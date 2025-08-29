ETV Bharat / state

ఏపీకి బులెట్ ట్రైన్ - హైదరాబాద్‌ To చెన్నై వయా అమరావతి - BULLET TRAIN VIA AMARAVATI

ఏపీ మీదుగా హైదరాబాద్‌-చెన్నై, హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు కారిడార్లకు చోటు - తెలంగాణలో ఆరు, ఏపీలో ఎనిమిది, తమిళనాడులో ఒక స్టేషన్‌

Bullet Train From AP Capital Amaravati
Bullet Train From AP Capital Amaravati (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025

Bullet Train From AP Capital Amaravati: రాజధాని అమరావతి మీదుగా బుల్లెట్‌ ట్రైన్​ దూసుకెళ్లనుంది. హైదరాబాద్‌-చెన్నై కారిడార్‌ వయా సీఆర్డీయే మార్గంలో ఎలైన్‌మెంట్‌కు ప్రాథమిక ఆమోదం లభించింది. ఈ కారిడార్‌లో ఏపీలో 8, తెలంగాణలో 6 స్టేషన్లు ఉండనున్నాయి. అలాగే సీమ జిల్లాల నుంచి వెళ్లేలా హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు కారిడార్‌కు సైతం ప్రాథమికంగా పచ్చజెండా ఊపారు. ఈ మార్గంలో ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 6, తెలంగాణలో 4, కర్ణాటకలో 3 స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు.

ఏపీకి బులెట్ ట్రైన్ - హైదరాబాద్‌ To చెన్నై వయా అమరావతి (ETV)

రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి మీదుగా బుల్లెట్‌ రైళ్లు దూసుకెళ్లనున్నాయి. ఈ రైళ్లు పరుగులు పెట్టేందుకు వీలుగా హైదరాబాద్‌-చెన్నై మధ్య హైస్పీడ్‌ ఎలివేటెడ్‌ ట్రైన్​ కారిడార్‌ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. దీని ఎలైన్‌మెంట్‌కు ప్రాథమిక ఆమోదం లభించింది. ఇది సీఆర్డీయే మీదుగా వెళ్లనుంది. కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాల మీదుగానూ బుల్లెట్‌ ట్రైన్ పరుగులు పెట్టేలా హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు హైస్పీడ్‌ ట్రైన్​ కారిడార్‌ ఎలైన్‌మెంట్‌కూ ప్రాథమిక ఆమోదం లభించింది.

ఈ రెండింటి నిర్మాణంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖచిత్రమే మారిపోనుంది. మెట్రో నగరాల మధ్య బుల్లెట్‌రైళ్లు నడిపేందుకు కేంద్రం హైస్పీడ్‌ ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు నిర్మిస్తుండగా, ఇందులో ఏపీ మీదుగా హైదరాబాద్‌-చెన్నై, హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు కారిడార్లకు చోటు కల్పించారు. ఈ రెండు కారిడార్లలోనూ హైదరాబాద్‌ నుంచి శంషాబాద్‌ వరకు 38.5 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండనుంది. అక్కడి నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు వైపు వేర్వేరు కారిడార్లు ఉంటాయి.

హైదరాబాద్‌-చెన్నై హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ కోసం 839.5 కిలోమీటర్లు, 749.5 కిలోమీటర్లు, 744.57 కిలోమీటర్లతో 3 ఎలైన్‌మెంట్లను పరిశీలించి, ఇందులో 744.5 కిలోమీటర్ల ఎలైన్‌మెంట్‌ను ప్రాథమికంగా ఖరారు చేశారు. ఇందులో తెలంగాణలో ఆరు, ఏపీలో ఎనిమిది, తమిళనాడులో ఒక స్టేషన్‌ నిర్మిస్తారు. ఈ కారిడార్‌లో ఏపీలో అమరావతి, గుంటూరు, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, నాయుడుపేట, తడ స్టేషన్లు ఉండనున్నాయి. ఇది హైదరాబాద్‌ పరిధిలోని హైదరాబాద్‌-ముంబయి హైస్పీడ్‌ ట్రైన్​ కారిడార్‌ నుంచి మొదలై శంషాబాద్, నార్కట్‌పల్లి, సూర్యాపేట, ఖమ్మం/కోదాడ మీదుగా వచ్చి సీఆర్డీయే మీదుగా గుంటూరు వైపు వెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి చీరాలవైపు వెళ్లి విజయవాడ-చెన్నై రైల్వేలైన్‌కు సమాంతరంగా చెన్నై వెళ్తుంది.

