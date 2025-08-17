ETV Bharat / state

చక్కదిద్దుకుంటేనే 'నందనవనం' - మెయింటనెన్స్​ లేకుంటే భూత్​ బంగ్లానే! - LESS MAINTAINED BUILDINGS ISSUES

నిర్వహణ లేక భవనాల్లో తలెత్తుతున్న సమస్యలు - ఐదేళ్లకోసారి అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్వహణ తప్పనిసరి - సూచిస్తున్న నిపుణులు

Major Problems Occurring in Less Maintained Buildings in Hyderabad
Major Problems Occurring in Less Maintained Buildings in Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 1:48 PM IST

Major Problems Occurring in Less Maintained Buildings in Hyderabad : వరుస వానలతో హైదరాబాద్​లోని పలు పాత భవన సముదాయాల్లో ప్రహరీలు కూలిపోతున్నాయి. స్లాబుల పెచ్చులు ఊడుతున్నాయి. భవన సముదాయం చుట్టూ పైపుల మధ్యలో రావి, మర్రి చెట్లు పెరగడం, గోడలన్నీ నాచుతో పరుచుకోవడం, బీటలు వారడం వంటి అనేక సమస్యలు తలెత్తుంటాయి. 30 ఏళ్లకు పైబడిన అపార్ట్​మెంట్లలో ఈ సమస్యలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరైన సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అంటున్నారు. ఐదేళ్లకోసారి నిర్వహణ చేసుకుంటేనే ఆ సముదాయం నందనవనంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

నగరంలో 1975-1980 నుంచి అపార్ట్‌మెంట్ల సంస్కృతి మొదలైంది. దేశంలోని పలు నిర్మాణ సంస్థలు, నేషనల్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ హోమ్‌ బిల్డర్స్‌ (ఎన్‌ఏహెచ్‌బీ) మొబైల్‌ యాప్‌లు, బిల్డింగ్‌ రీసర్చ్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ (యూకే), హెచ్‌యూడీ అమెరికన్‌ హౌసింగ్‌ సర్వే (యూఎస్‌), వంటి సంస్థల సర్వేల్లో 30, 40 ఏళ్ల నాటి అపార్ట్‌మెంట్లలోని పరిస్థితులు, ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

వైరింగ్ మారుస్తూ ఉండాలి : ప్రస్తుత అవసరాలకు ఏమాత్రం సరిపోని అల్యూమినియం, ఇతరత్రా వైరింగ్‌లను పూర్తిగా తొలగించాల్సిందే. అపార్ట్‌మెంట్‌ మొత్తానికి నూతన వైరింగ్‌ వ్యవస్థను, ప్యానెల్‌ బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ ప్రక్రియను ప్రతి 10-15 ఏళ్లకోసారి పునరావృతం చేస్తే ఇళ్లలో విద్యుదాఘాతం సమస్యలు తగ్గుతాయి.

లీకేజీలతో సమస్యలు : ఓ అధ్యయనం ప్రకారం 20 ఏళ్లకు మించిన 35-60 శాతం అపార్ట్‌మెంట్లలో లీకేజీలు సాధారణంగా ఏర్పడుతుంటాయి. పైకప్పుపై వాలు సరిగా లేకపోవడం, లీకేజీలు సరి చేయకుండా మిద్దెపై తోటలు పెంచడం, ట్యాంకులకు సున్నం వేయకపోవడం, గోడలపై పగుళ్లు వంటి సమస్యలతో స్లాబులు, గోడల్లో నీటి లీకేజీలు ఏర్పడుతున్నాయి.

కీటకాలతో : కొంతకాలంగా నగరంలో లిఫ్టు ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ దాదాపు పాత కాలానివే. రోడ్డుపై ప్రవహించే వరద సెల్లారులోకి వస్తున్నట్లయితే లిఫ్టు, ప్యానెల్‌బోర్డులు, నీటి మోటారుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడం తప్పనిసరి. కొత్త అపార్ట్‌మెంట్లతో పోలిస్తే బొద్దింకలు, పురుగులు, చెదలు వంటి సమస్యలు పాత అపార్ట్‌మెంట్లలోరెండింతలు అధికంగా ఉంటాయి. అందుకు జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

తప్పకుండా మార్చాల్సిందే : పాత కాలం అపార్ట్‌మెంట్లలో బంకమట్టి, సిమెంటు పైపులతో మురుగునీటి వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేశారు. వాటి జీవితకాలం 20-30ఏళ్లు. అంతకుమించితే పైపుల్లోని వ్యర్థాలు క్రమంగా మురుగు ప్రవాహానికి అడ్డుపడుతాయి. తాగునీటి పైపులైన్లలోనూ అదే పరిస్థితి ఉంటుంది. ప్రతి 20ఏళ్లకోసారి పైపులైను పూర్తిగా మార్చాలి.

మొదటగా అక్కడే నిర్మాణాలు : హిమాయత్‌నగర్, నారాయణగూడ, సికింద్రాబాద్, అబిడ్స్, గన్‌ఫౌండ్రీ, రెడ్‌హిల్స్‌ ప్రాంతాల్లో మొదట అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్మాణాలు జరిగాయి. నగరంలో 2.5లక్షల నుంచి 3లక్షలు ఉన్నాయి. 30ఏళ్లకు మించినవి 20 శాతం ఉంటాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

"15 ఏళ్లలోపు వయసున్న భవనాల నిర్వహణతో పోలిస్తే 20-30 ఏళ్ల వయసున్న అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్వహణ వ్యయం 30 శాతం వరకు అదనం. పాత, కొత్త అనే తేడా లేకుండా అన్ని అపార్ట్‌మెంట్లకు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహణ పనులు చేస్తుండాలి. అప్పుడే 70-100ఏళ్లపాటు అపార్ట్‌మెంట్లు బలంగా ఉంటాయి." - కె.శ్రీనివాస్, నగర ముఖ్య ప్రణాళికాధికారి

