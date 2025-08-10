Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

విస్తరిస్తోన్న బాక్స్‌ క్రికెట్​ కోర్టులు - క్యూ కడుతున్న యువత - BOX CRICKET COURTS IN VIZIANAGARAM

విస్తరిస్తోన్న బాక్స్‌ క్రికెట్ మైదానాల సంస్కృతి - బాక్స్‌ కోర్టులకు క్యూ కడుతున్న యువత - వారాంతాల్లో వీటికి మంచి డిమాండ్‌

Box Cricket Courts in Vizianagaram District
Box Cricket Courts in Vizianagaram District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read

Box Cricket Courts in Vizianagaram District: చీకటి పడుతుందన్న గాబరా లేదు. కింద రాళ్లు గుచ్చుకుంటాయన్న భయం లేదు. బాల్‌ కోసం విపరీతంగా పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు. వీటన్నింటికీ మించి బ్యాట్‌ పడితే చాలు సునాయాశంగా ఫోరో సిక్సో కొట్టేయొచ్చు. కొంచెం నగదు వెచ్చిస్తే, బాక్స్‌ మైదానాలు క్రికెట్‌ కిక్కునిస్తున్నాయి. మొన్నటి వరకూ ప్రధాన నగరాలకే పరిమితమైన ఈ కోర్టులు ఉమ్మడి విజయనరం జిల్లావ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్నాయి.

విస్తరిస్తోన్న క్రికెట్ బాక్స్‌ మైదానాలు: ఒకప్పుడు కాస్త సమయం దొరికినా సరే విద్యార్థులు, యువత విశాలంగా ఉండే మైదానంలో క్రీడలు ఆడేవారు. రానురానూ మైదానాలు తగ్గిపోవడంతో ప్రస్తుతం బాక్స్‌ కోర్టు సంస్కృతి బాగా విస్తరిస్తోంది. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో చాలాప్రాంతాల్లో బాక్స్‌ గ్రౌండ్స్ ఏర్పాటయ్యాయి. ముఖ్యంగా విజయనగరంలోని దుప్పాడ, బంగారమ్మ తల్లి ఆలయం, రింగురోడ్డు, కేఎల్‌ పురం వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా క్రీడా స్థలాలు వెలిశాయి. వీటిలో ఆటలాడేందుకు విద్యార్థులు, యువకులు, ఉద్యోగులు పోటీ పడుతున్నారు. శని, ఆదివారాల్లో అయితే ఈ బాక్స్‌ కోర్టులకు మంచి డిమాండ్‌ ఉంటుంది.

జిల్లాలో విస్తరిస్తోన్న బాక్స్‌ క్రికెట్​ కోర్టులు - క్యూ కడుతున్న యువత (ETV)

చుట్టూ మెష్‌, కింద ప్లాస్టిక్‌ గడ్డితో కనిపించే ఈ మినీ మైదానాలను 5 సెంట్ల నుంచి 20 సెంట్ల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల అయితే అరెకరా స్థలంలో కూడా ఉంటున్నాయి. వీటి నిర్మాణానికి 10 నుంచి 15 లక్షల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. అద్దె విషయానికి వస్తే గంటకు 300 నుంచి 800 రూపాయల వరకూ వసూలు చేస్తున్నారు. వారాంతాలు, సెలవుల్లో ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు ఇస్తున్నారు. వీటిలో క్రికెట్‌తో పాటు అనేక రకాల క్రీడలు ఆడుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

క్రీడల్లో రాణించాలనుకునే విద్యార్థులు, యువతతో పాటు ఆట విడుపు కోసం ఉద్యోగులు సైతం ఇక్కడికి క్యూ కడుతున్నారు. ఫ్లడ్‌ లైట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో అర్ధరాత్రి అయినా సరే మైదానం వీడకుండా సరదాగా గడుపుతున్నారు. బాక్స్‌ గ్రౌండ్స్‌కు ఆదరణ చాలా బాగుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.


"ఆడుకొనేందుకు బయట ఎక్కడా సరైన మైదానాలు ఉండటం లేదు. ఈ క్రికెట్ కోర్టులో అయితే నెట్స్ ఉన్నాయి. బాల్ బయటకు వెళ్లేందుకు ఆస్కారం ఉండదు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగులు పని ఒత్తిడి నుంచి బయటపడి కాసేపు ఆహ్లాదంగా ఆటలు ఆడటం శారీరక ఆరోగ్యానికి సైతం ఎంతో మేలు చేస్తుంది"- క్రీడాకారులు


"క్రీడల్లో రాణించాలనుకునే విద్యార్థులు, యువతతో పాటు ఆట విడుపు కోసం ఉద్యోగులు కూడా ఇక్కడికి వస్తుండటం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు క్రీడలనేవి ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తాయి. ఈ మైదానాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి ఇక్కడ వచ్చే వారి నుంచి ఆదరణ ఎంతో బాగుంది. వారాంతాల్లో ఇక్కడకు పిల్లలతో కలిసి తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఆనందంగా గడుపుతున్నారు"-రంగరాజు, నిర్వాహకుడు,

"యువతను ఉత్తమ క్రీడాకారులుగా మార్చేందుకు లోకేశ్​ కృషి"

