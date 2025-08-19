ETV Bharat / state

పాత బిల్డింగ్ మెయింటనెన్స్​లో కేర్​ ఫుల్​గా ఉండాలి - ఐదేళ్లకోసారి నిర్వహణ తప్పనిసరిగా! - BUILDINGS MAINTENANCED ISSUES

30 ఏళ్లకు పైబడిన అపార్ట్‌మెంట్లలో అధికంగా సమస్యలు - సలహాలు సూచిస్తున్న నిపుణులు

Buildings Maintained Retaining Walls Collapsing Issue Solutions
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 11:52 AM IST

Buildings Maintained Retaining Walls Collapsing Issue Solutions: నిరంతర వర్షాల కారణంగా నగరంలోని అనేక పాత సముదాయాల్లో ప్రహరీలు కూలిపోతున్నాయి. స్లాబుల పెచ్చులు ఊడుతున్నాయి. భవన సముదాయం చుట్టూ పైపుల మధ్యలో రావి, మర్రి చెట్లు పెరగడం, గోడలన్నీ నాచుతో పరుచుకోవడం, బీటలు వారడం వంటి అనేక సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. 30 సంవత్సరాలకు పైబడిన అపార్ట్‌మెంట్లలో ఈ సమస్యలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 5 ఏళ్లకు ఒకసారి నిర్వహణ చేసుకుంటేనే ఆ సముదాయం నందనవనంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

సర్వేలతో వెలుగులోకి: నగరంలో 1975-1980 నుంచి అపార్ట్‌మెంట్ల సంస్కృతి మొదలైంది. దేశంలోని పలు నిర్మాణ సంస్థలు, మొబైల్‌ యాప్‌లు, బిల్డింగ్‌ రీసర్చ్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ (యూకే), హెచ్‌యూడీ అమెరికన్‌ హౌసింగ్‌ సర్వే (యూఎస్‌), నేషనల్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ హోమ్‌ బిల్డర్స్‌ (ఎన్‌ఏహెచ్‌బీ) వంటి సంస్థల సర్వేల్లో 30, 40 సంవత్సరాల నాటి అపార్ట్‌మెంట్లలోని పరిస్థితులు, ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

విద్యుదాఘాతం సమస్యలు తగ్గాలంటే: ప్రస్తుత అవసరాలకు ఏమాత్రం సరిపోని అల్యూమినియం, ఇతరత్రా వైరింగ్‌లను పూర్తిగా తొలగించుకోవాలి. అపార్ట్‌మెంట్‌ మొత్తానికి కొత్తగా వైరింగ్‌ వ్యవస్థను, ప్యానెల్‌బోర్డులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ ప్రక్రియను ప్రతి 10-15 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పునరావృతం చేస్తే ఇళ్లలో విద్యుదాఘాతం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

లీకేజీలను సహించొద్దు: ఓ అధ్యయనం ప్రకారం 20 సంవత్సరాలకు మించిన 35-60 శాతం అపార్ట్‌మెంట్లలో లీకేజీలు సాధారణం. పైకప్పు పై వాలు సరిగా లేకపోవడం, లీకేజీలు సరి చేయకుండా మిద్దెపై తోటలు పెంచడం, ట్యాంకులకు సున్నం వేయక పోవడం, గోడలపై పగుళ్లు వంటి సమస్యలతో పాటు స్లాబ్​లు, గోడల్లో నీటి లీకేజీకి దారితీస్తున్నాయి.

లిఫ్టులనూ మార్చాల్సిందే: కొంతకాలంగా నగరంలో లిఫ్టు ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ దాదాపుగా పాత కాలానివే కావడం. రోడ్డుపై ప్రవహించే వరద సెల్లారులోకి వస్తున్నట్లయితే లిఫ్టు, ప్యానెల్‌బోర్డులు, నీటి మోటారుకు తప్పనిసరిగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.

కీటకాలు: నూతన అపార్ట్‌మెంట్లతో పోలిస్తే బొద్దింకలు, పురుగులు, చెదలు వంటి సమస్యలు పాత అపార్ట్‌మెంట్లలో రెండింతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

పైపులైన్లు ఆధునికీకరించాలి: పాత కాలం అపార్ట్‌మెంట్లలో బంకమట్టి, సిమెంటు పైపులతో మురుగునీటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. వాటి జీవితకాలం 20-30 సంవత్సరాలు ఉండాలి, ఒకవేళ అంతకుమించితే పైపుల్లోని వ్యర్థాలు క్రమంగా మురుగు ప్రవాహానికి అడ్డుపడుతాయి. అదే విధంగా తాగునీటి పైపులైన్లలోనూ అదే పరిస్థితి ఉంటుంది. ప్రతి 20 ఏళ్లకోసారి వాటర్ పైపులైన్లను పూర్తిగా మార్చుకోవాలి.

తెలంగాణలోని 1980లో మారిన ట్రెండ్‌ హిమాయత్‌నగర్, నారాయణగూడ, సికింద్రాబాద్, అబిడ్స్, గన్‌ఫౌండ్రీ, రెడ్‌హిల్స్‌ ప్రాంతాల్లో తొలుత అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్మాణాలు జరిగాయి. నగరంలో 2.5 లక్షల నుంచి 3 లక్షలు ఉండగా, వాటిలో 30ఏళ్లకు మించినవి 20 శాతం ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే: 15 సంవత్సరాల లోపు వయసున్న భవనాల నిర్వహణతో పోలిస్తే 20-30 ఏళ్ల వయసున్న అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్వహణ వ్యయం 30 శాతం వరకు అదనంగా ఉంటుంది. పాత, కొత్త అనే తేడా లేకుండా అన్ని అపార్ట్‌మెంట్లకు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహణ పనులు చేస్తు ఉంటే 70-100 సంవత్సరాల పాటు అపార్ట్‌మెంట్లు బలంగా ఉంటాయి. వీటి విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మరింత కాలం మన్నికగా ఉంటాయని కె.శ్రీనివాస్, నగర ముఖ్య ప్రణాళికాధికారి వివరించారు.

పాత భవనాల్లోని సమస్యలు:

సమస్యశాతం
ప్లంబింగ్60
ఎలక్ట్రికల్50
నిర్మాణ పగుళ్లు40
గోడలకు చెమ్మ30
కీటకాలు25
అగ్నిప్రమాదాలు20

