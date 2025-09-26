జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక - అభ్యర్థిని ఖరారు చేసిన బీఆర్ఎస్
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఖరారు - మాగంటి గోపినాథ్ సతీమణి సునీతకు అవకాశం ఇచ్చిన అధిష్ఠానం
BRS Candidate For Jubilee Hills By Election (ETV)
Published : September 26, 2025 at 12:45 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 12:56 PM IST
BRS Candidate For Jubilee Hills By Election : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత పేరును ప్రకటించింది. ఆమె భర్త మాగంటి గోపినాథ్ మృతితో ఈ నియోజకవర్గానికి ఉపఎన్నిక అనివార్యమైంది. కాగా ఈ ఉపఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావాల్సి ఉంది.
