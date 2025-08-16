ETV Bharat / state

'వెదజల్లు పద్ధతిలో వరి సాగు' - పెట్టుబడి తక్కువ - దిగుబడులు ఎక్కువ - PADDY CULTIVATION IN AP 2025

వరి సాగులో వెదజల్లు పద్ధతిపైనే అన్నదాతల మొగ్గు - కాకినాడ జిల్లాలో పెరుగుతున్న విస్తీర్ణం

Rice Cultivation in AP 2025
Rice Cultivation in AP 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 7:34 PM IST

Rice Cultivation in AP 2025 : అన్నదాతలు నేల తల్లిని నమ్ముకొని ఆరుగాలం శ్రమిస్తారు. వారు మట్టిని నమ్మి కష్టించి పని చేస్తారు. ఒంట్లో ఓపికున్నంత వరకు పంటలను సాగు చేస్తారు. జాతికి మెతుకునిచ్చి బతుకు నిలుపుతాడు. దేశ సౌభాగ్యానికి పునాదిరాళ్లు సాగుదారులు. కర్షకులు చల్లగా ఉంటేనే, మన కడుపు చల్లగా ఉంటుంది. అందుకే అన్నదాత దేశానికి వెన్నెముక, రైతులేనిదే రాజ్యం లేదని జై కిసాన్‌ ఇలాంటి నినాదాలతో వారిని ప్రశంసిస్తుంటాం.

కానీ నేటి కాలంలో వ్యవసాయం జూదంగా మారడం అన్నదాతలను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఓవైపు పండిన పంట చేతికొచ్చే తరుణంలో వర్షాలు, ఇతర వైపరీత్యాలు మరోవైపు తెగుళ్ల దాడితో రైతులు నష్టపోతున్నారు. ఈ దశలో తక్కువ పెట్టుబడితో లాభాలు ఆర్జించే పద్ధతులపై కర్షకులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే వరిలో వెదజల్లు సాగును అనుసరిస్తున్నారు. ఈ విధానంతో తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ దిగుబడులు సాధించే అవకాశముందని రైతులు పేర్కొంటున్నారు.

కాకినాడ జిల్లాలో 92,000ల హెక్టార్లలో (2.22 లక్షల ఎకరాలు)లో ఖరీఫ్‌ సాగును నిర్దేశించారు. ఇందులో భాగంగా 52,000ల హెక్టార్లలో(1.05 లక్షల ఎకరాలు) వెదజల్లు సాగును నిర్దేశించారు. అన్నదాతలు గతంలో ఈ విధానంపై అనాసక్తత చూపినప్పటికీ ప్రస్తుత సీజన్‌లో మాత్రం ఈ పద్ధతి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 80,000ల ఎకరాలకుపైగా వెదజల్లు సాగు చేపట్టారు.

ఇవీ కారణాలు : ఖరీఫ్‌ సీజన్‌లో వానలు, వరదలు, తుపానులు వంటి విపత్తులు సంభవిస్తాయి. వీటిని అధిగమించేందుకు ఏపీ సర్కార్ పంటకాలాన్ని ముందుకు తెచ్చింది. జూన్‌ ఒకటో తేదీకే సాగునీటిని విడుదల చేసింది. జులై నెలాఖరుకు నాట్లు పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలిచ్చింది. అయితే కాలువలు పూడికలతో నిండి ఉన్నందున నీరు సకాలంలో శివారు భూములకు చేరలేదు. దీంతో నిర్దేశిత సమయానికి మడులు వేయలేకపోయారు. ఈ క్రమంలో వెదజల్లు విధానంపై రైతులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా ఇందుకు ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది.

నీటి వినియోగం తక్కువ :

  • వెదజల్లు విధానంలో సాగునీటి వినియోగం తక్కువగా ఉంటుంది. కూలీల సంఖ్య అంతగా ఉండదు.
  • సాధారణ పద్ధతుల్లో మడుల తయారీ, విత్తనాలు చల్లటం, మందుల పిచికారీ, నారు తీయటం, నాట్లు వేయటం వంటి ప్రక్రియలకు పెట్టుబడి ఎక్కువగా అవుతుంది. ఈ పద్ధతిలో అయితే ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
  • విత్తనాల ఖర్చు 10 శాతం నుంచి 15 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. పెట్టుబడి రూ.4000ల నుంచి రూ.6000ల వరకు ఆదా అవుతుంది.
  • పంట 15 రోజుల ముందుగానే కోతకు వస్తుంది. దీంతో ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి రక్షణ పొందొచ్చు. అదేవిధంగా దిగుబడి 10 నుంచి 16 శాతం పెరుగుతుంది. అయితే ఈ విధానంలో కలుపు ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనిపై అన్నదాతలు దృష్టి సారించాలి.

రైతులకు మంచిది : వెదజల్లు విధానంలో సమయం, ఖర్చులు ఆదా అయి రైతుకు మేలు జరుగుతుందని కాకినాడ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి డా. ఎన్ ​విజయ్​కుమార్ తెలిపారు. దీనిపై ఎప్పటి నుంచో ప్రచారం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఇప్పటికి అన్నదాతల్లో చైతన్యం వచ్చిందన్నారు. ఇది అన్ని రకాలుగా వారికి మేలు చేకూరుస్తుందని విజయ్​కుమార్ పేర్కొన్నారు.

