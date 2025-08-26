ETV Bharat / state

నర్సింగ్‌ కోర్సు ప్రవేశాల్లో సంస్కరణలు - మేనేజ్‌మెంట్‌ కోటాకు వెబ్‌ కౌన్సెలింగ్‌

1998, 2003లో జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో మార్పులు - నర్సింగ్‌ కామన్‌ ఎంట్రన్స్‌ టెస్ట్‌ (ఏపీఎన్‌సెట్‌)లో వచ్చిన ర్యాంకుల ఆధారంగా అడ్మిషన్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 8:22 PM IST

BSC Admissions Through Nursing Common Entrance Test : బీఎస్సీ నర్సింగ్‌ కోర్సు ప్రవేశాల్లో ప్రతిభకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా పలు సంస్కరణలను ఈ ఏడాది నుంచి అమల్లోకి తేవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష అనంతరం 1998, 2003లో జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో మార్పులకు వైద్య ఆరోగ్యశాఖమంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌ ఆమోదం తెలిపారు. ఇప్పటివరకు నాలుగేళ్ల బీఎస్సీ నర్సింగ్‌ కోర్సులో ఎంసెట్‌ ర్యాంకుల ఆధారంగా, ఇంటర్మీడియట్‌ మార్కుల ప్రాతిపదికన ప్రవేశాలు జరిగేవి. బీఎస్సీ నర్సింగ్‌ ప్రవేశాలకు ఈ ఏడాది జులైలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నర్సింగ్‌ కామన్‌ ఎంట్రన్స్‌ టెస్ట్‌ (ఏపీఎన్‌సెట్‌)ను ఎన్టీఆర్‌ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించింది. ఈ పరీక్షలో వచ్చిన ర్యాంకుల ఆధారంగా ఈ విద్యాసంవత్సరంలో ప్రవేశాలు జరుగుతున్నాయి.

ఎంపిక చేసిన విద్యార్థులకే మేనేజ్‌మెంట్‌ సీట్లు : ఇప్పటివరకు ప్రైవేటు కళాశాలల్లో కన్వీనర్‌ కోటాలో ప్రవేశాలను ఎన్టీఆర్‌ హెల్త్‌ యూనివర్సిటీ నిర్ణయించేది. మేనేజ్‌మెంట్‌ కోటాలో ప్రవేశాలను ఆయా కళాశాలల యాజమాన్యాలు నిర్ణయించేవి. దీంతో ప్రతిభ లేని విద్యార్థులకు, ఇతర రాష్ట్రాల వారికి మేనేజ్‌మెంట్‌ కోటాలో ప్రవేశాలు దక్కేవన్న ఆరోపణలు వినిపించేవి. ఇకపై ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు నర్సింగ్‌ కళాశాలల్లో కన్వీనర్‌ కోటాలో ప్రవేశాలతోపాటు ప్రైవేట్‌ నర్సింగ్‌ కళాశాలల్లోని మేనేజ్‌మెంట్‌ సీట్లను కూడా ఎన్టీఆర్‌ హెల్త్‌ వర్సిటీ వెబ్‌ కౌన్సెలింగ్‌ ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. విశ్వవిద్యాలయం నియమించే సెలక్షన్‌ కమిటీ ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేసిన విద్యార్థులనే మేనేజ్‌మెంట్‌ సీట్లలో చేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సాధారణ తరగతుల వారికి (అన్‌ రిజర్వుడు) ఏపీఎన్‌సెట్‌లో 50 పర్సంటైల్‌ ఉండాలి.

కన్వీనర్‌ కోటా ప్రవేశాల్లో రిజర్వేషన్ల వర్తింపు : ఈ క్యాటగిరీకి చెందిన దివ్యాంగులకు 45 పర్సంటైల్‌ ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ తరగతుల వారు, ఈ తరగతుల్లోని దివ్యాంగులకు 40 పర్సంటైల్‌ ఉండాలి. కన్వీనర్‌ కోటా ప్రవేశాల్లో రిజర్వేషన్లు వర్తిస్తాయి. మేనేజ్‌మెంట్‌ కోటాలో వర్తించవని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13 ప్రభుత్వ, 241 ప్రైవేటు నర్సింగ్‌ కళాశాలల్లో కన్వీనర్‌ కోటాలో 8,576, యాజమాన్య కోటాలో 5,150 సీట్లు వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో బీఎస్సీ న‌ర్సింగ్​లో మొత్తంగా 13,726 సీట్లుండ‌గా 2024-25 విద్యా సంవ‌త్సరంలో క‌న్వీన‌ర్ కోటాలో 6,441 మంది విద్యార్థులు ప్రవేశాలు తీసుకోగా, మేనేజ్‌మెంట్ కోటాలో 5,144 మంది ప్రవేశాలు పొందారు. 2,141 సీట్లు మిగిలిపోయినట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

వెయ్యి మందికి ముగ్గురు నర్సులు : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల ప్రకారం ప్రతి వెయ్యి మందికి ముగ్గురు నర్సులు ఉండాలని, దేశంలో మాత్రం సుమారు ఇద్దరు ఉన్నారని డాక్టర్‌ ఎన్టీఆర్‌ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం రిజిస్ట్రార్‌ డాక్టర్‌ రాధికారెడ్డి తెలిపారు. విదేశాల్లో నర్సులకు ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలున్నాయని వివరిస్తున్నారు. అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్‌ అర్హత కలిగి ఉండాలని, ఈఏపీసెట్ రాసినా ఏపీఎన్‌సెట్‌ తప్పకుండా రాయాలని ఆవిడ గతంలోనే స్పష్టం చేశారు.

