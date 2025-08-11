ETV Bharat / state

రూ.లక్షకు 2 రోజులకే రూ.2 వేల వడ్డీ - రైతన్నల నడ్డి విరిస్తున్న వడ్డీ వ్యాపారులు - FARMERS LOAN ISSUE IN TELANGANA

బ్యాంకు రుణం వచ్చిన వెంటనే తిరిగి నగదు చెల్లించేలా ముందుగానే ఒప్పందాలు - పంట రుణాలు, నవీకరణ కోసం వెళ్లే రైతులను అధిక వడ్డీతో దోచుకుంటున్న దళారులు

Farmers Loan Issue In Telangana
Farmers Loan Issue In Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 2:05 PM IST

3 Min Read

Farmers Loan Issue In Telangana : పంట సాగుకు ఆరుగాలం శ్రమించే రైతన్నకు అడుగడుగునా గండాలే ఎదురవుతున్నాయి. వారి అవసరాలను దళారులు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. పంట రుణాలు, నవీకరణ కోసం వెళ్లే రైతులను దళారులు అధిక వడ్డీతో దోచుకుంటున్నారు. పంట రుణం మొత్తం చెల్లించలేని తమకు వడ్డీ చెల్లించి రెన్యువల్​కు వెసులుబాటు ఇవ్వాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు.

ఏడాదిలోపు చెల్లించి : బ్యాంకులు లక్ష్యం మేరకు రుణాలు ఇస్తుంటాయి. పొందిన రైతులు ఏడాదిలోపు చెల్లించి కొత్తగా తీసుకుంటారు. ఇది వరకు అసలు చెల్లించలేని రైతుల నుంచి కేవలం వడ్డీ కట్టించుకుని రెన్యువల్ చేసేవారు. ఇప్పుడు అసలు, వడ్డీ చెల్లించాలని బ్యాంకర్లు నిబంధన పెట్టారు. అప్పు చెల్లించిన ఒకట్రెండు రోజులకు కొత్త రుణం ఇస్తారు. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని వడ్డీ వ్యాపారులు రెచ్చిపోతున్నారు.

రెన్యువల్‌ చేయాలంటే పూర్తిగా నగదు కట్టాలి : ఒకేసారి అసలు, వడ్డీ సమకూర్చుకోలేని రైతులు దళారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వీరు ఒకటి, రెండు రోజులకు అప్పిచ్చి అధిక వడ్డీ గుంజుతున్నారు. రూ.లక్షకు రూ.3,000 రైతుల అవసరాన్ని బట్టి రూ.4,000 తీసుకుంటున్నారు. బయట జరుగుతున్న తతంగంతో తమకు సంబంధం లేదని బ్యాంకు అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే కొందరు దళారులు కిందిస్థాయి సిబ్బందితో చేతులు కలిపి రుణ ప్రక్రియ వేగవంతమయ్యేలా చూస్తుండటంతో అన్నదాతలు వీరి వద్దకే వెళ్తుండటం గమనార్హం. 'ఈటీవీ భారత్' మహబూబ్‌నగర్‌ ఎల్‌డీఎం చంద్రశేఖర్‌ను ఫోన్‌లో సంప్రదించగా, బయట వడ్డీ వ్యాపారాలు చేస్తున్న విషయం తమ దృష్టికి రాలేదని చెప్పారు. పాత రుణం చెల్లించిన తర్వాతే మళ్లీ రుణం ఇవ్వాలని, రెన్యువల్‌ చేయాలంటే పూర్తిగా నగదు కట్టాలనే నిబంధన ఉందని పేర్కొన్నారు.

ఏం చేస్తున్నారంటే :

  • బ్యాంకు రుణం వచ్చిన వెంటనే తిరిగి నగదు చెల్లించేలా ముందుగానే ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు. కొందరు ప్రామిసరీ నోట్లు, ఏటీఎం కార్డులు తనఖా పెట్టుకుని రుణాలు ఇస్తున్నారు.
  • రెన్యువల్ కోసం దళారుల వద్ద అప్పు తీసుకుని రెండు రోజులకే ఆ వడ్డీ కట్టాలి. బ్యాంకు వడ్డీ, దళారుల వడ్డీతో రైతులకు అదనపు భారంగా మారుతోంది.

