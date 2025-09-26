కొట్టుకుపోయిన కాజ్వే - ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ప్రయాణం - 3 రోజుల్లో ఇద్దరి మృతి
అత్యంత దారుణంగా తయారైన రహదారులు - శిథిలావస్థకు చేరి ఏళ్లు గడుస్తున్నా నిర్మాణం చేపట్టని వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 8:03 PM IST
People Facing Problems To Bumpy Roads In Visakha District: విశాఖ జిల్లాలో బుచ్చెయ్యపేట మండలం విజయరామరాజుపేటలో రాకపోకలు అతి ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. ఇటీవల ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ఆడారి రోహిత్ 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు. ప్రస్తుతం పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు కావడంతో తాచేరును చూసేందుకు రెండు రోజుల క్రితం తమ్ముడితో కలిసి వెళ్లాడు. అయితే కాలికి బురద అంటుకుందని గెడ్డలో దిగగా వరద ధాటికి అందులో కొట్టుకుపోయాడు.
అదే విధంగా తాజాగా వడ్డాదికి చెందిన కాళ్ల సుబ్బారావుకు తాచేరు అవతల పొలం ఉంది. బుధవారం కలుపు తీయడానికి వెళ్లి సాయంత్రం ఇంటికి తిరుగు పయనమయ్యారు. తాచేరుపై కాజ్వే కొట్టుకుపోవడంతో గెడ్డలో దిగి వస్తుండగా అతను సైతం అందులో కొట్టుకుపోయి గల్లంతవ్వడం గమనార్హం.
ప్రయాణికుల అష్టకష్టాలు: అంతేకాకుండా జిల్లాలోని భీమిలి-నర్సీపట్నం (బీఎన్) రహదారి ప్రయాణికుల ఓపికనే కాదు ప్రాణాలను సైతం హరించేస్తోంది. అత్యంత దారుణంగా తయారైన ఈ మార్గంలో ప్రయాణానికి వాహనదారులు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. రహదారి నిర్మాణం సంగతి అటుంచి కనీసం తాచేరుపై వంతెన కూడా నిర్మించక పోవడంతో పరిసర గ్రామాల ప్రజలు ఉద్ధృతంగా సాగే ప్రవాహాన్ని ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని దాటాల్సి వస్తోంది.
ఈ ప్రయత్నంలో మూడు రోజుల వ్యవధిలో తాచేరులో కొట్టుకుపోయి ఇద్దరు మృత్యువాత పడ్డారు. బీఎన్ రహదారి దారుణంగా ఉన్నా సరే అధికారులు సకాలంలో పట్టించుకోకపోవడం, కనీస మరమ్మతులను సైతం చేయకపోవడంతో న్యాయస్థానం సైతం జిల్లా అధికారులకు చీవాట్లు పెట్టింది. ఇప్పుడు ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితులున్నా పాలకులు, అధికారుల్లో ఇసుమంతైనా చలనం లేకుండా పోయింది.
అనునిత్యం అవస్థలు: విజయరామరాజు పేట దగ్గర తాచేరుపై వంతెన శిథిలావస్థకు చేరి ఏళ్లు గడుస్తున్నా నిర్మాణం చేపట్టడం లేదు. దీంతో ఏటా వర్షాకాలంలో అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది. రెండేళ్ల క్రితం కాజ్వే నిర్మించారు. కానీ ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసిన ప్రతిసారీ కాజ్వే కొట్టుకుపోతోంది. 15 రోజుల క్రితం వరద ఉద్ధృతికి కాజ్వే కొట్టుకుపోయినా ఇప్పటివరకు పనులు ప్రారంభం కాలేదు. దీన్ని నిర్మించడానికి రూ. 17 లక్షల విడుదలైనా అత్యవసర చర్యలు చేపట్టలేదు. దీంతో వేలాదిమంది అనునిత్యం అవస్థలు పడటం పరిపాటిగా మారింది.
అయితే కాజ్వే ఉన్నంతకాలం నర్సీపట్నం నుంచి చోడవరానికి ఆర్టీసీ బస్సులు నిరంతరాయంగా తిరిగేవి. కానీ ఇప్పుడు వడ్డాది వరకు మాత్రమే వచ్చి అటు నుంచి తిరిగి వెళ్లిపోతున్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు ఆటోలను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది. ఆటోలు, ద్విచక్రవాహనదారులు వడ్డాది నుంచి గౌరీపట్నం మీదుగా మట్టిరోడ్డులో చోడవరం వెళ్తున్నారు. కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల ప్రయాణం కోసం రోజూ ప్రజలు 20 కిలోమీటర్లు చుట్టూ తిరిగి రావాల్సి వస్తోంది.
ఒక వారంలో నిర్మిస్తాం: బీఎన్ రోడ్డు పనుల్లో జాప్యం జరుగుతున్నది వాస్తవమేనని అనకాపల్లికి ఆర్అండ్ బీ ఈఈ సాంబశివరావు అన్నారు. విజయరామరాజు పేట దగ్గర తాచేరుపై కాజ్వే కొట్టుకుపోయి రెండు వారాలు దాటుతోందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి రూ. 17 లక్షల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదనలు కూడా సిద్ధం చేశామని వివరించారు. షార్ట్ టెండర్లు పిలిచామనీ, తక్షణమే దీని పనులను ప్రారంభించి ఒక వారం వ్యవధిలోనే పనులు పూర్తి చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు - ఉప్పొంగుతున్న వాగులు - రాకపోకలకు అంతరాయం