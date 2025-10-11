ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ - వచ్చే ఏడాది నుంచే అమలు
వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి అమలు చేయనున్న ప్రభుత్వం - ఏటా రూ.400 కోట్లు అవసరమవుతాయని అంచనా - ప్రభుత్వానికి విద్యాశాఖ ప్రతిపాదన - సగటున రోజుకు ఒక విద్యార్థిపై రూ.10 ఖర్చు
Published : October 11, 2025 at 12:11 PM IST
Breakfast Scheme In Telangana Government Schools : తెలంగాణలో వచ్చే విద్యాసంవత్సరం జూన్ నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లలకు ఉదయం అల్పాహారం (బ్రేక్ఫాస్ట్) అందించనున్నారు. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ తాజాగా ప్రభుత్వానికి పలు ప్రతిపాదనలు అందజేసింది. గత నెలలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెన్నైలో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా తమిళనాడు తరహాలోనే తెలంగాణలోనూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వచ్చే ఏడాది నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం అమలుచేస్తామని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. వ్యయం, నిర్వహణ, సరుకులు తదితర అంశాలపై పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు సమగ్ర నివేదిక రూపొందించారు.
- రాష్ట్రంలో దాదాపు 25 వేల పాఠశాలల్లో 17 లక్షల 50 వేల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వారికి ఒక విద్యాసంవత్సరంలో అల్పాహారం అందించడానికి రూ.400 కోట్ల వరకు నిధులు అవసరమవుతాయని అంచనా వేశారు.
- వారంలో మూడు రోజుల పాటు అన్నంతో చేసే పులిహోర, కిచిడీ, వెజ్ బిర్యానీ, లాంటివి. మరో రెండు రోజులు ఉప్మా లాంటి ఆహారం పెట్టాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు. అల్పాహారం అందజేస్తే విద్యార్థుల నమోదు, హాజరుశాతం కూడా పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుందని చెబుతున్నారు.
- 1 నుంచి 5 తరగతుల విద్యార్థులకు ఒక్కొక్కరికీ రోజుకు రూ. 8, 6 నుంచి 10వ తరగతులవారికి రూ.12 ఖర్చవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. సగటున రోజుకు ఒక విద్యార్థికి రూ.10 అనుకుంటే రోజుకు 16 లక్షల మంది హాజరైనా రూ.1.60 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. ఏటా 225 రోజులు పాఠశాలల పనిదినాలు ఉంటాయి. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే రూ.360 కోట్లు వ్యయమవుతుంది.
- మధ్యాహ్న భోజనం వండి పెట్టినందుకు వంట కార్మికులకు ప్రస్తుతం నెలకు రూ.3 వేల చొప్పున నగదు చెల్లిస్తున్నారు. అల్పాహారం నేపథ్యంలో మరో రూ.500 పెంచాలని విద్యాశాఖ ప్రతిపాదన.
- గ్యాస్ పొయ్యిల కొనుగోలు, వంటపాత్రలు, రవాణా ఇతర ఖర్చులు కలిపి సంవత్సరానికి రూ.400 కోట్ల వరకు వ్యయం అవుతుందని అంచనా వేశారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే వారిలో ఎక్కువగా పేద పిల్లలే ఉంటారు. ఉదయం ఏమీ తినకుండా ఖాళీ కడుపుతో బడులకు వచ్చే వారి సంఖ్య అధికంగానే ఉంటుంది. రాత్రి ఎప్పుడు తిన్నా మళ్లీ మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు ఏమి తినకుండా ఉండాలంటే పెద్దలకే కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఇక చదువుకునే పిల్లలు తట్టుకోగలరా? కొందరు ఉదయం పాఠశాల ప్రార్థన సమయంలో నీరసంతో కళ్లు తిరిగి పడిపోయిన సందర్భాలు లేకపోలేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నియోజకవర్గమైన వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు అలాంటి ఇబ్బందులు మాత్రం ఏవీ లేవు. కారణం ఏమిటంటే అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం అమలు కావడమే.
హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్కు నిర్వాహణ : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చొరవతో బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకానికి ఆర్థిక సహకారం అందించేందుకు వయాట్రిస్ అనే సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. అమలు బాధ్యతను హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్ (హెచ్కేఎం) చూసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని 8 మండలాల్లో పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఉదయం పాఠశాలల్లో అల్పాహారం అందజేస్తున్నారు. దీనిపై పలు పాఠశాలల్లో ఈ పథకం అమలు అనంతరం విద్యార్థుల హాజరు శాతం పెరిగిందని అధికారులు గుర్తించారు.
