ETV Bharat / state

తెలంగాణలో కారు కనిపించలేదు- లోక్​సభ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్​కు ఘోర పరాజయం - Lok Sabha Election Results 2024

BRS got zero seats in the Lok Sabha Elections 2024 ( ETV Bharat )