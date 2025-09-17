ETV Bharat / state

అదనపు అంతస్తుల నిర్మాణాల రాయ'బేరాల్లో' వారిదే కీలకపాత్ర - బీపీఎస్‌ అమల్లోకి రాకముందే అడ్డదార్లు

నగరాలు, పట్టణాల్లో భవనాలపై అదనపు ఫ్లోర్ల నిర్మాణం - పాత తేదీలతో వాటిని క్రమబద్ధీకరించేలా ‘ప్లానింగ్‌’

Building Penalization Scheme In AP
Building Penalization Scheme In AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 12:08 PM IST

Building Penalization Scheme In AP : అనుమతులు తీసుకోకుండానే చేపట్టిన నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరించడానికి బిల్డింగ్‌ పీనలైజేషన్‌ స్కీం (BPS) అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కానీ అదే తడవుగా నగరాలు, పట్టణాల్లో భవనాలపై అక్రమంగా అదనపు అంతస్తులు నిర్మిస్తున్నారు. వీటిని నియంత్రించాల్సిన పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది బ్రోకర్ల ద్వారా రూ.లక్షల్లో వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. వారం రోజులుగా చాలా నగరాలు, పట్టణాల్లో ఈ దందా నడుస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించడమే మరిచిపోయిన కొంతమంది కమిషనర్లు, పట్టణ ప్రణాళిక ఉన్నతాధికారులకు ఈ అక్రమ నిర్మాణాలు కనిపించడం లేదు. వీరిలో పలువురు కాసులకు కక్కుర్తిపడి పట్టంచుకోవడం లేదన్న విమర్శలు కూడా లేకపోలేదు.

రాయ‘బేరాల్లో’ కీలకపాత్ర : అనుమతులు ఉల్లంఘించి చేపట్టిన నిర్మాణాలు, అసలు అనుమతులే తీసుకోకుండా చేపట్టిన వాటి క్రమబద్ధీకరణ కోసం ఈనెల 4న మంత్రిమండలి సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. బీఎస్‌ఎస్‌ని అమలు చేయాలన్న ప్రతిపాదనను ఈ నెల 4న మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదించింది. ఏపీలో భవనాల గరిష్ఠ ఎత్తు పరిమితిని 18 మీటర్ల నుంచి 24 మీటర్లకు పెంచనున్నారు. ఈ మేరకు శాసనసభలో బిల్లు ప్రవేశపెడతారు. 2025 ఆగస్టు 31 నాటికి ఉన్న అక్రమ నిర్మాణాలు క్రమబద్ధీకరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ ముసుగులో పట్టణ ప్రణాళిక అధికారుల సాయంతో పలువురు అదనపు ఫ్లోర్లు జోడిస్తున్నారు. మరోవైపు భవన యజమానులు, అధికారుల మధ్య దళారులు రాయ‘బేరాల్లో’ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు.

100 చదరపు మీటర్ల లోపు విస్తీర్ణం ఉండే భవనాలపై అదనంగా నిర్మించే ఒక్కో అంతస్తుకు రూ.2 లక్షలు చొప్పున, 200-300 చదరపు మీటర్ల భవనాలకు రూ.3 లక్షలు, 300-500 చదరపు మీటర్ల వాటికి రూ.5 లక్షలు, అపార్ట్‌మెంట్లలో ఫ్లోర్‌కు రూ.10 లక్షలకు పైగా వసూళ్లు చేస్తున్నారు. విజయవాడ, విశాఖ, గుంటూరు, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, ఒంగోలు, మచిలీపట్నం, నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు మొదలైన నగరపాలక సంస్థల్లో ఈ దందా సాగుతోంది. కొన్నిచోట్ల అధికారులు పేరుకు ఒకటి లేదా రెండు ఫ్లోర్లు తొలగించి మిగతా వాటిని అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు.

పాత తేదీలతో క్రమబద్ధీకరణ : సెప్టెంబరు 1 తర్వాత నుంచి నిర్మించిన అదనపు అంతస్తులన్నీ 2025 ఆగస్టు 31కి ముందువిగా చూపుతూ, పాత తేదీలతో క్రమబద్ధీకరించేలా పులువురు పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు బ్రోకర్లు, భవన యజమానులతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నారు. అదనపు అంతస్తులను వేసుకోవడానికి, వాటిని క్రమబద్ధీకరణకు వేర్వేరుగా ధరలు నిర్ణయించి వసూళ్లు చేస్తున్నారు. బీపీఎస్‌ లేకుండా నిర్దేశించిన దాని కంటే అదనపు ఫ్లోర్లు వేయడానికి లేదు. టీడీఆర్‌ బాండ్లతో వేసే వెసులుబాటున్నా, ఖర్చుతో కూడినది కావడంతో అంతా ఉపయోగించడం లేదు. అక్రమ నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరించే అవకాశం ఉండటంతో పలువురు అడ్డదార్లు తొక్కుతున్నారు.

