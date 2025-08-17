ETV Bharat / state

విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - చదువుకుంటేనే సంపాదించే అవకాశం - BR AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY

అంబేడ్కర్‌ వర్సిటీ విద్యార్థులకు డబుల్‌ ధమాకా - స్టైపెండ్‌ ఆధారిత విద్యా కార్యక్రమం - మహిళలకు ప్రత్యేకంగా 'వీ-ఎనేబుల్‌'

Stipend For Ambedkar Open University Students
Stipend For Ambedkar Open University Students (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read

BR Ambedkar Open University to Collaborate for Skilling of Students : దూర విద్య విధానంలో లక్షల మందికి విద్యను అందిస్తూ ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేలా మార్గనిర్దేశం చేస్తున్న డాక్టర్‌ అంబేడ్కర్‌ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం దేశంలో తొలిసారిగా విద్యతోపాటు విద్యార్థులకు ఉపాధి లభించేలా నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ మేరకు స్టైపెండ్‌ ఆధారిత విద్యా కార్యక్రమాన్ని (స్టెప్‌) మొదలుపెట్టింది. ఇందుకోసం గ్రాడ్యుయేట్‌ ఎంప్లాయిబులిటీ ప్రణాళికను డాక్టర్‌ అంబేడ్కర్‌ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం అధికారులు రూపొందించారు.

వెనుకబడిన స్టూడెంట్స్​కు ప్రాధాన్యం : 'స్టెప్‌' ద్వారా డిగ్రీ విద్యార్థులు ఓవైపు చదువుకుంటూనే మరోవైపు నెలకు రూ.7,000 నుంచి రూ.24,000 వరకూ స్టైపెండ్‌లా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందుకోసం దేశంలోని పరిశ్రమలు, ప్రధాన దుకాణ సముదాయాలు, వాణిజ్య సంస్థలు భాగస్వాములుగా ఉన్న 'రిటైలర్స్‌ అసోసియేషన్‌ స్కిల్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (రాస్కీ)'తో యూనివర్సిటీ అధికారులు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు.

తొలుత 10,000 మంది విద్యార్థులను ఈ కార్యక్రమం పరిధిలోకి తీసుకురానున్నారు. 'రాస్కీ'కి ఎంపిక అయిన స్టూడెంట్స్​ వారంలో వారికి వీలు అయినన్ని రోజులు సమీపంలోని దుకాణాలు, వాణిజ్య కేంద్రాల్లో శిక్షణ పొందుతూ పని చేసుకుంటూనే చదువుకునేందుకు వీలు ఉంటుంది. ఇందులో ఆర్థికంగా, సామాజికంగా వెనుకబడిన స్టూడెంట్స్​కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.

మహిళలకు మార్కెటింగ్‌ నైపుణ్యాల్లో శిక్షణ : అంబేడ్కర్‌ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యను అభ్యసిస్తున్న వారిలో మహిళలే ఎక్కువ. వారికి చదువుతో పాటు సమాచార, వృత్తి నైపుణ్యాలను నేర్పించేందుకు విశ్వవిద్యాలయం అధికారులు ప్రత్యేక కార్యక్రమం రూపొందించారు. ఈ మేరకు వీ-హబ్‌తో కలిసి వర్సిటీ 'వీ-ఎనేబుల్‌' కార్యక్రమాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది. ఇందులో భాగంగా మహిళల్లో సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించి, వారి ఆలోచనలను ఆవిష్కరణలుగా మారుస్తున్నారు. వారికి మార్కెటింగ్‌ నైపుణ్యాల్లో శిక్షణ ఇప్పించి, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించారు. ప్రతి సంవత్సరం 2,000 మందిని వ్యూహకర్తలుగా, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా, అంకుర సంస్థల ఆవిష్కర్తలుగా తీర్చిదిద్దనున్నారు.

