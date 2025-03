ETV Bharat / state

అర్హత ఉన్నవారందరికీ పింఛన్లు: మంత్రి కొండపల్లి - BOTSA VS MINISTER KONDAPALLI

Botsa vs Minister Kondapalli About Pensions in Mandali: సామాజిక పింఛన్ల తొలగింపు అంశంపై శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల్లో వాడీవేడి చర్చ జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రాష్ట్రంలో రూ. 2 లక్షల పింఛన్లను తొలగించారన్న వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆరోపణలకు మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ధీటుగా సమాధానం ఇచ్చారు. చనిపోయిన వారి పింఛన్లు మాత్రమే ఆగిపోయాయని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం అనర్హులకు భారీగా పింఛన్లు ఇచ్చిందని, శాస్త్రీయంగా విచారణ చేసి ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 14 వేల 967 అనర్హుల పింఛన్లు మాత్రమే తొలగించామన్నారు.

వలస కార్మికుల కోసం 3 నెలలకు ఒకసారి పింఛన్ ఇచ్చే విధానం అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కొత్త పింఛన్లను ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారో చెప్పాలని విపక్ష నేత బొత్స ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానం చెప్పారు.