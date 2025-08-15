Tiger Roaming In Prakasam District: ప్రకాశం జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. అడవిపై ఆధారపడే పశుపోషకులను పెద్దపులుల భయం వెంటాడుతోంది. అటవీ సరిహద్దు గ్రామాల్లోని పాడి రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోతోంది. ఇటీవల తాజాగా యాచవరం సమీపంలోని అడవిలో గురువారం పెద్దపులి దాడిలో గేదె మృతి చెందింది. కాకర్ల సమీపంలోని మొట్టిగొందిలో మరో గేదెపై పులి దాడి చేసింది. గత మూడు సంవత్సరాల్లో దాదాపు 31 పశువులపై పెద్దపులులు దాడులు చేశాయి.
అటవీ ప్రాంత సమీపంలో సంచరిస్తుండడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వు ప్రాంతంలోని పెద్దపులులు ఇతర ప్రాంతాల్లోని పులలుతో పోల్చితే సౌమ్యంగా ఉంటాయి. జనారణ్యంలోకి అవి తరుచుగా వస్తున్నా ప్రజలపై ఎలాంటి దాడులు చేసిన సంఘటనలు లేకపోవడం గమనార్హం.
అటవీ సరిహద్దు గ్రామాల్లో పశువులపై దాడులు: నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో దాదాపు 85 పెద్దపులులు ఉన్నాయి. మార్కాపురం, గిద్దలూరు అటవీశాఖ పరిధిలోని గ్రామాల్లో 2023 నుంచి 2025లో ఇప్పటి వరకు పెద్దసంఖ్యలో పశువులు పెద్దపులుల దాడిలో మృత్యవాత పడ్డాయి. వెలగలపాయ, బొల్లుపల్లి సెక్షన్ల పరిధిలో ప్రతి సంవత్సరం పశువులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. గత రెండు సంవత్సరాలుగా నాగులవరం సెక్షన్ పరిధిలోని మాగుటూరు, పాలనరవ ప్రాంతం పెద్దపులులకు ఆవాసంగా మారింది.
ఎలాంటి ముప్పు కలిగించవద్దు: మాగుటూరు, లక్ష్మీపురం, కాకర్ల, మార్కాపురం మండలం గొట్టిపడియ, పెద్దారవీడు మండలం గుండంచర్ల అటవీ సరిహద్దు గ్రామాలలో ఇటీవల పశువులపై దాడులు పెరిగాయి. గత సంవత్సరం మృత్యువాత పడిన పశువులకు సుమారు రూ.8 లక్షలకు పైగా పరిహారం అందజేశారు. అటవీ ప్రాంతాల్లోనే కాదు కొన్నిసార్లు జనావాసాల్లోకి పెద్ద పులులు వస్తూ భయాందోళనలకు గురి చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జనావాసాల్లోకి వస్తున్న మృగాలకు ఎలాంటి ముప్పు కలిగించవద్దని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీశాఖ డీఆర్వో ప్రసాద్రెడ్డి సూచించారు.
పెద్ద పులిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. పులి 15-20 మీటర్లకు పైగా దూరంలో ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మనిషి ముఖం ఎల్లప్పుడూ పులి వైపే ఉండాలి. వెనకకు ఒక్కో అడుగు వెనక్కి వేస్తూ, ఆ ప్రాంతం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడవచ్చు. సాధారణంగా పులుులు మనుషులపై దాడి చేయవు.
పులులు కనిపిస్తే ఏం చేయాలి :
- అడవిలో ఎక్కడైనా జింక లేదా పశువులు చనిపోయి కనిపిస్తే, అక్కడ సమీపంలో పులి ఉందని సంకేతం.
- అలాగే పక్షులు, నెమళ్ల అరుపులు వినిపిస్తే ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- పెద్ద పులి లేదా చిరుతపులి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నెమళ్లు తమ అరుపులతో హెచ్చరికలు చేస్తాయి.
- అడవిలోని పొదలు, గుహలు వంటి చీకటి ప్రదేశాలు పులులకు ఆవాసాలు.
- ఒంటరిగా అడవిలోకి వెళ్లవద్దు. మీరు కనీసం ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు వ్యక్తులతో వెళ్లాలి.
- మీ చేతిలో బలమైన వెదురు కర్ర ఉండాలి. మీరు సమీపంలోని గ్రామస్థులను మీతో తీసుకెళ్లాలి.
- పులిని చూసినప్పుడు మీరు అసలు భయపడకూడదు. పులిని చూసిన వెంటనే పారిపోకూడదు.
