తల దాచుకునేందుకు చెట్టుకిందకు - పిడుగుపాటుకు బాలుడు మృతి - BOY DIES AFTER STRUCK BY LIGHTNING

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Boy Dies after Being Struck by Lightning: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పిడుగు పాటుకు బాలుడు మృతి చెందిన ఘటన కర్నూలు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే జిల్లాలోని ఎమ్మిగనూరు మండలంలోని కందనాతిలో పిడుగు పాటుకు రవి(15) అనే బాలుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అంతే కాకుండా ఈ ఘటనలో మరో ముగ్గురు రైతులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వీరంతా పొలంలో పని చేస్తుండగా వర్షం కురుస్తుంటే ఓ చెట్టు కిందకు వెళ్లారు. అయతే అక్కడ ఉన్న చెట్టుపై హఠాత్తుగా పిడుగు పడింది. దీంతో బాలుడు రవి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. గాయపడిన ముగ్గురిని చికిత్స కోసం ఎమ్మిగనూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

