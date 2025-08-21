ETV Bharat / state

తెలుగు వారికి గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు! - BULLET TRAINS

హైదరాబాద్​ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు ఎలైన్​మెంట్లపై కసరత్తు - 3 గంటల్లోనే ఆయా నగరాలకు చేరుకునేలా ప్రాజెక్టు డిజైన్​ - హైదరాబాద్​-ముంబయి డీపీఆర్​ రైల్వే బోర్డు వద్దకు

Bullet Trains in Telugu States
Bullet Trains in Telugu States (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 7:23 AM IST

2 Min Read

Bullet Trains in Telugu States : హైదరాబాద్​ నుంచి బుల్లెట్​ రైలు సదుపాయం కల్పించేందుకు కార్యాచరణ వేగవంతం అవుతోంది. ఈ సదుపాయం పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని మెట్రో నగరాలకు కలుపుతూ వెళ్లనుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్​-ముంబయి హైస్పీడ్​ మార్గం డీపీఆర్​ సిద్ధమై రైల్వే బోర్డుకు చేరింది. అలాగే హైదరాబాద్​ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్​ మీదుగా చెన్నై, బెంగుళూరులకు వేర్వేరుగా రెండు హైస్పీడ్​ రైలు కారిడార్ల తుది సర్వే ఎలైన్​మెంట్​కు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఈ బుల్లెట్​ రైలు మార్గాల్ని గంటకు గరిష్ఠంగా 350 కి.మీ, సగటున 250 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించేలా డిజైన్​ చేస్తున్నారు.

మూడు వైపులా మొత్తం 580 కి.మీ దూరం : హైదరాబాద్​-ముంబయి హైస్పీడ్​ కారిడార్​ డీపీఆర్​లో మొత్తం 11 స్టేషన్లను ప్రతిపాదించగా, రాష్ట్రంలో సుమారు 170 కి.మీ. పరిధిలో ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో రెండు స్టేషన్లు హైదరాబాద్​, జహీరాబాద్​ ఉన్నాయి. కేంద్ర కేబినెట్​ కమిటీ ఆన్​ ఎకనామిక్​ ఎఫైర్స్​ ఆమోదించిన తర్వాత భూసేకరణ, నిధుల మంజూరు వంటి ప్రక్రియలను మొదలు పెడతారు. దీనితో పాటు చెన్నై, బెంగళూరు మార్గాలను కలిపితే రాష్ట్రంలో హైస్పీడ్​ కారిడార్​ దూరం 580 కి.మీ.గా ఉండనుంది.

ఎన్​హెచ్​ 65, నల్గొండ మీదుగా ఏదో ఒకటి : హైదరాబాద్​ వయా చెన్నై, బెంగళూరు హైస్పీడ్​ కారిడార్​ తుది సర్వే పనులు చేపట్టిన రైల్వే అనుబంధ రైట్స్​ సంస్థ ప్రాథమికంగా ఎలైన్​మెంట్లు రూపొందించింది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అభిప్రాయాలను సేకరించిన తర్వాత వాటిని ఖరారు చేస్తారు. ఈ మేరకు సర్వే సంస్థ అధికారులు కొద్ది రోజుల క్రితం తెలంగాణ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం అయ్యారు. ఆయా ప్రతిపాదనలపై చర్చించారు.

హైదరాబాద్​ నుంచి చెన్నైకి కాజీపేట, నల్గొండ మీదుగా రెండు పాత రైల్వే మార్గాలు ఉన్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్​-విజయవాడ మధ్య జాతీయ రహదారి 65 కూడా ఉంది. ఈ మూడు మార్గాలపై ప్రాథమికంగా చర్చించినట్లు, కాజీపేట మీదుగా అయితే దూరం ఎక్కువ అవుతుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం అయినట్లు తెలిసింది. ఈ లైన్​కు జాతీయ రహదారి వెంట గానీ, నల్గొండ మీదుగా గానీ రెండు మార్గాలను పరిశీలించి ఒకదాన్ని ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ హైస్పీడ్​ కారిడార్ల అంశం సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, మంత్రులు రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్​ను కొద్దిరోజుల క్రితం దిల్లీలో కలిసినప్పుడు చర్చకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ముంబయి-అహ్మదాబాద్​ ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యాక హైదరాబాద్​-చెన్నై, హైదరాబాద్​-బెంగళూరు ప్రాజెక్టులు చేపడతామని కేంద్రమంత్రి పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

కొత్త మార్గంలో గ్రీన్​ఫీల్డ్​ నమూనాలో నిర్మాణం : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరులకు రైలు ప్రయాణ సమయం ఇంచుమించు 12-13 గంటలు పడుతుంది. ఆయా నగరాలను మూడు గంటల్లోనే చేరుకునేలా బుల్లెట్​ రైలు ప్రాజెక్టులను డిజైన్​ చేస్తున్నారు. హైస్పీడ్​ బుల్లెట్​ రైలు కారిడార్​ను పాత వాటితో సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా కొత్త మార్గంలో గ్రీన్​ఫీల్డ్​ నమూనాలో నిర్మిస్తారు. ఈ మార్గంలో కేవలం బుల్లెట్​ రైళ్లే నడుస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాలిస్తే హైదరాబాద్​ నుంచి ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరుతో పాటు కర్నూలు, విజయవాడ, గుంటూరు నగరాలకు ప్రయాణం మరింత సులభంగా ఉంటుంది. విద్య, ఐటీ, వ్యాపారం రంగాల విస్తరణకు ఈ మార్గాలు ఉపయోగపడతాయని రైల్వే వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

తొలి బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్ట్ - 300కి.మీ వంతెన పూర్తి- కేంద్రమంత్రి ట్వీట్

గంటకు 320కి.మీ స్పీడ్​- రూ.లక్ష కోట్ల బడ్జెట్​​- దేశంలోనే తొలి బుల్లెట్​ ట్రైన్ విశేషాలివే!