కొన్ని ఘటనలు :

  • నాగర్​ కర్నూల్ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ఓ రైతు గతేడాది రూ.లక్ష బ్యాంకు రుణం పొందారు. సరైన దిగుబడి రాక చెల్లించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈసారి రుణ గడువు దాటిపోతుందని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో దళారులను ఆశ్రయించాడు. రెండు రోజులకే రూ.లక్షకు రూ.2 వేలు వడ్డీ ఇస్తానని ఒప్పందంతో అప్పు తెచ్చుకున్నారు.
  • వనపర్తి జిల్లా పెద్ద మందడికి చెందిన ఓ రైతుకు రూ. 1.50 లక్షల పంట రుణం ఉంది. ఆయన వద్ద రూ.50 వేలే ఉన్నాయి. బ్యాంకుకు వెళ్తే మొత్తం చెల్లించాలని చెప్పడంతో రెండు, మూడు రోజులకే రూ.లక్షకు రూ.2500 చెల్లిస్తానని అప్పుతెచ్చారు.
  • గద్వాలకు చెందిన కర్షకుడు రెన్యువల్​ కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లగా మొత్తం చెల్లించాలని అధికారులు చెప్పడంతో దళారులను ఆశ్రయించి వారం రోజుల కోసం రూ.లక్ష రూపాయలు అప్పుగా తెచ్చి అదనంగా రూ.3000 వడ్డీగా చెల్లించాడు.
  • మహబూబ్​నగర్​కు చెందిన రైతు పాత రుణం చెల్లించేందుకు రూ.3 లక్షల కోసం రెండు రోజులకే రూ.6 వేలు వడ్డీ ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. నవీకరణ కాగానే చెల్లించాడు.
  • మక్తల్​లో రైతుల అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని రూ.2 నుంచి రూ.4 చొప్పున వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ బ్యాంకు పరిసరాల్లోనే దళారులు ఉంటూ ఉపాధి మార్గం చేసుకున్నారు. అవరమైన డాక్యుమెంట్లు అప్పటికప్పుడు తయారు చేసి ఇస్తున్నారు.

పంట రుణ లక్ష్యం (రూ.కోట్లలో) :

  • గద్వాల 4,945
  • వనపర్తి 2,507
  • మహబూబ్‌నగర్‌ 5,906
  • నాగర్‌కర్నూల్‌ 4,024
  • నారాయణపేట 3,470

ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి రైతులకు పంట రుణాలు - ఏం చేయాలో తెలుసా?

మీరు కూరగాయలు సాగు చేయాలనుకుంటున్నారా? - ప్రభుత్వమే మీకు ఉచితంగా నారు సరఫరా చేస్తుంది!

Farmers Loan Issue In Telangana : పంట సాగుకు ఆరుగాలం శ్రమించే రైతన్నకు అడుగడుగునా గండాలే ఎదురవుతున్నాయి. వారి అవసరాలను దళారులు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. పంట రుణాలు, నవీకరణ కోసం వెళ్లే రైతులను దళారులు అధిక వడ్డీతో దోచుకుంటున్నారు. పంట రుణం మొత్తం చెల్లించలేని తమకు వడ్డీ చెల్లించి రెన్యువల్​కు వెసులుబాటు ఇవ్వాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు.

ఏడాదిలోపు చెల్లించి : బ్యాంకులు లక్ష్యం మేరకు రుణాలు ఇస్తుంటాయి. పొందిన రైతులు ఏడాదిలోపు చెల్లించి కొత్తగా తీసుకుంటారు. ఇది వరకు అసలు చెల్లించలేని రైతుల నుంచి కేవలం వడ్డీ కట్టించుకుని రెన్యువల్ చేసేవారు. ఇప్పుడు అసలు, వడ్డీ చెల్లించాలని బ్యాంకర్లు నిబంధన పెట్టారు. అప్పు చెల్లించిన ఒకట్రెండు రోజులకు కొత్త రుణం ఇస్తారు. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని వడ్డీ వ్యాపారులు రెచ్చిపోతున్నారు.

రెన్యువల్‌ చేయాలంటే పూర్తిగా నగదు కట్టాలి : ఒకేసారి అసలు, వడ్డీ సమకూర్చుకోలేని రైతులు దళారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వీరు ఒకటి, రెండు రోజులకు అప్పిచ్చి అధిక వడ్డీ గుంజుతున్నారు. రూ.లక్షకు రూ.3,000 రైతుల అవసరాన్ని బట్టి రూ.4,000 తీసుకుంటున్నారు. బయట జరుగుతున్న తతంగంతో తమకు సంబంధం లేదని బ్యాంకు అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే కొందరు దళారులు కిందిస్థాయి సిబ్బందితో చేతులు కలిపి రుణ ప్రక్రియ వేగవంతమయ్యేలా చూస్తుండటంతో అన్నదాతలు వీరి వద్దకే వెళ్తుండటం గమనార్హం. 'ఈటీవీ భారత్' మహబూబ్‌నగర్‌ ఎల్‌డీఎం చంద్రశేఖర్‌ను ఫోన్‌లో సంప్రదించగా, బయట వడ్డీ వ్యాపారాలు చేస్తున్న విషయం తమ దృష్టికి రాలేదని చెప్పారు. పాత రుణం చెల్లించిన తర్వాతే మళ్లీ రుణం ఇవ్వాలని, రెన్యువల్‌ చేయాలంటే పూర్తిగా నగదు కట్టాలనే నిబంధన ఉందని పేర్కొన్నారు.