వీ-హబ్‌తో పాటు స్వామి రామానందతీర్థ గ్రామీణ సంస్థ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం 5,000 మంది గ్రామీణ, గిరిజన విద్యార్థులకు స్వల్పకాలిక వృత్తి కోర్సులు కూడా అందించనున్నారు.

సార్వత్రిక విద్యకు కొత్త రూపు : విద్యకు సంబంధించి యూజీసీ రూపొందించిన కొత్త విధానాలను అమలు చేస్తున్నామని డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి ప్రొఫెసర్ ఘంటా చక్రపాణి తెలిపారు. ఒకేసారి 2 డిగ్రీలు : పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ నైపుణ్య ఆధారిత కోర్సులకు గుర్తింపు ఇస్తున్నామని, ఇక్కడ బీఎస్సీ చదువుకుంటూనే ఇతర యూనివర్సిటీల్లో రెగ్యులర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు చదివేందుకు వీలుందని అన్నారు. వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలోని ప్రతి ఇంటికి చేరుకోవాలని, నైపుణ్య, ఉపాధి ఆధారిత విద్య అందరికీ అందించాలన్న లక్ష్యంతో కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

"విద్యకు సంబంధించి యూజీసీ రూపొందించిన కొత్త విధానాలను అమలు చేస్తున్నాం. ఒకేసారి రెండు డిగ్రీలు : పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ నైపుణ్య ఆధారిత కోర్సులకు గుర్తింపు ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ బీఎస్సీ చదువుకుంటూనే ఇతర విశ్వవిద్యాలయాల్లో రెగ్యులర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు చదివేందుకు వీలుంది. వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలోని ప్రతి ఇంటికి చేరుకోవాలని, నైపుణ్య, ఉపాధి ఆధారిత విద్య అందరికీ అందించాలన్న లక్ష్యంతో కృషి చేస్తున్నాం." - ప్రొఫెసర్ ఘంటా చక్రపాణి, ఉప కులపతి, డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ విశ్వవిద్యాలయం

విద్యార్థులకు బంపరాఫర్ - డిగ్రీ చేస్తూనే డబ్బులు సంపాదించుకోండిలా!

BR Ambedkar Open University to Collaborate for Skilling of Students : దూర విద్య విధానంలో లక్షల మందికి విద్యను అందిస్తూ ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేలా మార్గనిర్దేశం చేస్తున్న డాక్టర్‌ అంబేడ్కర్‌ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం దేశంలో తొలిసారిగా విద్యతోపాటు విద్యార్థులకు ఉపాధి లభించేలా నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ మేరకు స్టైపెండ్‌ ఆధారిత విద్యా కార్యక్రమాన్ని (స్టెప్‌) మొదలుపెట్టింది. ఇందుకోసం గ్రాడ్యుయేట్‌ ఎంప్లాయిబులిటీ ప్రణాళికను డాక్టర్‌ అంబేడ్కర్‌ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం అధికారులు రూపొందించారు.

వెనుకబడిన స్టూడెంట్స్​కు ప్రాధాన్యం : 'స్టెప్‌' ద్వారా డిగ్రీ విద్యార్థులు ఓవైపు చదువుకుంటూనే మరోవైపు నెలకు రూ.7,000 నుంచి రూ.24,000 వరకూ స్టైపెండ్‌లా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందుకోసం దేశంలోని పరిశ్రమలు, ప్రధాన దుకాణ సముదాయాలు, వాణిజ్య సంస్థలు భాగస్వాములుగా ఉన్న 'రిటైలర్స్‌ అసోసియేషన్‌ స్కిల్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (రాస్కీ)'తో యూనివర్సిటీ అధికారులు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు.