Bullet Trains in Telugu States : హైదరాబాద్​ నుంచి బుల్లెట్​ రైలు సదుపాయం కల్పించేందుకు కార్యాచరణ వేగవంతం అవుతోంది. ఈ సదుపాయం పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని మెట్రో నగరాలకు కలుపుతూ వెళ్లనుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్​-ముంబయి హైస్పీడ్​ మార్గం డీపీఆర్​ సిద్ధమై రైల్వే బోర్డుకు చేరింది. అలాగే హైదరాబాద్​ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్​ మీదుగా చెన్నై, బెంగుళూరులకు వేర్వేరుగా రెండు హైస్పీడ్​ రైలు కారిడార్ల తుది సర్వే ఎలైన్​మెంట్​కు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఈ బుల్లెట్​ రైలు మార్గాల్ని గంటకు గరిష్ఠంగా 350 కి.మీ, సగటున 250 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించేలా డిజైన్​ చేస్తున్నారు.

మూడు వైపులా మొత్తం 580 కి.మీ దూరం : హైదరాబాద్​-ముంబయి హైస్పీడ్​ కారిడార్​ డీపీఆర్​లో మొత్తం 11 స్టేషన్లను ప్రతిపాదించగా, రాష్ట్రంలో సుమారు 170 కి.మీ. పరిధిలో ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో రెండు స్టేషన్లు హైదరాబాద్​, జహీరాబాద్​ ఉన్నాయి. కేంద్ర కేబినెట్​ కమిటీ ఆన్​ ఎకనామిక్​ ఎఫైర్స్​ ఆమోదించిన తర్వాత భూసేకరణ, నిధుల మంజూరు వంటి ప్రక్రియలను మొదలు పెడతారు. దీనితో పాటు చెన్నై, బెంగళూరు మార్గాలను కలిపితే రాష్ట్రంలో హైస్పీడ్​ కారిడార్​ దూరం 580 కి.మీ.గా ఉండనుంది.

ఎన్​హెచ్​ 65, నల్గొండ మీదుగా ఏదో ఒకటి : హైదరాబాద్​ వయా చెన్నై, బెంగళూరు హైస్పీడ్​ కారిడార్​ తుది సర్వే పనులు చేపట్టిన రైల్వే అనుబంధ రైట్స్​ సంస్థ ప్రాథమికంగా ఎలైన్​మెంట్లు రూపొందించింది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అభిప్రాయాలను సేకరించిన తర్వాత వాటిని ఖరారు చేస్తారు. ఈ మేరకు సర్వే సంస్థ అధికారులు కొద్ది రోజుల క్రితం తెలంగాణ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం అయ్యారు. ఆయా ప్రతిపాదనలపై చర్చించారు.

హైదరాబాద్​ నుంచి చెన్నైకి కాజీపేట, నల్గొండ మీదుగా రెండు పాత రైల్వే మార్గాలు ఉన్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్​-విజయవాడ మధ్య జాతీయ రహదారి 65 కూడా ఉంది. ఈ మూడు మార్గాలపై ప్రాథమికంగా చర్చించినట్లు, కాజీపేట మీదుగా అయితే దూరం ఎక్కువ అవుతుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం అయినట్లు తెలిసింది. ఈ లైన్​కు జాతీయ రహదారి వెంట గానీ, నల్గొండ మీదుగా గానీ రెండు మార్గాలను పరిశీలించి ఒకదాన్ని ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ హైస్పీడ్​ కారిడార్ల అంశం సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, మంత్రులు రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్​ను కొద్దిరోజుల క్రితం దిల్లీలో కలిసినప్పుడు చర్చకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ముంబయి-అహ్మదాబాద్​ ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యాక హైదరాబాద్​-చెన్నై, హైదరాబాద్​-బెంగళూరు ప్రాజెక్టులు చేపడతామని కేంద్రమంత్రి పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

కొత్త మార్గంలో గ్రీన్​ఫీల్డ్​ నమూనాలో నిర్మాణం : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరులకు రైలు ప్రయాణ సమయం ఇంచుమించు 12-13 గంటలు పడుతుంది. ఆయా నగరాలను మూడు గంటల్లోనే చేరుకునేలా బుల్లెట్​ రైలు ప్రాజెక్టులను డిజైన్​ చేస్తున్నారు. హైస్పీడ్​ బుల్లెట్​ రైలు కారిడార్​ను పాత వాటితో సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా కొత్త మార్గంలో గ్రీన్​ఫీల్డ్​ నమూనాలో నిర్మిస్తారు. ఈ మార్గంలో కేవలం బుల్లెట్​ రైళ్లే నడుస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాలిస్తే హైదరాబాద్​ నుంచి ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరుతో పాటు కర్నూలు, విజయవాడ, గుంటూరు నగరాలకు ప్రయాణం మరింత సులభంగా ఉంటుంది. విద్య, ఐటీ, వ్యాపారం రంగాల విస్తరణకు ఈ మార్గాలు ఉపయోగపడతాయని రైల్వే వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

తొలి బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్ట్ - 300కి.మీ వంతెన పూర్తి- కేంద్రమంత్రి ట్వీట్

గంటకు 320కి.మీ స్పీడ్​- రూ.లక్ష కోట్ల బడ్జెట్​​- దేశంలోనే తొలి బుల్లెట్​ ట్రైన్ విశేషాలివే!

For All Latest Updates

TAGGED:

BULLET TRAIN IN HYDERABADBULLET TRAIN PROJECTINDIAN RAILWAY BULLET TRAIN PROJECTబుల్లెట్​ రైలు ప్రాజెక్టుBULLET TRAINS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.