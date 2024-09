ETV Bharat / state

భారీ వర్షాలకు కూలిపోయిన బ్రిడ్జిలు - నిలిచిన రాకపోకలు - Bridge washed away by rains in tg

By ETV Bharat Telangana Team Published : 7 hours ago | Updated : 6 hours ago

Bridges Washed Away in Telangana ( ETV Bharat )

Bridges Washed Away by Heavy Rains : రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు పలు ప్రాంతాల్లోని బ్రిడ్జిలు కొట్టుకుపోయాయి. మహబూబాబాద్​ జిల్లాలో కురిసిన కుంభవృష్టికి అపార నష్టం జరిగింది. ఏకధాటిగా కురిసిన భారీ వర్షానికి వాగులు పొంగి పొర్లాయి. ములకలపల్లి-ఖమ్మం జిల్లా సరిహద్దులోని ఆకేరు వాగుపై ఉన్న బ్రిడ్జి కొట్టుకుపోయింది. దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన ఈ వంతెన ద్వారా ఖమ్మం-మహబూబాబాద్​ జిల్లాల మధ్య రాకపోకలు కొనసాగేవి. వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో ఈరెండు జిల్లాల మధ్య రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి. వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో రెండు రోజుల నుంచి వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో వాహనదారులు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు చిన్నగూడూరు మండల కేంద్రం శివారులో ఆకేరు వాగు వరద నీటికి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో బ్రిడ్జి వద్ద ఉన్న బీటీ రోడ్డు కోతకు గురైంది. దీంతో మహబూబాబాద్​ మరిపెడ మండలానికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

Last Updated : 6 hours ago