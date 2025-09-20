కొత్తతరం వారు అంకుర సంస్థలు స్థాపించి పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలి : ప్రత్యేక వర్క్షాప్లో మహిళా ప్రముఖులు
యువతరంలోని ఆలోచనలతో అంకుర సంస్థల ద్వారా వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు ఆలోచన - బోవెర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ సంస్థ ప్రత్యేక వర్క్ షాప్ ఏర్పాటు - ఉత్తమమైన ఆలోచనలు చేసిన వారికి బహుమతులు
Published : September 20, 2025 at 9:15 AM IST
Special Workshop on Women Empowerment in Hyderabad : మహిళల్లో ఆలోచనా శక్తిని గుర్తించి వారికి కాస్త చేదోడుగా ఉంటే అద్భుతాలు సాధించగల వారెందరో. ఉద్యోగులుగా, వ్యాపార పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగి విజేతలైన వారు చాలా మంది ఉన్నారు. యువతరంలోని ఆలోచనలతో అంకుర సంస్థల ద్వారా వ్యాపారం ప్రారంభింపజేసి అవసరమైన సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చేందుకు హైదరాబాద్కు చెందిన బోవెర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ సంస్థ ప్రత్యేక వర్క్ షాప్ ఏర్పాటు చేసింది. వ్యాపారవేత్తలుగా విజయ పథంలో సాగుతున్న పలువురు మహిళా ప్రముఖులతో యువతకు తమ అనుభవాలు చెప్పించేందుకు FOUND HER'S ARENA కార్యక్రమం నిర్వహించింది.
పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలనే : మనలో చాలా మందికి గొప్ప ఆలోచనలుంటాయి. కానీ వాటిని ఎలా ఆచరణలో పెట్టాలో తెలియదు. అందుకు సరైన వేదికలు దొరకవు. పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలనే సంకల్పం ఉన్నవారికి శిక్షణ ఇచ్చి వారి ఆలోచనను పది మందితో పంచుకుని తమ లక్ష్యాలు సాధించేందుకు హైదరాబాద్కు చెందిన బోవెర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ సంస్థ తోడ్పాటు అందిస్తోంది.
ముఖ్యంగా మహిళా సాధికారత కోసం పలు వర్క్ షాప్లు, ఇష్టాగోష్ఠిలు, శిక్షణా కార్యక్రమాలు ద్వారా ఎంతో మంది సొంత సంస్థలు ఏర్పాటు చేసేందుకు సహకరిస్తోంది. ఆ సంస్థ ప్రాంగణంలో FOUND HER's ARENA పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ మీడియా సంస్థ నిర్వాహకురాలు అక్కినేని అమల, ప్రముఖ్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ శిల్పా రెడ్డి, ఎలికో సంస్థ వైస్ ఛైర్ పర్సన్ వనితా దాట్ల కలాకృతి ఫౌండేషన్ కు చెందిన రేఖా లహోటితో పాటు పలువురు మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలు పాల్గొన్నారు.
అంకుర సంస్థలు స్థాపించి : సాధారణ స్థితి నుంచి ప్రారంభించి విజయవంతమైన వ్యాపార సంస్థలను నిర్వహించడంలో తాము ఎదుర్కొన్న ఎత్తుపల్లాలను, అందుకు తాము చేసిన కృషిని వివరించారు. విద్యార్థుల నుంచి వినూత్న ఆలోచనలను స్వీకరించి వాటిని కార్యరూపంలోకి ఎలా తీసుకురావచ్చో వివరించారు. కొత్త తరం వారు అంకుర సంస్థలు స్థాపించి పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని కార్యక్రమ నిర్వాహకులు అన్నారు.
ఉత్తమమైన ఆలోచనలు చేసిన వారికి బహుమతులు : ఈ కార్యక్రమంలో 4 విద్యా సంస్థలకు చెందిన 200 మందికి పైగా విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. వీరిలో 120 మంది యువతులు ఉన్నారు. ఉత్తమమైన ఆలోచనలు చేసిన వారికి మొదటి బహుమతి కింద రూ.25 వేలు, రెండో ఉత్తమ ఆలోచనకు రూ.15 వేల నగదు బహుమతి అందజేశారు. అంతే కాకుండా ఈ రెండింటిని ఇంక్యుబేట్ చేసి దాని ద్వారా ఉత్పత్తిని బయట మార్కెట్ కు తీసుకువెళ్లేందుకు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తామని చెప్పారు. జీవితంలో ప్రతీ సవాల్ను స్వీకరించాలని, ప్రణాళికా బద్ధంగా కృషి చేస్తే గొప్ప స్థాయికి వెళ్లవచ్చని విద్యార్థులకు వివరించారు. వారు అడిగిన పలు సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. అవసరమైతే తాము భవిష్యత్లో కూడా సహకారం అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. మహిళా సాధికారత ఆవశ్యకతను వివరించారు.
కార్యశాలలో పాల్గొన్న యువతులు : ఈ కార్యశాల ద్వారా తాము చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నామని విద్యార్థులు చెప్పారు. ఇందులో సగానికి పైగా యువతులే పాల్గొన్నారు. జీవిత అనుభవాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా తాము స్ఫూర్తి పొందామని, భవిష్యత్లో తాము కూడా వారిలా ఎదిగేందుకు ఇది ఎంతగానో సహకరిస్తుందని అన్నారు. గొప్ప ఆలోచనలు చేయడం, వాటిని ఆచరణలోకి తీసుకెళ్లి విజయవంతంగా వ్యాపారం చేయడంలో పలు మెలకువలు నేర్చుకోవడానికి ఇలాంటి కార్యశాలలు చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటాయని వారు తెలిపారు.
