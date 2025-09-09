ETV Bharat / state

గోదావరిపై రూ.71.43 కోట్లతో 2 వరుసల వంతెన - గట్టెక్కనున్న వరద కష్టాలు

కోనసీమ జిల్లాలోలోని పి.గన్నవరం మండలంలో గట్టెక్కనున్న వరద కష్టాలు - గోదావరిపై నిర్మిస్తున్న వంతెన నిర్మాణ పనులు వేగవంతం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 2:40 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 3:16 PM IST

Choose ETV Bharat

Bridge Construction Works on Godavari in Konaseema District: వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ఆ గ్రామాల ప్రజలకు అన్నీ కష్టాలే. బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోతాయి. వారికి ప్రయాణించడానికి సరైన వంతెన లేక ఆ గ్రామాల్లో అలానే ఉండిపోతారు. లేదా ప్రమాదకరంగా పడవలతో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక వారి కష్టాలను తీర్చనుంది. గోదావరి నదిపై వంతెనను నిర్మిస్తుంది.

డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలోని లంక వాసుల వరద ముంపు కష్టాలు గట్టెక్కనున్నాయి. తిరిగి వారు సాఫీగా ప్రయాణించనున్నారు. ఇప్పటి వరకు వారు చిన్న పాటి వరద వచ్చినా అలానే రాకపోకలు సాగించేవారు. ఇప్పుడు గోదావరి నదిపై నిర్మిస్తున్న 2 వరుసల వంతెన నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. గత ప్రభుత్వంలో అటకెక్కిన బ్రిడ్జి పనులను కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ పట్టాలెక్కించింది.

గోదావరిపై రూ.71.43 కోట్లతో 2 వరుసల వంతెన - గట్టెక్కనున్న వరద కష్టాలు (ETV)

2023లో టెండరు ఖరారు: జిల్లాలోని పి.గన్నవరం మండలం జి.పెదపూడి లంకవద్ద వశిష్ట గోదావరి నదిపై 71.43 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తున్న 2 వరుసల వంతెన నిర్మాణ పనులు వడివడిగా సాగుతున్నాయి. ఉడుముడి, అరిగెలవారి పేట, బూరుగులంక ఇలా 4 గ్రామాలు ఉన్నాయి. వరదల సమయంలో ఈ గ్రామాల ప్రజలు బాహ్య ప్రపంచంలోకి రావడానికి అవస్థలు పడుతుంటారు. వీరి కష్టాలకు తెరదించేలా 2018లో అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వంతెన నిర్మించేందుకు అనుమతినిచ్చింది. 2023లో టెండరు ఖరారై కాంట్రాక్టర్ పనులు మొదలు పెట్టినప్పటికీ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం బకాయిలు పెండింగ్ పెట్టింది.

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక వంతెన పనులపై శ్రద్ధ తీసుకుంది. కాంట్రాక్ట్ సంస్థకు వారం రోజుల క్రితం మొదటి బిల్లుగా రూ. 21 కోట్లు చెల్లించింది. మొత్తం వంతెన నిర్మాణంలో సుమారు రూ. 30 కోట్ల పనులు చేశారు. 40 శాతానికిపైగా పనులు పూర్తయ్యాయి. 2027 మార్చి నాటికి వంతెన నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా చేసుకొని పనులు చేస్తున్నారు. మొత్తం 11 పునాదులకు గాను 7 పునాదుల పనులు పూర్తయ్యాయి. వీటిపై సూపర్ స్ట్రక్చర్ పనులు మొదలు పెట్టేందుకు గుత్తేదారు సంస్థ ఏఈఈ చురుగ్గా ముందుకెళ్తుంది.

పడవల్లో రాకపోకలు: ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు పి.గన్నవరం, అయినవిల్లి, ఆలమూరు మండలాల్లోని లంకల్లో పంట పొలాలు, కూరగాయల తోటలు, పాదులు ముంపునకు గురయ్యాయి. ఆలమూరు మండలం మూలస్థానం నుంచి రావులపాలెం మండలం తోకలంక మధ్య 2 వారాల క్రితం తూరలతో నిర్మించిన కాజ్‌వే వరద ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయింది. గ్రామస్థులు రాకపోకలు సాగించేందుకు 4 పడవలు ఏర్పాటు చేశారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద ఉద్ధృతి తగ్గుముఖం పట్టినా పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో మాత్రం ఇంకా తగ్గలేదు. ఆచంట, యలమంచిలి మండలాల్లో లంక గ్రామాల ప్రజలు పడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. వరద తీవ్రతకు ఏటిగట్టు లోపల, లంక గ్రామాల్లో కొబ్బరి తోటలు కోతకు గురవుతున్నాయి.

జలదిగ్బంధంలో కోనసీమ లంక గ్రామాలు - గోదావరి వరద తగ్గుముఖం

2027లో గోదావరి పుష్కరాలు - రూ.904 కోట్లతో ఘాట్‌ల విస్తరణ

Last Updated : September 9, 2025 at 3:16 PM IST

