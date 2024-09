ETV Bharat / state

అప్పట్లో 'వడ' ఆ తర్వాత 'బూందీ' ఇప్పుడు 'లడ్డూ' - తిరుమల శ్రీవారి 'ప్రసాదం కథ' తెలుసా? - Tirumala Laddu History

By ETV Bharat Telangana Team

Brief History of Tirumala Laddu in Telugu : తిరుపతి దర్శనమంటే భక్తులకు మధురానుభూతి. శ్రీవారిని దైవంగా పూజించినట్లే ప్రసాదాన్ని భక్తులు ఎంతో అపురూపంగా భావిస్తారు. నెలరోజులైనా తిరుమల లడ్డూ రుచి, వాసన తగ్గేది కాదు. తిరుమల నుంచి ఇంటికొచ్చే వరకు లడ్డూల కవర్లు నేలను తాకనివ్వకుండా జాగ్రత్త పడతారు. అనంతరం బంధుమిత్రులకు పంపిణీ చేస్తారు. తిరుమల వెళ్లి వచ్చాక ఎవరు కలిసినా లడ్డూ ప్రసాదం ఏదనే ప్రశ్నే వస్తుంది. మరి తిరుమలలో శ్రీవేంకటేశ్వరుని లడ్డూ ప్రసాదాన్ని ఎప్పటినుంచి ప్రారంభించారో తెలుసుకుందాం పదండీ.

1940 నుంచి లడ్డూ : 15వ శతాబ్దం నుంచి శ్రీవారి ప్రసాదం అంటే వడ. అప్పట్లో స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు వసతి, భోజన సౌకర్యాలు లేవు. వడ ప్రసాదంతో ఆకలి తీర్చుకునేవారు భక్తులు. కాలక్రమంలో 19వ శతాబ్దంలో తీపి బూందీ ప్రవేశపెట్టారు. 1940 నాటికి బూందీని లడ్డూగా చేసి ఇవ్వడం ప్రారంభం అయ్యింది.

తిరుమల శ్రీవారి నివేదనలకు ఎన్నో రకాల ప్రసాదాలు తయారవుతున్నా, లడ్డూలకు విశేష ఆదరణ ఉంది. స్వామివారి ప్రసాదం కోసం ఎందరో రాజులు, రాణులు ఎన్నో దానాలు చేశారు. 1803లో ఆలయంలో ప్రసాదాల విక్రయాన్ని అప్పటి మద్రాసు ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. లడ్డూ తయారీకి రూపమైన బూందీని తీపి ప్రసాదంగా విక్రయించారు. అనంతరకాలంలో లడ్డూగా రూపొందించారు.

భక్తులకు ఉచితంగా ప్రసాద వితరణ : ప్రస్తుతం విక్రయిస్తున్న చిన్న లడ్డూ ధర మొదట్లో రూపాయి ఉండగా క్రమంగా 25 రూపాయలు అయింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రూ.50 చేశారు. కల్యాణం లడ్డూను రూ.100 నుంచి రూ.200 చేశారు. దర్శనానికి వెళ్లిన భక్తులకు ఉచితంగా ప్రసాద వితరణ చేస్తుండగా అదనపు లడ్డూలు కావాలంటే కొనుక్కోవాలి.

స్వామి వారికి నైవేద్యం : శ్రీవారి గర్భాలయానికి ఆగ్నేయంలో ఉన్న 'పోటు'(వంటశాల)లో తయారు చేసిన ప్రసాదాలను ముందుగా వకుళమాతకు చూపించి, అనంతరం స్వామి వారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.