ఏం చేస్తున్నారంటే :

  • బ్యాంకు రుణం వచ్చిన వెంటనే తిరిగి నగదు చెల్లించేలా ముందుగానే ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు. కొందరు ప్రామిసరీ నోట్లు, ఏటీఎం కార్డులు తనఖా పెట్టుకుని రుణాలు ఇస్తున్నారు.
  • రెన్యువల్ కోసం దళారుల వద్ద అప్పు తీసుకుని రెండు రోజులకే ఆ వడ్డీ కట్టాలి. బ్యాంకు వడ్డీ, దళారుల వడ్డీతో రైతులకు అదనపు భారంగా మారుతోంది.

కొన్ని ఘటనలు :

  • నాగర్​ కర్నూల్ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ఓ రైతు గతేడాది రూ.లక్ష బ్యాంకు రుణం పొందారు. సరైన దిగుబడి రాక చెల్లించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈసారి రుణ గడువు దాటిపోతుందని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో దళారులను ఆశ్రయించాడు. రెండు రోజులకే రూ.లక్షకు రూ.2 వేలు వడ్డీ ఇస్తానని ఒప్పందంతో అప్పు తెచ్చుకున్నారు.
  • వనపర్తి జిల్లా పెద్ద మందడికి చెందిన ఓ రైతుకు రూ. 1.50 లక్షల పంట రుణం ఉంది. ఆయన వద్ద రూ.50 వేలే ఉన్నాయి. బ్యాంకుకు వెళ్తే మొత్తం చెల్లించాలని చెప్పడంతో రెండు, మూడు రోజులకే రూ.లక్షకు రూ.2500 చెల్లిస్తానని అప్పుతెచ్చారు.
  • గద్వాలకు చెందిన కర్షకుడు రెన్యువల్​ కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లగా మొత్తం చెల్లించాలని అధికారులు చెప్పడంతో దళారులను ఆశ్రయించి వారం రోజుల కోసం రూ.లక్ష రూపాయలు అప్పుగా తెచ్చి అదనంగా రూ.3000 వడ్డీగా చెల్లించాడు.
  • మహబూబ్​నగర్​కు చెందిన రైతు పాత రుణం చెల్లించేందుకు రూ.3 లక్షల కోసం రెండు రోజులకే రూ.6 వేలు వడ్డీ ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. నవీకరణ కాగానే చెల్లించాడు.
  • మక్తల్​లో రైతుల అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని రూ.2 నుంచి రూ.4 చొప్పున వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ బ్యాంకు పరిసరాల్లోనే దళారులు ఉంటూ ఉపాధి మార్గం చేసుకున్నారు. అవరమైన డాక్యుమెంట్లు అప్పటికప్పుడు తయారు చేసి ఇస్తున్నారు.

పంట రుణ లక్ష్యం (రూ.కోట్లలో) :

  • గద్వాల 4,945
  • వనపర్తి 2,507
  • మహబూబ్‌నగర్‌ 5,906
  • నాగర్‌కర్నూల్‌ 4,024
  • నారాయణపేట 3,470

ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి రైతులకు పంట రుణాలు - ఏం చేయాలో తెలుసా?

మీరు కూరగాయలు సాగు చేయాలనుకుంటున్నారా? - ప్రభుత్వమే మీకు ఉచితంగా నారు సరఫరా చేస్తుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS ISSUE IN TELANGANAరైతులపై దళారుల దౌర్జన్యంBROKERS ARE MAKING MONEYNEEDS OF THE FARMERS TGFARMERS LOAN ISSUE IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​స్టాలో స్నాప్​చాట్ ఫీచర్!- ఇప్పుడు మీరూ మీ ఫ్రెండ్స్ యాక్టివిటీని తెలుసుకోవచ్చు!!

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

ట్రంప్​ సుంకాలతో తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల్లో గుబులు! - కారణం ఏంటంటే?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.