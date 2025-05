ETV Bharat / state

చెరువుల మధ్యలోనే రూ.27 వేల కోట్ల విలువైన నిర్మాణాలు - పట్టించుకోని హైడ్రా - PONDS LAND OCCUPIED IN HYDERABAD

Ponds in Hyderabad ( ETV Bharat )

Published : May 16, 2025 at 12:06 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Buildings Construct by Encroaching on Ponds in Hyderabad : రాజధానిలో చెరువులు ఆక్రమించి ఆకాశ హర్మ్యాలను నిర్మిస్తున్నారు. ఇలా మొత్తం 171 చెరువులు పాక్షికంగానో, పూర్తిగానో కబ్జాదారుల పరం అయ్యాయి. వీటి విస్తీర్ణం చూస్తే ఏకంగా 386.71 ఎకరాలు కావడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా తెలంగాణ రిమోట్​ సెన్సింగ్​ అప్లికేషన్స్​ సెంటర్ ​(టీజీఆర్​ఏసీ) తన నివేదికలో స్పష్టంగా చెప్పింది. రాజధాని ప్రాంతం ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలో చెరువుల పరిస్థితిపై టీజీఆర్​ఏసీ సర్వే నిర్వహించింది. ఈ సర్వేలో ప్రతి చెరువుకు సంబంధించి అక్కడి ఆక్రమణలను గూగుల్​ చిత్రాలతో నివేదిక రూపొందించింది. ప్రస్తుతం హైడ్రా ఏ మేరకు వీటిని కాపాడుతుందనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. హైడ్రా కనీసం ఇంతవరకూ నోటీసులు కూడా జారీ చేయలేదు. ఈ చెరువుల్లో చేపట్టిన నిర్మాణాల విలువ సుమారు రూ.27 వేల కోట్ల పైమాటే అని అంచనా వేస్తున్నారు.

టీజీఆర్​ఏసీ నివేదికలోని అంశాలు :

రాష్ట్ర విభజనకు ముందు నగరంలో 920 చెరువులు ఉండగా, వీటిలో 225 పూర్తిగా, 196 పాక్షికంగా ఆక్రమణకు గురైనట్లు అధికారులు నివేదించారు. తర్వాత కాలంలో 44 చెరువులు పూర్తిగా, 127 పాక్షికంగా మొత్తం 171 చెరువులు కనుమరుగు అయ్యాయని అధికారులు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. వాటిని ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేపట్టినట్లు స్పష్టంగా చెప్పారు.

మియాపూర్​ రామచంద్రాపురం కుంట సమీపంలో రూ.1,005 కోట్ల వ్యయంతో చెరువు భూముల్లోనే నిర్మాణాలు ప్రారంభించారు.

గండిపేట మండలం పుప్పాలగూడలో నగరంలోనే అత్యంత ఎత్తైన నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ రూ.1,050 కోట్ల అంచనాతో చేపట్టిన 59 అంతస్తుల నిర్మాణాలు ఎఫ్​టీఎల్​ పరిధిలోనే ఉన్నాయి.

మూసాపేట సమీపంలో 28 అంతస్తుల భారీ నిర్మాణాలు, నెక్నాంపూర్​ చెంత అల్కాపూర్​ టౌన్​షిప్​లో 11 అంతస్తుల నిర్మాణాలు, బండ్లగూడ జాగీర్​లో రెండు టవర్లను చెరువుల భూములను ఆక్రమించే నిర్మాణాలు చేపట్టారు.

పుప్పాలగూడలో 52 అంతస్తులతో నిర్మిస్తున్న అపార్టుమెంట్లు చెరువు ఆక్రమణలోనివేనని అధికారులు నివేదికలో చెప్పారు.

గోపన్​పల్లి-నల్లగండ్ల మార్గంలో 17 అంతస్తులతో నిర్మిస్తున్న ఆకాశహర్మ్యాలు, హైటెక్​ సిటీ సమీపంలో 25 అంతస్తులు ఉండే 18 టవర్లు, పుప్పాలగూడలో ఓ భారీ వాణిజ్య భవనం, గచ్చిబౌలిలో ఓ ఐటీ కమర్షియల్​ పార్కును ఎఫ్​టీఎల్​ పరిధిలోనే నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొన్ని పూర్తి అయ్యాయి. వాణిజ్య భవనం విషయమై కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు.

ఫైనాన్షియల్​ డిస్ట్రిక్ట్​లో మరొక నిర్మాణం : ఈ ప్రాజెక్టుల విషయం టీజీఆర్​ఏసీ నివేదించినా ఇంతవరకూ హైడ్రా నోటీసులు సైతం జారీ చేయలేదు. వీటికి అన్ని రకాల అనుమతులు ఎలా వచ్చాయనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.