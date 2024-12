ETV Bharat / state

ప్రేమించలేదని బాలికపై పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించిన బాలుడు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

BOY KILLED GIRL FOR NOT LOVING HIM: నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరులో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఇంటర్ చదువుతున్న 17 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న సమయంలో ప్రేమోన్మాది పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. బాలిక అరవకుండా నోట్లో దుస్తులు కుక్కాడు. తానూ నిప్పు అంటించుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. స్థానికులు బాలుడిని పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేశారు. ఈ ఘటనలో బాలిక మృతి చెందగా, బాలుడు కర్నూలు సర్వజన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. కొంతకాలంగా బాలికను ప్రేమ పేరుతో బాలుడు వేధిస్తున్నాడు.

మహిళా కానిస్టేబుల్​ దారుణహత్య - సొంత తమ్ముడే నిందితుడు - ప్రేమ పెళ్లే కారణం!