తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు - జీఎస్టీ తగ్గింపుతో స్తంభించిన వ్యాపారం
జీఎస్టీ స్లాబులు తగ్గిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం - వాహనాలపై జీఎస్టీ తగ్గింపుతో స్తంభించిన వ్యాపారం - కొనుగోళ్లు లేక బోసిపోతున్న ద్విచక్ర వాహనం షోరూంలు
Published : September 8, 2025 at 12:21 PM IST
Business Paralyzed by GST Cut on Vehicles : జీఎస్టీ స్లాబులు తగ్గిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల కొనుగోళ్లు నిలిచిపోయాయి. ఈ నెల 22 నుంచి జీఎస్టీ నూతన స్లాబులు అమలు తరుణంలో వాహనాలను కొనాలని అనుకునే వారు తమ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసుకుంటున్నారు. వీటిపై 28 % ఉన్న జీఎస్టీని 18 శాతానికి తగ్గించడంతో ఆ మేరకు ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఈ సందర్భంలో కొనుగోలుదారులు వాహనాల కోసం ముందస్తు బుకింగ్ చేసుకోకపోవడం, కొనుగోళ్ల కోసం షోరూంలకు రాకపోవడంతో వ్యాపారాలు స్తంభించాయి. షోరూంలు వెలవెలబోయి కనిపిస్తున్నాయి.
సామాన్య, మధ్యతరగతికి ఊరట లభిస్తుంది : వస్తు-సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) స్వరూపంలో మార్పుల నేపథ్యంలో సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఊరట లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల ధరలు కొంత తగ్గుతాయి. ద్విచక్ర వాహనంపై రూ.8,000 నుంచి రూ.20,000 వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అదే కార్ల ధరల్లో రూ.60,000 నుంచి రూ.1.50 లక్షల వరకు ధర తగ్గనుంది. 350 సీసీ ద్విచక్ర వాహనాలపై జీఎస్టీని 28 నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు. 1200 సీసీ లోపు పెట్రోలు, ఎల్పీజీ, పెట్రోలు హైబ్రిడ్, సీఎన్జీ కార్లు, డీజిల్ హైబ్రిడ్ కార్లు, 1500 సీసీ లోపు డీజిల్, త్రిచక్ర వాహనాలపైన కూడా అదే రీతిన జీఎస్టీని తగ్గించారు.
దసరాకు భారీగా విక్రయాలు జరిగే అవకాశం : సాధారణంగా దసరా పండుగ వేళ కొత్త వాహనాల కొనుగోళ్లు చేయడం ఆనవాయితీ. ఈ సెంటిమెంట్ ఉన్న వారు కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలకు ముందస్తుగా బుకింగ్ చేసుకొని మరీ దసరా పండుగ రోజు పొందుతుంటారు. ఈ పండుగ నాటికి తగ్గించిన జీఎస్టీ అమలులోకి రానుంది. దీంతో ఆయా వాహనాల ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు. ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో అదే రీతిలో కొనుగోళ్లు సైతం పెరగనున్నట్లు విక్రయ కేంద్రాల నిర్వాహకులు అనుకుంటున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రకటనతో ప్రస్తుతానికి వ్యాపార కార్యకలాపాలు స్తంభించినా దసరా పండుగ నాటికి అమాంతం పెరగనున్న నేపథ్యంలో అనుకున్న వాహనాలు సైతం ఆ టైంకి అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. దీన్ని ఆసరా చేసుకుంటున్న షోరూంల నిర్వాహకులు ముందస్తుగా వాహనాలను కొనుగోలు చేయాలని అనుకునే వారికి ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. వినియోగదారుల అభిరుచికి తగ్గట్లు కొనుగోళ్లను పెంచేందుకు షోరూంల నిర్వాహకులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ధర తగ్గింపుతో అందిరానున్న అవకాశం : ఉమ్మడి అదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల షోరూంలు 100కు పైగానే ఉన్నాయి. ఆయా విక్రయ కేంద్రాల్లో నెలకు 500 నుంచి 1000 ద్విచక్ర వాహనాలు, 100 నుంచి 200 కార్లను అమ్ముతుంటారు. తగ్గనున్న వాహనాల ధరలను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు కొనుగోలుదారులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫలితంగా రూ.కోట్లలో సాగే వ్యాపార కార్యకలాపాలకు కొద్ది రోజులు బ్రేక్ పడనుండగా వినియోగదారులకు మాత్రం ధర తగ్గింపుతో అవకాశం అందిరానుంది.
