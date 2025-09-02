BRS Leader Niranjan Reddy Saved Fan Live : హీరోలకు ఉన్నట్లో రాజకీయ నేతలకు వారు చేసే సేవలకు అభిమానులు ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా తమ అభిమానాన్ని చాటుతారు. కొందరు పాలాభిషేకాలు, వారి కోసం తిరగడాలు ఇలాంటివి చేస్తే మరికొందరు వారి పుట్టినరోజున అన్నదానం, బుక్స్ పంచడం, రక్తదానం చేయడం, ట్యాటు వేయించుకోవడం ఇలా ఎన్నో విధాలుగా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు. కొందరు తమ అభిమాన నేతలను చూడాలని చివరి కోరికగా పెట్టుకుంటారు. చనిపోయే ఆఖరి నిమిషంలోనైనా వారిని చూడాలి అనుకుంటారు. ఇలా తన అభిమాన నేతపై ప్రేమను చాటుకునేందుకు ఓ కార్యకర్త తన ఎదపై ఆయన పచ్చబొట్టు వేయించుకున్నారు. కానీ ఎవరి పచ్చబొట్టు వేసుకున్నారో అదే వ్యక్తి తన గుండె కాపాడుతారని అనుకోలేదు. అందరూ చనిపోయాడని అనుకున్న అతన్ని అంత్యక్రియల వరకు తీసుకెళ్లిన తనని బతికిస్తారని ఊహించలేకపోయాడు.
తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుకుగా : వనపర్తి జిల్లాలోని పీర్లగుట్టలో జరిగిన ఈ వింత ఘటన సోమవారం చోటుచేసుకుంది. ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పట్టణానికి చెందిన తైలం రమేశ్ (49) తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుకుగా పని చేశారు. మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డికి వీరాభిమాని. ఆయనపై అభిమానంతో ఛాతిపై ఆయన పచ్చబొట్టు వేయించుకుని పేరు రాయించుకున్నారు. కొన్నాళ్లుగా హైదరాబాద్లో ఉంటుండగా మూడు రోజుల క్రితం వనపర్తి పీర్లగుట్టలోని రెండు పడక గదుల కాలనీలో బంధువుల ఇంటికి వచ్చారు.
ఆదివారం ఉదయం అల్పాహరం తిన్న తర్వాత అస్వస్థకు గురయ్యారు. తర్వాత ఎలాంటి చలనం లేకపోవడంతో అందరూ చనిపోయాడని భావించారు. కుటుంబ సభ్యులందరి సమాచారం అందించారు. అంత్యక్రియలు సైతం ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మాజీ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి తన అభిమాన కార్యకర్తను చివరి చూపుగా చూడటానికి అక్కడికి వెళ్లారు.
పచ్చబొట్టు చూసేసరికి అభిమాని బతికున్నాడని గ్రహించి : రమేశ్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఎలా జరిగింది? ఏమైందని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వాళ్లు 'మీపై అభిమానంతో మీ పచ్చబొట్టు వేయించుకున్నాడు సార్' అని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో రమేశ్ ఎదపై ఉన్న తన పచ్చబొట్టును చూస్తుండగా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నట్లు మాజీ మంత్రి అనుమానించారు. రమేశ్పై ఉన్న పూలమాలలు తీయించారు. అతనికి గాలి ఆడేలాగా అంతా క్లియర్ చేశారు. అక్కడి నుంచి అందరిని కాస్త దూరం పంపించారు. తర్వాత పేరు పెట్టి పిలవగా కొద్దిగా కనురెప్పలు కదిలించాడు. అంతే అందరూ షాక్ అయ్యారు. వెంటనే ఆయన్ను ఆసుపత్రికి తరలించారు.
నిమ్స్లో చికిత్స : చికిత్స అందించిన గంట తర్వాత కళ్లు తెరవడంతో కుటుంబసభ్యులు ఆనందాశ్చర్యాలకు గురయ్యారు. అతడు మాత్రం ఇదంతా విని ఆనందానికి గురయ్యాడు. తన అభిమాన నేత వల్ల తన ప్రాణాలు నిలిచాయంటూ సంబర పడిపోయారు. వైద్యుల సూచన మేరకు రమేశ్ను హైదరాబాద్లోని నిమ్స్కు తరలించారు. మాజీ మంత్రిని మీ అభిమాని ప్రాణాలు మీరే కాపాడారంటూ ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. ఇప్పుడూ ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడాగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
1600 కి.మీ సైకిల్ జర్నీ- బన్నీని కలిసేందుకు ఫ్యాన్ క్రేజీ ఫీట్
మోదీ కోసం చెప్పులు లేకుండానే 14 ఏళ్లు - స్వయంగా బూట్లు ఇచ్చి అభిమాని కోరిక తీర్చిన ప్రధాని