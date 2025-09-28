ETV Bharat / state

పట్టాలెక్కిన బ్రహ్మపుర-ఉద్నా అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ - నెరవేరిన సిక్కోలు వాసుల కల

ఏపీ మీదుగా అమృత్ భారత్ ఎక్స్​ప్రెస్ - విజయనగరం, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, శ్రీకాకుళం, పలాస మీదుగా పయనం, శ్రీకాకుళం స్టేషన్‌లో స్వాగతం పలికిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్

Brahmapur - Udna Amrit Bharat Express Started
Brahmapur - Udna Amrit Bharat Express Started (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 2:32 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Brahmapur - Udna Amrit Bharat Express Started: ఏపీని కలుపుతూ ఒడిశా-గుజరాత్‌ల మధ్య నడిచే అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ పట్టాలెక్కింది. ఒడిశాలోని బ్రహ్మపుర నుంచి గుజరాత్ ఉద్నా స్టేషన్ వరకు రాకపోకలు సాగించే రైలును ప్రధాని మోదీ శనివారం వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. ఈ రైలు ఏ స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది? అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రత్యేకతలేంటో చూసేద్దాం రండి.

ఉత్తరాంధ్రలో ముఖ్యంగా సిక్కోలులో మత్స్యకారులు ఎక్కువ. గుజరాత్‌లో ఎక్కువ పోర్టులు ఉండటంతో ఉపాధి అవకాశాల కోసం అక్కడికే వెళ్తుంటారు. నేరుగా రైలులో అక్కడికి వెళ్లడం ఓ ప్రహసనం. అందుకే ఎప్పటి నుంచో ఉత్తరాంధ్ర మీదుగా గుజరాత్‌కు రైలు నడపాలనే ప్రజల కోరిక ఇన్నాళ్లకు నెరవేరింది. అమృత్ భారత్ ట్రైన్ ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా ఐదు రాష్ట్రాలకు కనెక్టవిటీని పెంచుతుంది. ఒడిశాలోని బ్రహ్మపుర నుంచి గుజరాత్‌లోని ఉద్నా మధ్య నడిచే ఈ రైలు ఏపీతో పాటు ఛత్తీస్​గఢ్ మహారాష్ట్రలోని ప్రధాన పట్టణాల మీదుగా పయనించనుంది. విజయనగరం, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, శ్రీకాకుళం, పలాస గుండా రాకపోకలు సాగించనుంది.

పట్టాలెక్కిన బ్రహ్మపుర-ఉద్నా అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (ETV)

మెరుగైన అధునాతన వసతులు: ఈ అమృత్‌ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎన్నో ప్రత్యేకతలు సంతరించుకుంది. దాదాపు 6,000 హెచ్​పీ ఇంజిన్ సామర్థ్యమున్న ఈ రైలు వేగం గంటకు 130 కిలోమీటర్లు. సామాన్య ప్రజలకు అత్యాధునిక సౌకర్యాలు అందించాలన్న లక్ష్యంతో ఈ రైలును భారతీయ రైల్వే తీసుకొచ్చింది. నాన్ ఏసీ ట్రైన్‌లో 22 బోగీలతో సరికొత్త హంగులు అద్దారు. 8 స్లీపర్, 12 జనరల్, 2 లగేజీ కోసం కేటాయించారు. ఆధునిక కోచ్‌లు, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్ రైలు సొంతం. బయో-వ్యాక్యూమ్ టాయిలెట్లు ఉన్నాయి. రేడియం ఇల్యుమినేషన్ టెక్నాలజీతో లైట్లను అమర్చారు. ప్రతి సీటు వద్ద మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం బోగీల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టారు. స్టేషన్ల సమాచారం తెలిపేలా ఎల్ఈడీ డిస్‌ప్లే వ్యవస్థ ఉంది.

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు: అమృత్ భారత్‌ రైలును శనివారం ప్రధాని మోదీ వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు బ్రహ్మపుర నుంచి బయలుదేరి శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసకు చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం స్టేషన్‌కు చేరుకోగానే కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత విజయనగరం, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం మీదుగా రాయ్​ఘడ్‌కు వెళ్లగా ఆయా ప్రాంతాల్లో రైల్వే అధికారులు, స్థానిక నేతలు, ప్రజలు బ్రహ్మపుర-ఉద్నా రైలుకు స్వాగతం పలికి ప్రయాణం చేశారు. బ్రహ్మపుర-ఉద్నా అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణించిన ప్రజలు, విద్యార్ధులు సరికొత్త అనుభూతి పొందారు. అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రాకతో కనెక్టివిటీ పెరగటంతోపాటు పారిశ్రామిక, వాణిజ్యానికి ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఉత్తరాంధ్ర మీదుగా శ్రీకాకుళం జిల్లా మీదుగా నడుస్తున్న అమృత్ భారత్ ట్రైన్​లను పరిశీలిస్తున్నాం. వీటిని చూస్తుంటే విమానంలో ఉండేటటువంటి అధునాతన సౌకర్యాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. నాన్ ఏసీ ట్రైన్‌లో 22 బోగీలతో సరికొత్త హంగులు అద్దారు. 8 స్లీపర్, 12 జనరల్, 2 లగేజీ కోసం కేటాయించారు. ఆధునిక కోచ్‌లు, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్​ను కూడా అందిస్తున్నారు. మా శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చాలా ముఖ్యమైన ట్రైన్ ఇది. ఎందుకంటే మత్స్యకారులు గాని, వ్యాపారస్తులు గాని వీటిలో ప్రయాణించేందుకు ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది. ఇది గుజరాత్ వరకూ వెళ్తుంది. దీని ద్వారా వ్యవసాయ రంగానికి గాని, వ్యాపార రంగాలకు గానీ ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. జిల్లా అభివృద్ధిలో అమృత్ భారత్ ఎక్స్​ప్రెస్ ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను". -రామ్మోహన్ నాయుడు,కేంద్రమంత్రి

"అమృత్ భారత్ ఎక్స్​ప్రెస్​లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రయాణం ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంది. మామూలు ట్రైన్స్​లో అయితే శౌచాలయాలు అంతగా శుభ్రంగా ఉండవు. కానీ ఈ ట్రైన్లలో ఎంతో పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెంది ప్రయాణికులకు సౌకర్యాలను మెరుగుపరచాలని మేమంతా కోరుకుంటున్నాం". -ప్రయాణికులు

