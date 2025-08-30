BRS Leaders Protest For Urea For Farmers : రైతు సమస్యలు, పంట నష్టం, యూరియా కొరతపై వ్యవసాయశాఖ కమిషనర్కు బీఆర్ఎస్ నేతలు వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం కార్యాలయం ముందు కూర్చోని ఆందోళనకు దిగారు. 'గణపతి బప్ప మోరియా రావాలయ్యా యూరియా' అంటూ నినాదాలు చేశారు. రైతులకు ఖాళీ సంచులు దిల్లీకి డబ్బులు సంచులు' అంటూ ఆందోళన చేపట్టారు. యూరియా అడిగితే రైతులపై దాడి చేస్తారా, కొడతారా అంటూ ప్రశ్నించారు. అన్నదాతల సమస్యలు పరిష్కరించాలని బైఠాయించారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్, మాజీ మంత్రులు హరీశ్ రావు, నిరంజన్ రెడ్డితో పాటు పార్టీ ఎమ్మెల్సీలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం వల్లే కొరత : అంతకుముందు మీడియాతో మాట్లాడిన హరీశ్రావు బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ఒకరిపై ఒకరు నెపం వేసుకొని తప్పించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. యూరియా పంపిణీ చేతగాకపోతే తప్పుకోవాలని చెప్పారు. యూరియా ఎప్పటిలోపు పంపిణీ చేస్తారో చెప్పకపోతే ఆందోళన విరమించేది లేదన్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ తీసుకొని చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏ రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత లేదన్న ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం వల్లే తెలంగాణలో కొరత ఏర్పడిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాము రాజకీయాల కోసం రాలేదని, రైతుల కోసం వచ్చామన్నారు. తాము పార్టీ కోసం ఆందోళన చేయడం లేదని, ప్రజలే ఆందోళన చేస్తున్నారి తెలిపారు. కరోనా సమయంలోనూ ఇబ్బంది లేకుండా యూరియా పంపిణీ చేశామన్నారు.
ఒక్కరోజైనా సమీక్ష చేశారా : యూరియా కోసం వెళ్తే రైతులపై దాడి చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల ఆందోళనలు చూసైనా ప్రభుత్వం అప్రమత్తం అయ్యి ఉండాల్సిందని సూచించారు. రైతులపై దాడి దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చాయని తెలిపారు. యూరియాపై సీఎం ఒక్కరోజైనా సమీక్ష చేశారా? అని ప్రశ్నించారు.
స్పందించిన మంత్రి తుమ్మల : బీఆర్ఎస్ నేతల యూరియా ఆందోళన కార్యక్రమం ఓ కపట నాటకమంటూ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ధ్వజమెత్తారు. అధికారం లేదనే అక్కసుతోనే సచివాలయం వద్ద గులాబీ నేతలు ధర్నా చేశారని మండిపడ్డారు. యూరియా సరఫరా కేంద్ర పరిధిలోని అంశంమని బీఆర్ఎస్ పదేళ్ల పాలనలో ఈ అంశం గురించి తెలియదా అని ప్రశ్నించిన తుమ్మల రేవంత్ ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలనే దిగజారుడు రాజకీయం ఎవరి కోసమని సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి యూరియా సరఫరాలో నిర్లక్ష్యంపై కేంద్రాన్ని నిలదీయకుండా తమపై శాపనార్థాలేంటని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీలు పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఆందోళన చేసినందుకే యూరియా పంపిస్తున్నారని గుర్తుచేశారు. రైతుల ముసుగులో గులాబీ నేతల ప్రేరేపిత ఉద్యమాలను ప్రజలు హర్షించరని వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం చేసే నాటకాలను కర్షకులు నమ్మే స్థితిలో లేరని మంత్రి తుమ్మల ఎద్దేవా చేశారు.
కేసీఆర్తో కేటీఆర్, హరీశ్రావు భేటీ - కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై చర్చ!
యూరియా ఎవరిస్తామంటే వారికే మా మద్దతిచ్చే అంశంపై పరిశీలిస్తాం : కేటీఆర్