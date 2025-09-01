Harish Rao Petition Against Kaleshwaram Commission : కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు ఇటీవల మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై హరీశ్రావు తరఫు న్యాయవాది అత్యవసర పిటిషన్ కింద విచారణ చేపట్టాలని కోరారు. సీబీఐ విచారణకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని కోర్టుకు తెలిపారు. అసెంబ్లీలో చర్చించాకే చర్యలు తీసుకుంటామని కోర్టుకు ఏజీ తెలిపారన్నారు.
అసెంబ్లీలో తీర్మానించకుండానే సీబీఐకి అప్పగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. రేపటి వరకు తదుపరి చర్యలు చేపట్టకుండా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు. ఈ అభ్యర్థనను ఉన్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. దీనిపై పదేపదే హరీశ్రావు తరఫు న్యాయవాది అభ్యర్థించినా కోర్టు అంగీకరించలేదు.
మరోవైపు కాళేశ్వరం నివేదికపై ప్రభుత్వ నిర్ణయం తెలుసుకొని చెప్పాలని ప్రభుత్వ న్యాయవాదిని సీజే ధర్మాసనం కోరింది. రేపు లేదా ఎల్లుండి చెబుతామని ఆయన బదులిచ్చారు. రేపటి వరకు ప్రభుత్వ నిర్ణయం చెప్పాలని ఉన్నత న్యాయస్థానం ఆయన్ను ఆదేశించింది. అనంతరం విచారణను రేపటికి వాయిదా వేసింది.
కమిషన్ నియామకం ఉత్తర్వులు కొట్టివేయాలని : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై కమిషన్ను నియమిస్తూ 2024 మార్చి 14న ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను కొట్టివేయాలని మాజీ సీఎం కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆగస్టు 20న హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా కేసీఆర్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేయాలనే రాజకీయ వ్యూహంలో భాగంగా కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
నివేదిక కాపీనీ కూడా అందజేయకుండా ప్రభుత్వం మీడియా ప్రచురణులకు ఇవ్వడం దురుద్దేశపూరితం, సహజ న్యాయసూత్రాలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఇందులో ప్రతివాదులుగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, నీటి పారుదల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ను చేర్చారు. ప్రస్తుతం ఈ పిటిషన్లు హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ పరిశీలనలో ఉన్నాయి. తాజాగా శాసనసభ సమావేశాల్లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై విచారణను సీబీఐకి అప్పగించే బిల్లు ఆమోదం పొందడంతో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
BRS MLCs Protest in Council : మరోవైపు తెలంగాణ శాసన మండలిలో బీఆర్ఎస్ సభ్యులు ఆందోళన చేపట్టారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై విచారణను సీబీఐకి అప్పగించనున్నట్లు అసెంబ్లీ నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా మండలి ఛైర్మన్ పోడియాన్ని భారత రాష్ట్ర సమితి ఎమ్మెల్సీలు చుట్టుముట్టి నినాదాలు చేశారు. జై తెలంగాణ నినాదాలతో హోరెత్తించారు.
కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదిక ప్రతులను భారత రాష్ట్ర సమితి సభ్యులు చించివేసి ఛైర్మన్ వైపు విసిరారు. ‘రాహుల్కు సీబీఐ వద్దు రేవంత్కు సీబీఐ ముద్దు’ అంటూ నినాదాలు చేశారు. భారత రాష్ట్ర సమితి సభ్యుల తీరుపై మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పోడియం వద్దకు రావొద్దని కేటాయించిన స్థానాల్లోనే నిరసన తెలపాలని సూచించారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీల నిరసనల మధ్యే మంత్రులు బిల్లులను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. అనంతరం పంచాయతీరాజ్ చట్టసవరణ, పురపాలక సంఘాల చట్టసవరణ, అల్లోపతిక్ ప్రైవేటు వైద్య సంరక్షణ సంస్థల చట్టం రద్దు బిల్లులు సభ ఆమోదం పొందినట్లు మండలి ఛైర్మన్ ప్రకటించారు.
