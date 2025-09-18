తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు: బీఆర్ నాయుడు
భక్తుల భద్రత పర్యవేక్షణకు ఆక్టోపస్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలు - సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
September 18, 2025
Brahmotsavam Arrangements at Tirumala Tirupati Temple : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి ఏర్పాటయ్యాక జరుగుతున్న తొలి బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. రద్దీకి అనుగుణంగా భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. స్వయంగా వచ్చే ప్రముఖులకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తామని, సిఫారసు లేఖలు బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో అనుమతించమని స్పష్టం చేశారు.
గ్యాలరీలో ఉండే భక్తులకు అన్న ప్రసాదాలు పంపిణీ చేస్తామన్నారు. గరుడ సేవ రోజున తిరుమలకు ద్విచక్ర వాహనాలకు అనుమతి లేదన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాలలో ప్రభుత్వం తరపున ముఖ్యమంత్రి పట్టువస్త్రాలను అందజేస్తారన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ హజరవుతారని తెలిపారు. సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టామని చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వివరించారు.
గత బ్రహ్మోత్సవాల్లో లోపాలను గుర్తించి ప్రత్యేకమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టామని తిరుపతి ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో భద్రత కోసం తిరుమలలో మూడు వేల మంది తిరుపతిలో వెయ్యి మంది పోలీసులను వినియోగిస్తున్నామన్నారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పార్కింగ్ స్థలాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. వేచి ఉండే భక్తులకు నిరంతరం అన్నప్రసాదాలు, నీరు వంటివి పంపిణీ చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. గరుడ సేవ రోజు తిరుమల కనుమ రహదారుల్లో ద్విచక్రవాహన రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించామని తిరుమల వచ్చే భక్తులు ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా రావాలని కోరారు.
తిరుపతిలో 5 ప్రాంతాలలో పార్కింగ్ స్దలాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. 4 వేల సీసీ కెమెరాల ద్వారా బ్రహ్మోత్సవాలను పర్యవేక్షిస్తామన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాలను విజయవంతం చేసేందుకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. 1500 మంది విజిలెన్స్ సిబ్బంది బ్రహ్మోత్సవాల విధుల్లో పాల్గొననున్నట్లు టీటీడీ ముఖ్య భద్రత అధికారి సీవీఎస్ఓ మురళీకృష్ణ తెలిపారు. విజిలెన్స్తో పాటు అనుబంధ విభాగాలైన ఆక్టోపస్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలు నిరంతరం భక్తుల భద్రతను పర్యవేక్షిస్తారన్నారు. నిఘా వ్యవస్థలో ఎలాంటి లోపం లేకుండా పని చేస్తామన్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా టీటీడీ అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తుందన్నారు.
మరోవైపు భక్తుల సౌకర్యార్థం డిసెంబరు నెలకు సంబంధించిన శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల కోటాను ఈ నెల 18వ తేదీ (గురువారం) ఉదయం 10 గంటలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. వీటి ఎలక్ట్రానిక్ లక్కీడిప్ కోసం 20న ఉదయం పది గంటల వరకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. అంగప్రదక్షిణ టోకెన్లను ఇదే విధానంలో నమోదు చేసుకున్నాక ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ ద్వారా జారీ చేస్తారు. లక్కీడిప్లో టికెట్లు పొందిన భక్తులు 22వ తేదీ మధ్యాహ్నంలోపు సొమ్ము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 22న ఉదయం పది గంటలకు కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవా టికెట్లు, వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటా మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల చేస్తారు.
23న ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు బ్రేక్ దర్శన టికెట్ల కోటా, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు, దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టోకెన్ల కోటాను విడుదల చేస్తారు. 24న ఉదయం పదింటికి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం రూ.300 టికెట్ల కోటా, మధ్యాహ్నం మూడింటికి అద్దె గదుల బుకింగ్ కోటా అందుబాటులో ఉంటుంది. భక్తులు https://ttdevasthanams.ap.gov.in లో మాత్రమే ఆర్జితసేవలు, సేవా టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సూచించింది.
