ETV Bharat / state

క్రికెట్‌ ఆడుతుండగా గుండెపోటు - అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి విద్యార్థి మృతి - STUDENT DIED WITH HEART ATTACK

Btech Student Died with Heart Attack ( ETV Bharat )

Published : April 5, 2025 at 2:00 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Btech Student Died with Heart Attack While Playing Cricket in Medchal : మేడ్చల్‌ జిల్లాలో గుండెపోటుతో విద్యార్థి మృతి చెందాడు. ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన వినయ్‌ (21) సీఎంఆర్‌ కళాశాలలో బీటెక్‌ 4వ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. శుక్రవారం సాయంత్రం తోటి విద్యార్థులతో కలిసి కళాశాల మైదానంలో క్రికెట్‌ ఆడుతున్నాడు. మైదానంలో ఫీల్డింగ్‌లో ఉండగా గుండెపోటుకు గురై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. గుర్తించిన విద్యార్థులు వెంటనే అతడిని హాస్పటల్‌కు తరలించారు. అక్కడ పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్టు నిర్ధారించారు. స్నేహితుడు కళ్ల ముందే కుప్పకూలిపోయి మృతి చెందడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఆవేదనకు గురై, కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. ఈ విషయం తమ దృష్టికి రాలేదని పోలీసులు తెలిపారు.

రోజూ ఈ పనులు చేస్తే 'హార్ట్ ఎటాక్' వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ! : ప్రస్తుతం మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల చాలా మంది గుండె సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. గుండె జబ్బులతో ఏటా 1.8కోట్ల మంది మరణిస్తున్నట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) చెబుతోంది. అయితే, రోజూవారీ జీవితంలో కొన్ని మార్పులు చేస్తే ఈ గుండె జబ్బుల ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే 7 పనులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్​తో రోజును ప్రారంభించండి : బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేయకపోవడం వల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ప్రతిరోజు తప్పకుండా అల్పాహారం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందులో తృణధాన్యాలు, పండ్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఓట్స్, నట్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)