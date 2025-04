ETV Bharat / state

ట్రాక్​పైకి గేదెలు - ఢీకొని పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్​ - BUFFALOES DIED HIT BY GOODS TRAIN

Buffaloes Died After Being Hit By Goods Train In Tirupati District ( ETV Bharat )

Published : April 19, 2025 at 10:30 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 11:02 AM IST

Buffaloes Died After Being Hit By Goods Train In Tirupati District: తిరుపతి జిల్లా బాలాయపల్లి మండలం జయంపు వద్ద గూడ్స్‌ రైలును గేదెలు ఢీకొని మృతి చెందాయి. గేదెలు అడ్డు రావడంతో గూడ్స్​ పట్టాలు తప్పింది. తెల్లవారుజామున గూడూరు వైపు వెళ్లే గూడ్స్ రైలుకు అడ్డంగా గేదెలు రావడంతో ప్రమాదవశాత్తు గూడ్స్‌ రైలును ఢీకొని గేదెలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. అనంతరం గేదె కళేబరాలు చుట్టుకుని గూడ్స్ చక్రం పట్టాలు తప్పింది. తరువాత రైల్వే సిబ్బంది పట్టాలకు మరమ్మతులు చేపట్టగా ప్రస్తుతం యథాతథంగా రాకపోకలు సాగుతున్నాయి. విద్యుత్ షాక్​తో నాలుగు గేదెలు మృతి