అలా చేస్తే మరో 53.5 కిలోమీటర్లు పెరగనుంది: ఏపీలో 448.11 కిలోమీటర్లు, తెలంగాణలో 236.48 కిలోమీటర్లు, తమిళనాడులో 59.98 కిలోమీటర్లు దూరం వెళ్తుంది. ఇది నేరుగా చెన్నైకి కాకుండా తిరుపతి మీదుగా వెళ్లేలా ఎలైన్‌మెంట్‌లో మారిస్తే తిరుపతికి వెళ్లేవారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. గూడూరు నుంచి తిరుపతి మీదుగా చెన్నై వెళ్లేలా మారిస్తే కారిడార్‌ మరో 53.5 కిలోమీటర్లు పొడవు పెరుగుతుంది. అప్పుడు నాయుడుపేట, తడ తగలవు. ఈ ప్రాజెక్టులో రెండు వరుసల లైన్‌, లూప్‌లైన్లు, సైడింగ్స్‌ కలిపి మొత్తం 1,419.4 కిలోమీటర్ల రైల్వే ట్రాక్‌ నిర్మించనున్నారు.

హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు హైస్పీడ్‌ ట్రైన్​ కారిడార్‌కు 621.8 కిలోమీటర్లు, 576.6 కిలోమీటర్లు, 558.2 కిలోమీటర్లతో 3 ఎలైన్‌మెంట్లు పరిశీలించారు. ఇందులో 576.6 కిలోమీటర్ల ఎలైన్‌మెంట్‌ను ప్రాథమికంగా ఎంపికచేశారు. ఇది చాలావరకు ప్రస్తుతమున్న హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు హైవేకి సమాంతరంగా వెళ్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 6, తెలంగాణలో 4, కర్ణాటకలో 3 స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు. ఈ కారిడార్‌లో ఏపీలో కర్నూలు, డోన్, గుత్తి, అనంతపురం, దుద్దేబండ, హిందూపురం ప్రతిపాదిత స్టేషన్లుగా ఉన్నాయి. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ సమీపంలో కియా పరిశ్రమ, అనుబంధ పరిశ్రమలు ఉండటంతో అక్కడ దుద్దేబండ వద్ద రైల్వే స్టేషన్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఇందులో ఏపీలో 263.3 కిలోమీటర్లు, తెలంగాణలో 218.5 కిలోమీటర్లు, కర్ణాటకలో 94.80 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. డబుల్‌ లైన్, అదనంగా లూప్‌లైన్స్, సైడింగ్‌లు కలిపి మొత్తం 1,363 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే ట్రాక్‌ నిర్మించనున్నారు. హైదరాబాద్‌-అమరావతి-చెన్నై, హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు మధ్య బుల్లెట్‌ రైళ్ల కారిడార్లు పూర్తయ్యి అలాగే బెంగళూరు-చెన్నై మధ్య చేపట్టే బుల్లెట్‌ ట్రైన్​ ప్రాజెక్టూ అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్, అమరావతి, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాల మధ్య బుల్లెట్‌ రైళ్ల చతుర్భుజి వచ్చినట్లు అవుతుంది. దీనివల్ల ఈ నగరాల మధ్య గంట నుంచి రెండు గంటల్లోనే చేరుకునే అవకాశం కలగనుంది.

'మనకూ ఓ బుల్లెట్ రైలు కావాల్సిందే' - ఎంపీలతో చంద్రబాబు కీలక భేటీ

గంటకు 320కి.మీ స్పీడ్​- రూ.లక్ష కోట్ల బడ్జెట్​​- దేశంలోనే తొలి బుల్లెట్​ ట్రైన్ విశేషాలివే!

