తెలంగాణ బడ్జెట్​ 2024 - ఆరు గ్యారంటీలకు ఎంత కేటాయించారంటే? - TELANGANA BUDGET 2024

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Budget Allocation for Six Guarantees in Telangana 2024 : తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఆర్థికశాఖ మంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క బడ్జెట్​ ప్రవేశ పెట్టారు. ఎన్నికల సమయంలో గ్యారంటీల జల్లు కురిపించిన కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం ఈ సారి బడ్జెట్​లో కేటాయింపులు చేసింది. అందులో రూ.500 గ్యాస్​ సిలిండర్​ పథకానికి రూ.723 కోట్లు కేటాయించింది. అలాగే గృహజ్యోతి పథకానికి రూ.2,418 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసింది.

గృహజ్యోకి పథకానికి ఎంతంటే? : అల్పాదాయ కుటుంబాలకు ఉచిత విద్యుత్​ అందించడానకి తీసుకువచ్చిన గృహజ్యోతి పథకం ఈ ఏడాది మార్చి 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. 200 యూనిట్ల కంటే తక్కువ విద్యుత్​ ఉపయోగించే ఇళ్లకు ఉచిత కరెంట్​​ అందించడం ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం. ప్రజాపాలన సేవా కేంద్రాల ద్వారా వచ్చి దరఖాస్తులను తీసుకుని అర్హులైన వారందరికి ఉచిత విద్యుత్​ను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. జులై 15నాటికి 45,81,676 గృహాలకు ఉచిత విద్యుత్​ను అందించారు. ఈ పథకం కింద జూన్​ వరకు సప్లై చేసిన విద్యుత్​కు డిస్కంలకు ప్రభుత్వం అందించిన మొత్తం రూ.585.05 కోట్లు చెల్లించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బడ్జెట్‌లో ఈ స్కీమ్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.2,148 కోట్లు ప్రతిపాదించింది.

రూ.500కే గ్యాస్ సిలిండర్​ : నిరుపేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల తరచుగా పెరిగే గ్యాస్​ సిలిండర్​ ధరలు మోయలేని భారంగా మారాయని, వారి ఆదాయంతో పోలిస్తే పెరిగిన సిలిండర్​ ధర వారికి ఒక ఆర్థిక సమస్యగా భావించి రూ.500కే గ్యాస్​ సిలిండర్ పథకాన్ని కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. మహాలక్ష్మి పథకం కింద రూ.500కే వంటగ్యాస్ సిలిండర్​ను అందిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ పథకం ద్వారా 39,57,637కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరింది. ఈ పథకానికి ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు రూ.200 కోట్లు వెచ్చించగా తాజాగా బడ్జెట్​లో రూ.723 కోట్లు కేటాయించింది.