తొలుత 10,000 మంది విద్యార్థులను ఈ కార్యక్రమం పరిధిలోకి తీసుకురానున్నారు. 'రాస్కీ'కి ఎంపిక అయిన స్టూడెంట్స్​ వారంలో వారికి వీలు అయినన్ని రోజులు సమీపంలోని దుకాణాలు, వాణిజ్య కేంద్రాల్లో శిక్షణ పొందుతూ పని చేసుకుంటూనే చదువుకునేందుకు వీలు ఉంటుంది. ఇందులో ఆర్థికంగా, సామాజికంగా వెనుకబడిన స్టూడెంట్స్​కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.

మహిళలకు మార్కెటింగ్‌ నైపుణ్యాల్లో శిక్షణ : అంబేడ్కర్‌ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యను అభ్యసిస్తున్న వారిలో మహిళలే ఎక్కువ. వారికి చదువుతో పాటు సమాచార, వృత్తి నైపుణ్యాలను నేర్పించేందుకు విశ్వవిద్యాలయం అధికారులు ప్రత్యేక కార్యక్రమం రూపొందించారు. ఈ మేరకు వీ-హబ్‌తో కలిసి వర్సిటీ 'వీ-ఎనేబుల్‌' కార్యక్రమాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది. ఇందులో భాగంగా మహిళల్లో సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించి, వారి ఆలోచనలను ఆవిష్కరణలుగా మారుస్తున్నారు. వారికి మార్కెటింగ్‌ నైపుణ్యాల్లో శిక్షణ ఇప్పించి, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించారు. ప్రతి సంవత్సరం 2,000 మందిని వ్యూహకర్తలుగా, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా, అంకుర సంస్థల ఆవిష్కర్తలుగా తీర్చిదిద్దనున్నారు.

వీ-హబ్‌తో పాటు స్వామి రామానందతీర్థ గ్రామీణ సంస్థ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం 5,000 మంది గ్రామీణ, గిరిజన విద్యార్థులకు స్వల్పకాలిక వృత్తి కోర్సులు కూడా అందించనున్నారు.

సార్వత్రిక విద్యకు కొత్త రూపు : విద్యకు సంబంధించి యూజీసీ రూపొందించిన కొత్త విధానాలను అమలు చేస్తున్నామని డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి ప్రొఫెసర్ ఘంటా చక్రపాణి తెలిపారు. ఒకేసారి 2 డిగ్రీలు : పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ నైపుణ్య ఆధారిత కోర్సులకు గుర్తింపు ఇస్తున్నామని, ఇక్కడ బీఎస్సీ చదువుకుంటూనే ఇతర యూనివర్సిటీల్లో రెగ్యులర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు చదివేందుకు వీలుందని అన్నారు. వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలోని ప్రతి ఇంటికి చేరుకోవాలని, నైపుణ్య, ఉపాధి ఆధారిత విద్య అందరికీ అందించాలన్న లక్ష్యంతో కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

"విద్యకు సంబంధించి యూజీసీ రూపొందించిన కొత్త విధానాలను అమలు చేస్తున్నాం. ఒకేసారి రెండు డిగ్రీలు : పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ నైపుణ్య ఆధారిత కోర్సులకు గుర్తింపు ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ బీఎస్సీ చదువుకుంటూనే ఇతర విశ్వవిద్యాలయాల్లో రెగ్యులర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు చదివేందుకు వీలుంది. వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలోని ప్రతి ఇంటికి చేరుకోవాలని, నైపుణ్య, ఉపాధి ఆధారిత విద్య అందరికీ అందించాలన్న లక్ష్యంతో కృషి చేస్తున్నాం." - ప్రొఫెసర్ ఘంటా చక్రపాణి, ఉప కులపతి, డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ విశ్వవిద్యాలయం

విద్యార్థులకు బంపరాఫర్ - డిగ్రీ చేస్తూనే డబ్బులు సంపాదించుకోండిలా!

For All Latest Updates

TAGGED:

AMBEDKAR OPEN UNIVERSITYఅంబేడ్కర్‌ వర్సిటీSTIPEND FOR STUDENTSవిద్యార్థులకు స్టైపెండ్‌BR AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.