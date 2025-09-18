'సార్ అమ్మ చదువుకోమంటోంది' - తల్లిపై పోలీసులకు బాలుడు ఫిర్యాదు
చదువుకోలేదని మందలించిన తల్లిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాలుడు - తల్లిని పిలిపించి బాలుడికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి పంపించిన ఏసీపీ దుర్గారావు
Published : September 18, 2025 at 3:30 PM IST
Son Complaint Against His Mother in Vijayawada : సాధారణంగా పిల్లలు చదువుపై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపరు. ఎప్పుడు ఆటలు, మొబైల్, స్నేహితులతో గడపటానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని దారిలో పెట్టేందుకు వారిపై కోప్పడతారు. వెంటనే భయంతో పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు వినటం చూస్తుటాం. కానీ ఓ పిల్లడు మాత్రం తల్లి మందలించిందని ఆమెపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కాడు. పిల్లడు చెప్పిన విషయానికి అక్కడి పోలీసులు కంగుతిన్నారు. ఈ ఘటన ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వెలుగుచూసింది.
కుమారుడ్ని మందలించిన తల్లి : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, విజయవాడ సత్యనారాయణపురం గులాబీతోట ప్రాంతానికి చెందిన ఓ మహిళకు ఇద్దరు కుమారులు. భర్తతో విభేదాల కారణంగా ఒంటరిగా ఉంటూ పెద్ద కుమారుడిని ఒక దుకాణంలో పనిలోకి పంపుతుంది మహిళ. ఆమె కూడా ఒక దుకాణంలో పని చేస్తూ వచ్చిన డబ్బులతో చిన్న కుమారుడిని చదివిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆరో తరగతి చదువుతున్న చిన్న కుమారుడికి తల్లి మొబైల్ ఫోన్ కొనిచ్చింది. తరువాత ఎక్కువ సమయం మొబైల్కే కేటాయిస్తున్న బాలుడు చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టడం లేదు. దీంతో పిల్లడు సరిగా చదువుకోవటం లేదని పిల్లడ్ని దారిలో పెట్టేందుకు తల్లి మందలించింది.
తల్లిపై ఫిర్యాదు చేసిన బాలుడు : వెంటనే తల్లిపై కోపంతో ఇల్లు వదిలి వచ్చిన బాలుడు ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఏసీపీ దుర్గారావుకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పిల్లడిని చూసి కంగుతిన్న ఏసీపీ బాలుడి తల్లిని పిలిపించి విచారించిన తర్వాత వాస్తవ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నారు. అనంతరం ఏసీపీ బాలుడికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. చదువు లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు వివరించారు. తల్లి కష్ట పడుతూ కుటుంబ భారం మోస్తున్న సమయంలో కుమారులు అండగా నిలవాలని వివరించడంతో చిన్నారి మనసు మార్చుకున్నాడు.
నిపుణుల సూచనలు : అయితే పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి తమ చుట్టూ ఉన్న వారిని, పరిసరాలను పరిశీలిస్తూ అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. తెలిసీ తెలియని తనంతో కొంతమంది పిల్లలు కొన్నిసార్లు తప్పులు చేస్తుంటారు. పిల్లల్లో ఇటువంటి ప్రవర్తన గమనించినప్పుడు తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు సహజంగా ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. అయితే, పిల్లలు ఇలా చేయడం వెనుక కారణాలను అర్థం చేసుకోవాలి. సరైన మార్గనిర్దేశం చేయడం ద్వారా పిల్లల్ని దారిలోకి తేవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