Multi Purpose Stadium: రూ.6 కోట్లతో స్టేడియం నిర్మాణం.. 30 లక్షలు లేక నిలిచిపోయిన పనులు

Box Cricket Courts in Vizianagaram District: చీకటి పడుతుందన్న గాబరా లేదు. కింద రాళ్లు గుచ్చుకుంటాయన్న భయం లేదు. బాల్‌ కోసం విపరీతంగా పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు. వీటన్నింటికీ మించి బ్యాట్‌ పడితే చాలు సునాయాశంగా ఫోరో సిక్సో కొట్టేయొచ్చు. కొంచెం నగదు వెచ్చిస్తే, బాక్స్‌ మైదానాలు క్రికెట్‌ కిక్కునిస్తున్నాయి. మొన్నటి వరకూ ప్రధాన నగరాలకే పరిమితమైన ఈ కోర్టులు ఉమ్మడి విజయనరం జిల్లావ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్నాయి.

విస్తరిస్తోన్న క్రికెట్ బాక్స్‌ మైదానాలు: ఒకప్పుడు కాస్త సమయం దొరికినా సరే విద్యార్థులు, యువత విశాలంగా ఉండే మైదానంలో క్రీడలు ఆడేవారు. రానురానూ మైదానాలు తగ్గిపోవడంతో ప్రస్తుతం బాక్స్‌ కోర్టు సంస్కృతి బాగా విస్తరిస్తోంది. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో చాలాప్రాంతాల్లో బాక్స్‌ గ్రౌండ్స్ ఏర్పాటయ్యాయి. ముఖ్యంగా విజయనగరంలోని దుప్పాడ, బంగారమ్మ తల్లి ఆలయం, రింగురోడ్డు, కేఎల్‌ పురం వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా క్రీడా స్థలాలు వెలిశాయి. వీటిలో ఆటలాడేందుకు విద్యార్థులు, యువకులు, ఉద్యోగులు పోటీ పడుతున్నారు. శని, ఆదివారాల్లో అయితే ఈ బాక్స్‌ కోర్టులకు మంచి డిమాండ్‌ ఉంటుంది.

జిల్లాలో విస్తరిస్తోన్న బాక్స్‌ క్రికెట్​ కోర్టులు - క్యూ కడుతున్న యువత (ETV)

చుట్టూ మెష్‌, కింద ప్లాస్టిక్‌ గడ్డితో కనిపించే ఈ మినీ మైదానాలను 5 సెంట్ల నుంచి 20 సెంట్ల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల అయితే అరెకరా స్థలంలో కూడా ఉంటున్నాయి. వీటి నిర్మాణానికి 10 నుంచి 15 లక్షల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. అద్దె విషయానికి వస్తే గంటకు 300 నుంచి 800 రూపాయల వరకూ వసూలు చేస్తున్నారు. వారాంతాలు, సెలవుల్లో ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు ఇస్తున్నారు. వీటిలో క్రికెట్‌తో పాటు అనేక రకాల క్రీడలు ఆడుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

క్రీడల్లో రాణించాలనుకునే విద్యార్థులు, యువతతో పాటు ఆట విడుపు కోసం ఉద్యోగులు సైతం ఇక్కడికి క్యూ కడుతున్నారు. ఫ్లడ్‌ లైట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో అర్ధరాత్రి అయినా సరే మైదానం వీడకుండా సరదాగా గడుపుతున్నారు. బాక్స్‌ గ్రౌండ్స్‌కు ఆదరణ చాలా బాగుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.


"ఆడుకొనేందుకు బయట ఎక్కడా సరైన మైదానాలు ఉండటం లేదు. ఈ క్రికెట్ కోర్టులో అయితే నెట్స్ ఉన్నాయి. బాల్ బయటకు వెళ్లేందుకు ఆస్కారం ఉండదు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగులు పని ఒత్తిడి నుంచి బయటపడి కాసేపు ఆహ్లాదంగా ఆటలు ఆడటం శారీరక ఆరోగ్యానికి సైతం ఎంతో మేలు చేస్తుంది"- క్రీడాకారులు


"క్రీడల్లో రాణించాలనుకునే విద్యార్థులు, యువతతో పాటు ఆట విడుపు కోసం ఉద్యోగులు కూడా ఇక్కడికి వస్తుండటం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు క్రీడలనేవి ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తాయి. ఈ మైదానాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి ఇక్కడ వచ్చే వారి నుంచి ఆదరణ ఎంతో బాగుంది. వారాంతాల్లో ఇక్కడకు పిల్లలతో కలిసి తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఆనందంగా గడుపుతున్నారు"-రంగరాజు, నిర్వాహకుడు,

"యువతను ఉత్తమ క్రీడాకారులుగా మార్చేందుకు లోకేశ్​ కృషి"

Multi Purpose Stadium: రూ.6 కోట్లతో స్టేడియం నిర్మాణం.. 30 లక్షలు లేక నిలిచిపోయిన పనులు

For All Latest Updates

TAGGED:

CRICKET BOX COURTS IN APCRICKET BOX COURT FOR ATHLETESBOXCRICKET COURTS VIZIANAGARAM DISTబాక్స్‌ క్రికెట్ కోర్టులుBOX CRICKET COURTS IN VIZIANAGARAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.