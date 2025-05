ETV Bharat / state

కేసీఆర్‌కు ఒక కన్ను బీఆర్‌ఎస్‌ అయితే - రెండో కన్ను జాగృతి : ఎమ్మెల్సీ కవిత - BRS MLC KAVITHA JAGRUTI OFFICE

BRS MLC KAVITHA ( ETV Bharat )

Brs MLC Kavitha Launched the Telangana Jagruti Office In Hyderabad : తెలంగాణ ప్రజల గొంతుకగా తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ పని చేసిందని, కేసీఆర్‌కు ఒక కన్ను బీఆర్‌ఎస్‌ అయితే రెండో కన్ను జాగృతి అని బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్సీ, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. ఓర్వలేని కొంత మంది చాలా మాట్లాడుతున్నారని, అందుకే ఈ ప్రకటన చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్​లోని తన నివాసం సమీపంలో తెలంగాణ జాగృతి సంస్థకు సంబంధించిన నూతన కార్యాలయాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు. ఇందిరా పార్క్‌ వద్ద మహాధర్నా : కవిత దంపతులు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించారు. 18 ఏళ్లుగా తెలంగాణ ప్రజల సంబరం, దు:ఖంలో జాగృతి కలిసి నడిచిందని, ఇకముందు పెద్దఎత్తున విస్తరించుకొని ముందుకెళ్తామని కవిత తెలిపారు. కేసీఆర్​కు కాళేశ్వరం కమిషన్ నోటీసులకు నిరసనగా ఈ జూన్ 4వ తేదీన ఇందిరాపార్క్ వద్ద మహాధర్నా నిర్వహిస్తామని అన్నారు. కేసీఆర్‌కు ఒక కన్ను బీఆర్‌ఎస్‌ అయితే - రెండో కన్ను జాగృతి : ఎమ్మెల్సీ కవిత (ETV Bharat) జూన్‌ 2న రాజీవ్‌ యువ వికాసం పథకం ఎందుకు తెస్తున్నారని, రాజీవ్‌ గాంధీకి తెలంగాణకు ఏం సంబంధమని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ యువ వికాసం అని ఉండాలి కానీ, రాజీవ్‌ యువ వికాసం అని ఉండకూడదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. కేసీఆర్‌కు రెండు కళ్లలా పని చేస్తామని, కేసీఆర్‌పై ఈగ వాలినా ఊరుకోమని, కేసీఆర్‌కు నోటీసులు ఇచ్చారంటే యావత్‌ తెలంగాణకు నోటీసులు ఇచ్చినట్టే అని మండిపడ్డారు. కేసీఆర్​ ఏం చేశారో అందరికీ తెలుసు : కోటి ఎకరాలను మాగాణం చేసినందుకు, ప్రజలకు మేలు చేసినందుకు కేసీఆర్ నోటీసులు ఇచ్చారా? అని ప్రశ్నించారు. అది కాళేశ్వరం కమిషనా? కాంగ్రెస్ కమిషనా? అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహాధర్నాలో కుట్ర మొత్తం వివరిస్తామని గుత్తేదార్లకు ఎలా వంత పడుతున్నారో, ఎందుకు కాళేశ్వరం పక్కకు పెట్టారో? చెబుతామని అన్నారు. ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి కనీసం జై తెలంగాణ అని కూడా అనరని, రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం రోజైనా సీఎం జై తెలంగాణ అనాలని డిమాండ్ చేశారు.

