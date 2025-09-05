కష్టపడి చదివి లక్ష్యాన్ని సాధించిన అన్నాదమ్ముళ్లు - నేడు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా పలువురి స్ఫూర్తిదాయక కథనాలు
Published : September 5, 2025 at 3:55 PM IST
Brothers Cracking Mega DSC jobs in kurnool District : నావకు నావికుడే ఆసరా. నదీ ప్రవాహానికి వాటమే ఆధారం. అలల సవ్వడికి తీరమే ఆదరువు. విద్యార్థికి గురువే మేరువు ఇదే లక్ష్యంతో పేదింటి బిడ్డలు కష్టపడ్డారు. కలిసి కసిగా చదివారు ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగంపై ‘గురి’ పెట్టారు. మెగా డీఎస్సీలో కొలువు కొట్టారు. త్వరలో బడిలో కొలువుదీరబోతున్నారు. తాము ప్రభుత్వ బడిలోనే ఓనమాలు నేర్చుకొన్నాం మరింత మెరుగులు దిదద్దుతామంటున్నారు ఈ అన్నాదమ్ముళ్లు. నేడు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా కర్నూలు జిల్లాలో డీఎస్సీ ఉద్యోగాలు సాధించిన కొంతమంది స్ఫూర్తిదాయక కథనాలు.
వెలుగు చూపిన తెలుగు మాస్టారు : తండ్రి అనారోగ్యంతో మృతిచెందారు, తల్లి ఆదిలక్ష్మి అండగా నిలిచారు, తెలుగు మాస్టారు హంపయ్య దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన మెగా డీఎస్సీ ఫలితాల్లో కర్నూలు పత్తికొండ మండలం హోసూరుకు అన్నదమ్ముళ్లు వి. నాగరాజు, సంపత్కుమార్ గెలుపు గుమ్మం తట్టారు. ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలన పూర్తయ్యింది. " పేద కుటుంబాల పిల్లలకు దిశానిర్దేశం చేస్తే కచ్చితంగా ఉన్నస్థాయికి చేరుకుంటారు. ఇదే విషయాన్ని గమనించాం. విధుల్లో చేరిన నాటి నుంచే పేద పిల్లల ప్రగతిపై దృష్టి సారిస్తామంటున్నారు’’ ఈ సోదరులు.
రామ విజయం : కర్నూలు జిల్లా కప్పట్రాళ్లకు చెందిన చెందిన కృష్ణ, రంగమ్మ దంపతులు వ్యవసాయం చేస్తూ, రాళ్లు కొడుతూ తమ ఇద్దరు కుమారులు రామాంజనేయులు, రామానాయుడులను చదివించారు. టీటీసీ పూర్తి చేసిన వీరు ఆరేళ్లుగా ఉద్యోగసాధన చేశారు. మెగా డీఎస్సీ ప్రకటన విడుదలకాగానే కర్నూలులో అద్దెకు గది తీసుకొని సిద్ధమయ్యారు. నిత్యం 14 గంటల పాటు చదివారు. రామాంజనేయులు 84.64, రామానాయుడు 88.25 మెరిట్ సాధించారు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన పూర్తయింది త్వరలో కొలువు లేఖ అందుకోబోతున్నారు. వినూత్న రీతిలో బోధన చేస్తామని ఇద్దరూ పేర్కొంటున్నారు.
కవలలు కొలువు : ఒకే రోజు పుట్టి, ఒకే రోజు కొలువులు పట్టారు కర్నూలు జిల్లా గూడూరు నగర పంచాయతీకి చెందిన కవలలు వి. రవితేజ, వి. విష్ణువర్ధన్. తండ్రి వడ్రంగి పని చేస్తుండగా తల్లి సరస్వతి ఆశా కార్యకర్తగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో స్థిరపడాలన్న లక్ష్యంతో వీరిద్దరూ టీటీసీ, డిగ్రీ తర్వాత బీఈడీ చదివారు. ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో పనిచేస్తూ ఉద్యోగ సాధన ఆరంభించారు. నిత్యం 12 గంటలు చదువుకుంటూ ఒకరికొకరు సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుని ఆన్లైన్లో పరీక్షలు రాశారు. మెగా డీఎస్సీలో ఇద్దరూ ఎస్జీటీ విభాగంలో ఎంపికయ్యారు. ‘‘విజయం సాధించాలనే తపన, కష్టపడే తత్వం తమ విజయ రహస్యం. భావితరానికి ఇదే అంశాన్ని నేర్పుతామని’’ ఇద్దరూ పేర్కొంటున్నారు.
కష్టాలు దాటారు : కర్నూలు జిల్లా దేవనకొండకు చెందిన నరసింహులు, రాజమ్మ దంపతులు పొలం, బేల్దార్ పనులు చేస్తూ తమ కుమారులు కార్తిక్, మధులను చదివించారు. వారిద్దరూ ఆరేళ్లుగా డీఎస్సీకి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన మెగా డీఎస్సీ ఫలితాల్లో చిన్నోడు మధు 85 స్కోర్, పెద్దోడు కార్తిక్ 77.05 మెరిట్ సాధించారు. ఇద్దరూ ఎస్జీటీ విభాగంలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. ‘‘ చదువుంటే కష్టాలు దూరం అవుతాయి. ఇదే నమ్మి ముందుకెళ్లాం. భావితరానికి ఇదే విషయం చెప్పి తీర్చిదిద్దుతామంటున్నారు’’ వీరిద్దరూ.
ఆటలు తెచ్చిన ఉద్యోగం : కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మండలం హోసూరుకు చెందిన బనగాని శివకుమార్ 2014-15లో బీపీఈడీ పూర్తి చేశారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో స్థిరపడాలని ఎనిమిదేళ్లుగా పట్టుదలతో శ్రమించారు. ప్రస్తుత మెగా డీఎస్సీలో విజయం సాధించారు. ఆయన తమ్ముడు రాజశేఖర్ దూర విద్యా విధానంలో ఓపెన్ డీగ్రీ పూర్తిచేసి బీపీఈడీ, ఎంపీఈడీ పూర్తి చేశారు. 2018 డీఎస్సీలో కొన్ని పాయింట్ల తేడాతో కొలువు చేజారింది. పోగొట్టుకున్న చోటే తిరిగి వెతుక్కోవాలని డీఎస్సీకి ఇంటి వద్దే సన్నద్ధం అయ్యారు. మెగా డీఎస్సీలో 82 మెరిట్ సాధించారు.‘‘ ఆటలు ఆరోగ్యం ఇస్తాయి. ఉద్యోగం తెస్తాయని నిరూపించాం. భావితరాన్ని తీర్చిదిద్దుతామని’’ ఇద్దరూ పేర్కొంటున్నారు.
