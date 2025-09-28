ప్రయాణికులకు ఊరట - ఎంజీబీఎస్ నుంచి బస్సు సర్వీసులు ప్రారంభం
ఎంజీబీఎస్ నుంచి ప్రారంభమైన బస్సు సర్వీసులు - ఉదయం నుంచి వరదను శుభ్రం చేసిన ఆర్టీసీ సిబ్బంది - ప్రయాణికులతో కళకళలాడుతున్న బస్టాండ్
Published : September 28, 2025 at 12:33 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 12:53 PM IST
MG Bus Stand Recovering From Flood : మూసీ నదికి వరద ఉద్ధృతి తగ్గింది. దీంతో ఎంజీబీఎస్ నుంచి బస్సు సర్వీసులు ప్రారంభమయ్యాయి. శనివారం కురిసిన వర్షానికి ఎంజీబీఎస్లో పేరుకుపోయిన బురదను ఈ ఉదయం నుంచి సిబ్బంది తొలగించారు. ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడకుండా యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకున్నారు. బస్టాండ్లో వరద కారణంగా శనివారం ఊర్లకు వెళ్లలేకపోయిన ప్రయాణికులు, తాజాగా సర్వీసులు ప్రారంభం కావడంతో ఇప్పుడు బయలు దేరుతున్నారు. ప్రస్తుతం బస్టాండ్ ప్రయాణికులతో కళకళలాడుతోంది.
ఎంజీబీఎస్ తేరుకుంటోంది : ఇక్కడికి వచ్చే మార్గంలోని శివాజీ బ్రిడ్జి, ఎంజీబీఎస్లోని ప్లాట్ఫాం 56, 58, 60 వద్ద బురద భారీగా పేరుకుపోయింది. దీన్ని తొలగించేందుకు ఆర్టీసీ సిబ్బంది శ్రమిస్తున్నారు. బురద శుభ్రం చేసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం నుంచి ఇక్కడికి బస్సులను అనుమతించే అవకాశముంది. పలు ప్రాంతాల నుంచి జిల్లాలకు ఆర్టీసీ బస్సులు నడుపుతోంది. ప్రయాణికులు పికప్ పాయింట్ల వద్దకు వెళ్లాలని ఆర్టీసీ సిబ్బంది సూచిస్తున్నారు. ఆరాంఘర్, ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, జేబీఎస్ నుంచి జిల్లాలకు బస్సులు నడుస్తున్నాయి. రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు పికప్ పాయింట్ల వద్దకు వెళ్లాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.
భారీ వరద రావడంతో : ప్రస్తుతం ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నుంచి కలిపి 4,847 క్యూసెక్కుల నీటిని మూసీలోకి అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి అత్యధికంగా జంట జలాశయాల నుంచి 36 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని మూసీలోకి విడుదల చేశారు. జంట జలాశయాలకు ఎగువ నుంచి వస్తున్న ఇన్ఫ్లో తగ్గడంతో అవుట్ ఫ్లోను అధికారులు తగ్గించారు. ఉస్మాన్ సాగర్కు 1100 క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో వచ్చి చేరుతోంది. ఇక్కడి నుంచి 884 క్యూసెక్కుల నీటిని మూసీకి విడుదల చేస్తున్నారు. హిమాయత్ సాగర్కు 4 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వచ్చి చేరుతోంది. ఇక్కడి నుంచి 3,963 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. జంట జలాశయాల నుంచి విడుదలవుతున్న అవుట్ ఫ్లో తగ్గడంతో మూసీ పరివాహక ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇళ్లలోకి బురద చేరడంతో శుభ్రం చేసుకుంటున్నారు.
ఒకేసారి వరద పోటెత్తడంతో : శనివారం కురిసిన వర్షానికి మూసీకి ఒకేసారి వరద పోటెత్తింది. 35 వేల క్యూసెక్కుల వరద రావడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమన్నారు. ఈసీ, మూసీకి వరద తాకిడి పెరగడంతో జలమండలి అధికారులు అప్రమత్తమై ఉస్మాన్సాగర్ 12, హిమాయత్సాగర్ 9 గేట్లను ఎత్తి 35 వేల క్యూసెక్కులకు పైగా నీరు మూసీ నదిలోకి విడుదల చేశారు. ఒకేసారి అంత పెద్ద మొత్తంలో నదిలోకి ప్రవాహం పోటెత్తడంతో పరివాహక ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు, వంతెనలు, కాలనీలు నీట మునిగాయి. ఈ ప్రభావం బాపూఘాట్ నుంచి మూసారాంబాగ్ వరకు తీవ్రంగా కనిపించింది. మూసానగర్, రసూల్పురా, వినాయక వీధి, శంకర్నగర్లలో వందల ఇళ్లు నీట మునిగాయి.
మూసీ వరదల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న 600 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. చాదర్ఘాట్, ముసారాంబాగ్ వంతెనలపై వాహన రాకపోకలను నిలిపేశారు. మూసీ బ్రిడ్జిలను తాకుతూ వరద ప్రవహిస్తోంది. వంతెనపై స్లాబ్ వేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఇనుప సెంట్రిగ్ భారీ శబ్ధాలతో కొట్టుకుపోయింది. సుమారు రూ.కోటిన్నర నష్టం వాటిల్లిందని వంతెన నిర్మాణ సూపర్వైజర్ తెలిపారు.
