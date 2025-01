ETV Bharat / state

రాష్ట్రస్థాయి ఎద్దుల పరుగు పోటీలు - 40 జతల ఎడ్ల సందడి - BULL COMPETITIONS IN NELLORE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Bull Competitions Going on Grandly in Nellore District : సంక్రాంతి అంటేనే సంబరాలు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ పండగ సందర్బంగా పాడి పశువులకు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎడ్లను ముస్తాబు చేయడమే గాకుండా వాటికి అనేక రకాల పోటీలు నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ పోటీలకు ఎద్దులకు ప్రత్యేక తర్ఫీదు ఇస్తుంటారు. ఈ పోటీలు చూసేందుకు భారీ ఎత్తున ప్రజలు తరలి వస్తుంటారు.

నెల్లూరు జిల్లా కోవూరులో రాష్ట్ర స్థాయి ఎడ్ల పరుగు పందేలు నిర్వహించారు. కోవూరు రైతు సమన్వయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పోటీలను నిర్వహించారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 40 జతల ఎడ్లు ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నాయి. పోటీలను తిలకించేందుకు వచ్చిన ప్రజలతో ఆ ప్రాంతం కిక్కిరిసిపోయింది. సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా ఏటా ఈ పోటీలను కోలాహలంగా జరుగుతాయి. నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం తక్కువ సమయంలో వెళ్లి వచ్చే ఎడ్లను విజేతగా ప్రకటించి నిర్వాహకులు బహుమతులు అందజేశారు. ఎడ్ల పోటీలను తిలకించేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన ప్రజలతో కొత్తూరు ప్రాంతం కిక్కిరిసింది.

