టూరిజంలో 5 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు- మేథోమదనంలో ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్‌ కామర్స్‌

Business Expo Organized by AP Chamber of Commerce in Vijayawada ( ETV Bharat )