ఉదయాన్నే టేస్టీ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ - ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పెరిగిన విద్యార్థుల సంఖ్య
Published : September 12, 2025 at 1:01 PM IST
Breakfast Scheme in Kodangal Govt Schools : ప్రభుత్వ పాఠాశాలల్లో చదివే వారిలో చాలా వరకు పేద పిల్లలే. అందులో ఉదయం ఏమీ తినకుండానే బడులకు వచ్చే వారి సంఖ్య అధికమే. రాత్రి ఎప్పుడు తిన్నా మళ్లీ మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు ఖాళీ కడుపుతో ఉండాలంటే పెద్దలకే కష్టం. ఇక పిల్లలు తట్టుకోగలరా? కొందరు ప్రార్థన సమయంలో నీరసంతో కళ్లు తిరిగి పడిపోయేవారు. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గమైన వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు అలాంటి కష్టాలు ఏవీ లేవు. కారణం అక్కడ అల్పాహార పథకం అమలు కావడమే.
సీఎం చొరవతో పథకానికి ఆర్థిక సహకారం అందించేందుకు వయాట్రిస్ సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. అమలు బాధ్యతను హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్ (హెచ్కేఎం) స్వీకరించింది. ప్రస్తుతం నియోజకవర్గంలోని 8 మండలాల్లో పాఠశాలల విద్యార్థులకు బ్రేస్ఫాస్ట్ అందజేస్తున్నారు. దీనిపై ‘ఈటీవీ భారత్’ పలు పాఠశాలలను సందర్శించి పథకం అమలు అనంతరం ఎలాంటి మార్పు వచ్చిందో పరిశీలించింది. పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల హాజరు శాతం పెరిగిందని స్పష్టమైంది.
పాఠశాలల్లో పెరిగిన హాజరు శాతం :
- అల్పాహారం అందించకముందు విద్యార్థులు ఏమీ తినకుండా స్కూల్కి రావడంతో ప్రార్థన సమయంలో తరచూ నీరసంతో కళ్లు తిరిగి కింద పడేవారని, ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదని కొడంగల్ బాలికల హైస్కూల్ భౌతిక శాస్త్రం టీచర్ ప్రసన్న, తెలుగు ఉపాధ్యాయురాలు ఎస్.ప్రమీల తెలిపారు.
- ‘ఇప్పుడు ఆకలితో ఉండాల్సిన పనిలేదు. విద్యార్థులు టిఫిన్ ఇష్టంగా తింటున్నారు’ అని కొడంగల్ బాలుర హైస్కూల్ పీఈటీ అజీజ్, తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు కన్నయ్య తెలిపారు.
- కొడంగల్ బాలికల హైస్కూల్లో 670 మంది విద్యార్థినులుండగా, గతంలో 200 మందికి మించి ప్రార్థనకు హాజరయ్యే వారు కాదు. ప్రస్తుతం బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం ప్రారంభమైన తర్వాత ఆ సంఖ్య 500కు చేరింది.
- కొడంగల్, బొంరాస్పేట, దౌల్తాబాద్, కోస్గి తదితర మండల కేంద్రాల పాఠశాలలకు ఇతర గ్రామాల విద్యార్థులు వస్తుంటారు. ఇంట్లో సమయానికి ఏమీ వండకపోయినా ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనం బడిలోనే భుజిస్తున్నారు.
- నియోజకవర్గంలోని 8 మండలాల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య గత ఏడాదితో పోల్చుకుంటే 3,000 వరకు పెరగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అధికారిక లెక్కలు వెల్లడవ్వాల్సి ఉందని హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
"కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని పాఠశాలలకు 19 వాహనాల ద్వారా ప్రతిరోజూ ఉదయం 8.30-8.45 గంటలకల్లా టిఫిన్లు అందేలా చూస్తున్నాం. నియోజకవర్గంలో దాదాపు 29-30 వేల మంది విద్యార్థులుండగా, సగటున 85 శాతం మంది హాజరు అవుతున్నారు. ఆ ప్రకారం అల్పాహారం సిద్ధం చేసి పంపుతున్నాం. గతేడాది 22,500 మందికి అందజేయగా, ఈసారి 25,500 మందికి అందిస్తున్నాం. నియోజకవర్గమంతా ఒకే రకం టిఫిన్ పంపాలంటే వీలుపడదు. అందువల్ల మూడు రకాలు వండి ఒక్కోటి కొన్ని బడులకు పంపిస్తాం." - జీఎల్.పుష్పరాజ్, ఆపరేషన్స్ మేనేజర్, హెచ్కేఎం
పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి :
- నియోజకవర్గం : వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్
- ప్రారంభం : 2024 డిసెంబరు నుంచి
- పాఠశాలలు : 306
- విద్యార్థులు : 25,500 మంది
- ఆర్థిక సహకారం : సంవత్సరానికి వయాట్రిస్ సంస్థ రూ.6.40 కోట్లు.
- అల్పాహారం : ఆరు రోజులకు ఆరు రకాలు(ఇడ్లీ-సాంబారు, రాగిఇడ్లి, పూరి- ఆలూ కుర్మా, మైసూరు బోండా- చట్నీ, ఉప్మా-సాంబారు, పొంగల్)
- అమలు బాధ్యతలు : హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్
"అల్పాహారం అందజేస్తుండటంతో విద్యార్థుల హాజరు పెరిగింది. గతంలో 78-80 శాతం వరకు మాత్రమే హాజరుండేది. ఇప్పుడు 85 శాతానికి తగ్గడం లేదు. పరీక్షల సమయంలో దాదాపు 100 శాతం మంది వస్తున్నారు." - రామిరెడ్డి, ఎంఈఓ, కొడంగల్ మండలం
"మాది కొడంగల్కు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నాస్కలపల్లి గ్రామం. బస్సులో వస్తాను. కొన్నిసార్లు బడికి ఆలస్యమవుతుందని ఏమీ తినకుండా వచ్చేదాన్ని. ఇప్పుడా సమస్య లేదు. టిఫిన్లన్నీ ఇష్టంగా తింటున్నా." - కవిత, 9వ తరగతి, బాలికల ఉన్నత పాఠశాల, కొడంగల్
