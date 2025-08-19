ETV Bharat / state

'బ్రిడ్జ్ టు బ్రిలియంట్స్' కోర్సుకు శ్రీకారం - విద్యార్థులకు ఆత్శవిశ్వాసం పెంచేలా శిక్షణ - BRIDGE COURSE IN ANANTAPUR DISTRICT

దుర్గం డిగ్రీ కళాశాలలో బ్రిడ్జి కోర్సు - శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 3:53 PM IST

Bridge Course In Anantapur District: ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి సాంకేతిక విద్య దిశగా వెళ్దామా? సాధారణ డిగ్రీ చదవాలా? అని పదే పదే దాని గురించే ఆలోచిస్తున్న విద్యార్థుల కోసమే కళ్యాణదుర్గం ఎస్​వీజీఎం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఆంగ్ల శాఖ - జేకేసీ సంయుక్తంగా 45 రోజులు 'బ్రిడ్జ్ టు బ్రిలియంట్స్' కోర్సుకు శ్రీకారం చుట్టారు. విద్యార్థులకు ఉన్నత చదువు, పోటీ పరీక్షల పై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వారు ఆంగ్ల నైపుణ్యం, కమ్యూనికేషన్, సాఫ్ట్​స్కిల్స్, రీజనింగ్ స్కిల్స్​, పర్సనాలిటీ డెవలప్​మెంట్, టైమ్​ మేనేజ్​మెంట్ మొదలైన వాటిని మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.

నైపుణ్యాలు పెంచుకుంటున్నాం: ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో బీఎస్సీ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ చేరాలని అనుకుంటున్నాను. సర్టిఫికెట్‌ కోర్సుకు సంబంధించిన అనేక అంశాలను టీచర్స్ బోధిస్తున్నారు. ఆంగ్ల నైపుణ్యం, కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌తో భవిష్యత్తులో పోటీ పరీక్షలు రాయగలననే నమ్మకం నాలో పెరుగుతోంది అని సాయితన్మయ్, విద్యార్థిని తెలిపింది.

కంప్యూటర్‌ విద్యపై అవగాహన: ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఆంగ్లంతో పాటూ కంప్యూటర్‌పై అవగాహన ఉండాలి. దీనికి అనుగుణంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. అధ్యాపకులు స్నేహపూర్వకంగా ఉంటున్నారు. మాకు వచ్చే అనుమానాలను నివృత్తి చేస్తున్నారు. అదే విధంగా ఇతర ప్రాంతాల్లోని కోర్సుల వివరాలు చెబుతున్నారు. అన్ని విషయాలపై అవగాహన వస్తుందని తన్వీర్, విద్యార్థి చెప్పారు.

ఆత్మవిశ్వాసం పెంచేలా శిక్షణ: గ్రామీణ యువత ఉన్నత చదువుల వైపు వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో జిల్లాలోని ఈ ఒక్క కళాశాలలోనే కోర్సును ప్రారంభించామని హర్షలత, ప్రిన్సిపల్ అన్నారు. విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో ఎదుర్కోబోయే పరీక్షలు, కోర్సులపై అవగాహన పెంచుతున్నాం. వారికి ఏ అంశంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో తెలుసుకుని అందులోనే శిక్షణ ఇస్తున్నాము. విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచితే భవితకు బంగారు బాటలు వేసుకుంటారని వివరించారు.

రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకు ఆంగ్ల భాషపై పట్టు, పోటీ పరీక్షల పై వారికి అవగాహన కల్పించేందుకు ఎస్​వీజీఎం కళాశాల బ్రిడ్జి కోర్సు నిర్వహిస్తుంది. ఈ కోర్సు ద్వారా విద్యార్థులు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, రీజనింగ్ స్కిల్క్​తో పాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్​మెంట్, టైమ్​ మేనేజ్​మెంట్ వంటి అంశాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అదే విధంగా వారికి ఆసక్తి ఉన్నా అంశాలను గురించి తెలుసుకుంటున్నారు. వారికి అందులోనే ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నారని విద్యార్థులు తెలుపుతున్నారు. ఈ 'బ్రిడ్జ్​ టు బ్రిలియంట్' కోర్సును ఎస్​వీజీఎం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఆంగ్ల శాఖ - జేకేసీ ఆధ్వరంలో 45 రోజులు జరగనుంది.

బ్రిడ్జి కోర్సు నిర్వహణ: ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రథమ సంవత్సరం విద్యార్థులకు బ్రిడ్జి కోర్సు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆంగ్ల భాష కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్, మ్యాథ్స్ బేసిక్స్, రసాయన, భౌతిక, జీవశాస్త్రాలకు సంబంధించి ప్రయోగాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. పదో తరగతి పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత వచ్చే పిల్లల్ని మొదటి సంవత్సరానికి సిద్ధం చేస్తున్నారు. జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (ఎన్‌సీఈఆర్టీ) సిలబస్‌ను తీసుకు వచ్చింది. ఈ కోర్సుకు సంబంధించిన మెటీరియల్‌ను బోర్డు నుంచి కళాశాలలకు పంపిస్తారు. ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులకు మాత్రం యథావిధిగా తరగతులు నిర్వహిస్తారు. సిలబస్‌లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు కూడా చేయలేదు.

