.2.43 కోట్లు వసూలు అయ్యాయి. గతేడాది జులై నెలలో లడ్డూల ఉత్పత్తి (చిన్నవి 160-180 గ్రాములు) 1,04,57,550 ఉండగా ఈ ఏడాది జులైలో 1,25,10,300కు పెరిగింది. గత జులైలో 1,04,03,719 లడ్డూలు అమ్ముడుపోగా ఈ సంవత్సరం జులైలో 1,24,40,082 అమ్ముడుపోయాయి. దీంతో పాటు భక్తుల రద్దీ పెరిగినప్పుడు సరిపడా అవసరాల కోసం బఫర్‌ స్టాక్‌ కింద 4 లక్షలు పెట్టుకున్నారు.

తిరుమల 'శ్రీవాణి' టికెట్ల విక్రయాల్లో గందరగోళం - భక్తుల నిరసన

తిరుమల శ్రీవారికి భారీ బంగారు కానుక - 2.5 కిలోల స్వర్ణ శంఖు, చక్రాల వితరణ

For All Latest Updates

TAGGED:

121 KG OF GOLD DONATED TO TTDTIRUMALA LADDU SALE HIGH IN JULY121 KG GOLD DONATED IN TTD TEMPLEGOLD DONATION TO LORD VENKATESWARA121 KG GOLD DONATED TO TIRUMALA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

షాకింగ్ రూల్ :  'సిబిల్' స్కోర్ తక్కువ ఉంటే ఉద్యోగం ఇవ్వరట- క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

'ఈసారి నాది భరోసా'- విశ్వంభర రిలీజ్​పై చిరంజీవి క్లారిటీ

చైనాతో సరిహద్దు వాణిజ్యం- నేపాల్ వాదన అసలు కరెక్ట్ కాదు: భారత్​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.