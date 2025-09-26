ETV Bharat / state

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక - అభ్యర్థిని ఖరారు చేసిన బీఆర్​ఎస్

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి ఖరారు - మాగంటి గోపినాథ్‌ సతీమణి సునీతకు అవకాశం ఇచ్చిన అధిష్ఠానం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 12:45 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 12:56 PM IST

BRS Candidate For Jubilee Hills By Election : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీఆర్​ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత పేరును ప్రకటించింది. ఆమె భర్త మాగంటి గోపినాథ్​ మృతితో ఈ నియోజకవర్గానికి ఉపఎన్నిక అనివార్యమైంది. కాగా ఈ ఉపఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావాల్సి ఉంది. ​

