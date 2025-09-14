ETV Bharat / state

పని ఒత్తిడితో 'బర్నవుట్‌ సిండ్రోమ్‌' - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాల్సిందే!

ఐటీ ఉద్యోగుల్లో పెరుగుతున్న బర్నవుట్‌ సిండ్రోమ్‌ - బయట పడేందుకు మార్గాలు వెతకాలి అంటున్న నిపుణులు

Burnout Syndrome Raise In Software Employees
Burnout Syndrome Raise In Software Employees (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 12:25 PM IST

Burnout Syndrome Raise In Software Employees : సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగులకేంటి? రూ.లక్షల్లో జీతం, విలాసవంతమైన జీవితం. ఎక్కడ చూసినా ఇలాంటి మాటలు తరచూ వినిపిస్తుంటాయి. కానీ ఆ లగ్జరీ జీవితం అంతా ఉత్తమాటలే. రూ.లక్షల్లో జీతం తీసుకుంటున్నా చాలా వరకు వారు అధిక పని ఒత్తిడి, ట్రాఫిక్​ యాతన, ఉద్యోగ భద్రతపై ఆందోళనలతో మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. పని -వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సమతుల్యం లేకపోవడం కారణంగా మానసికంగా ఒత్తిడి పెరిగి, బర్నవుట్​ సిండ్రోమ్​కు దారి తీస్తుంది. ప్రతి 10 మంది ఐటీ ఉద్యోగుల్లో ఏడుగురు ఈ సిండ్రోమ్​తో బాధపడుతున్నారని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

బర్నవుట్​ సిండ్రోమ్​ అంటే ఏమిటి? : ఎక్కువ రోజులు ఒత్తిడితో బాధపడుతూ మానసిక, శారీరక అలసటతో ఉండి కొన్నిసార్లు భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉండకపోవడమే బర్నవుట్‌ సిండ్రోమ్‌.

బయట పడేందుకు వెతకాలి మార్గాలు : పని ఒత్తిడి కారణంగా చాలా మంది మద్యానికి కూడా బానిసవుతుంటారు. వీకెండ్స్​ వస్తే చాలు పార్టీలంటూ విచ్చలవిడిగా తాగుతున్నారు. బయట పడేందుకు మార్గాలు వెతకకుండా పార్టీలకు ప్రాధ్యాన్యత ఇస్తున్నారు. అలా కాకుండా ఆ రెండు రోజుల సమయాన్ని ఇతర యాక్టివిటీస్​కు కేటాయించేందుకు వినియోగించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మానసిక ఉల్లాసంతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని చెబుతున్నారు. అందుకు ప్లాన్​ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

బర్నవుట్‌ సిండ్రోమ్‌ లక్షణాలు :

  • ఎప్పుడూ నీరసంగా ఉండటం
  • సమయానికి కునుకు రాకపోవడం
  • తీవ్రమైన తలనొప్పి
  • శారీరకంగా బలహీనంగా ఉండటం
  • చేసే పనిపట్ల ఆసక్తి తగ్గడం
  • ఎల్లప్పుడూ ఆందోళనతో ఉండటం
  • ఏకాగ్రత లోపించడం,
  • తరచూ తప్పులు చేయడం
  • చిన్న విషయాలకే చిరాకు పడటం
  • నిరుత్సాహం
  • బంధాలు-బంధుత్వాలకు దూరంగా ఉండటం

మరి దీనికి కారణాలు :

  • అధిక పని ఒత్తిడి, జీవన సమతుల్యత లోపించడం
  • ఉద్యోగ భద్రతపై ఆందోళన
  • మానసిక ఒత్తిడి, ఒంటరితనం
  • అధిక జీవన వ్యయం కారణంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి
  • సాంకేతిక మార్పులు, సరికొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలంటూ ఒత్తిడి

మరి దీని నుంచి బయటపడటం ఎలా?

  • ఉదయాన్నే సూర్యోదయం చూడాలి.
  • రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రకు ఉపక్రమించాలి.
  • వ్యాయామాన్ని దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలి.
  • యోగా, ధ్యానం అలవర్చుకోవాలి.
  • సెలవుల్లో సెల్‌ఫోన్‌తో కాలక్షేపం చేయకుండా కుటుంబంతో సమయం గడపాలి.
  • ఏకధాటిగా పని చేయకుండా అప్పుడప్పుడూ నడవాలి.
  • 18 నుంచి 30 ఏళ్ల యువతలో 67 శాతం మంది ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి అనేక మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు.
  • ఇలా ఎంచుకునే వారి సంఖ్య 2022-24లో 150 శాతం పెరిగింది.
  • జెన్‌ జీలోని 72 శాతం మంది యువత అనుభవ పూర్వక వెల్‌నెస్‌ను కోరుకుంటున్నారు.
  • ఉద్యోగుల ఒత్తిడి తగ్గించడానికి దేశంలో 43 శాతం సంస్థల్లో వెల్‌నెస్‌ సెంటర్లు ఉన్నాయి.

"ఉద్యోగ జీవితంలో కాస్త ఒత్తిడిగా ఉన్నా మద్యం, సిగరెట్‌లు అలవాటు చేసుకుంటారు. అవి ఒత్తిడి తగ్గించకపోగా దీర్ఘకాల మానసిక ఆందోళనకు దారితీస్తాయి. శీతల పానీయాలు, ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌లను సైతం దూరం పెట్టాలి. ఆకుకూరలు, ఫోలిక్‌ యాసిడ్‌ అధికంగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి. విటమిన్‌ బీ 12, విటమిన్‌ డి సప్లిమెంట్లు ఉపయోగపడతాయి. రోజుకు 5-6 లీటర్ల నీరు తాగుతుండాలి." - ప్రొఫెసర్‌ డా.విశాల్‌ ఆకుల, నేషనల్‌ డైరెక్ట్‌ కౌన్సిల్‌ మెంబర్, ఇండియన్‌ సైకియాట్రిక్‌ సొసైటీ

