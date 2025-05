ETV Bharat / state

వారాంతపు సంతలో ఎద్దుల వీరంగం- వీడియో వైరల్​ - BULLFIGHT IN MARKET

bullfight_in_market_at_sathya_sai_district_video-viral ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 12, 2025 at 1:41 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 1:48 PM IST 1 Min Read

Bullfight in Penukonda Market of Sathya Sai District Video Viral : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండలో ఆదివారం జరిగిన వారాంతపు సంతలో ఎద్దులు వీరంగం సృష్టించాయి. గాంధీ కూడలిలో రెండు ఎద్దుల కుమ్ములాటతో వ్యాపారులు బెంబేలెత్తిపోయారు. రోడ్డు పక్కన ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ఎద్దుల కుమ్ములాటలో ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో అక్కడ కూరగాయల వ్యాపారులు పరుగులు తీశారు. ఎంత సేపటికీ అవి ఆగకపోవడంతో వాటిని విడిపించేందుకు స్థానికులు పెద్దపెద్ద కర్రలతో కొట్టినా ఫలితం లేకపోయింది. చివరకు ఎద్దులు సెలూన్ లోపలికి దూరడంతో ఆ షాపు అద్దాలు సైతం పగిలిపోయాయని యజమాని ఆవేదన చెందారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారాయి.

