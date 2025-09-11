కోనసీమపై ఆశతో ఎదురుచూస్తున్న ప్రజలు - మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ
విద్య, ఆరోగ్యం, ఇతర అవసరాలకు కోనసీమపై ఆధారపడుతున్న సరిహద్దు గ్రామాలు - కోనసీమ జిల్లాలో విలీనం కావాలని కోరుకుంటున్న పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని పలు గ్రామాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 7:56 PM IST
Border Villages Await Merger with Konaseema District: ఆంధ్రప్రదేశ్లో జిల్లా సరిహద్దు పునర్వ్యవస్థీకరణ అంశం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం సరిహద్దు గ్రామాలు, మండలాలు, జిల్లాలను వాటికి చేరువలో ఉన్న ప్రాంతాల్లో విలీనం చేసే అవకాశం పరిశీలించేందుకు ఒక మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నిర్ణయం వెలువడిన వెంటనే కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలాన్ని ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమగోదావరి జిల్లా గ్రామాల్లో ప్రజల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ప్రత్యేకంగా సరిహద్దు లంక గ్రామాల ప్రజలు ఆసక్తిగా చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు.
కోనసీమపై ఆధారపడే సరిహద్దు గ్రామాలు: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఆచంట మండలంలోని అయోధ్యలంక, మర్రిమూల, పుచ్చల్లంక, రావిలంక గ్రామాలు, యలమంచిలి మండలంలోని కనకాయలంక, పెదలంక గ్రామాల పరిస్థితి ఒకే విధంగా ఉంది. ఇవన్నీ కోనసీమ జిల్లాకు అతి దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాలు కావడంతో, ప్రజల జీవన విధానం, దినచర్యలు మొత్తం కోనసీమ జిల్లాపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి.
ఈ గ్రామాల ప్రజలు విద్య, ఆరోగ్యం, నిత్యావసరాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మార్కెట్ కోసం కోనసీమకు రావాల్సి వస్తోంది. ప్రతి రోజు దాదాపు 300 మంది విద్యార్థులు కోనసీమ జిల్లాలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్తుండగా, వైద్య సేవల కోసం పెద్దవాళ్లు కూడా తరచూ అక్కడికే వెళ్తున్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పనులు మినహా మిగతా అన్ని అవసరాలు కోనసీమ ద్వారానే నెరవేరుతుండటం గమనార్హం.
రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం వేరే - జీవన విధానం వేరే: ఈ గ్రామాలు పరిపాలన పరంగా నరసాపురం పార్లమెంట్, ఆచంట, పాలకొల్లు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు చెందినవే. కానీ వాస్తవ జీవితంలో వారు ఎదుర్కొంటున్న అవసరాలన్నీ కోనసీమ జిల్లాపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. దీనివల్ల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం ఒకవైపు, జీవన విధానం మరోవైపు ఉండటంతో అనేక అసౌకర్యాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, అభివృద్ధి నిధుల విషయంలో సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలు తక్కువ ప్రాధాన్యత పొందుతున్నామనే అభిప్రాయం కలిగింది. ఈ పరిస్థితి వల్ల వ్యయప్రయాసలు పడుతున్నాయని, సమయం వృథా అవుతోందని స్థానికులు వాపోతున్నారు.
కొనసాగుతున్న డిమాండ్: సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలు తమను కోనసీమ జిల్లాలో కలపాలని కోరుతున్నారు. ఈ కోరికకు ఇప్పటివరకు స్పష్టమైన సమాధానం లభించలేదు. ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేయడంతో తమ కోరిక నెరవేరుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రజలు “మమ్మల్ని విలీనం చేస్తారా? లేక మళ్లీ పాత స్థితిగతుల్లో వదిలేస్తారా?” అనే అనుమానంతో ఉన్నారు. అయితే ఒకవేళ విలీనం జరిగితే, విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయ వ్యాపారం, రవాణా వంటి సమస్యలు తొలగిపోతాయని, జీవనం మరింత సులభతరం అవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిర్ణయం ప్రభావం: సరిహద్దు గ్రామాల విలీనం జరిగితే అది ప్రజల జీవన విధానంపై నేరుగా ప్రభావం చూపనుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, రైతులు, చిన్న వ్యాపారుల జీవితం మరింత సులభతరం అవుతుంది. రాజకీయంగా కూడా ఈ విలీనంతో స్థానిక ప్రజల ప్రాతినిధ్యం స్పష్టమవుతుంది. కోనసీమ జిల్లా పరిధిలోకి తమ గ్రామాలు చేరితే, వారి సమస్యలు త్వరగా పరిష్కారం అవుతాయని భావిస్తున్నారు.
భవిష్యత్తుపై ఉత్కంఠ: ప్రస్తుతం ఈ గ్రామాల ప్రజలు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నిర్ణయం కోసం చూస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం ఈ గ్రామాల భవిష్యత్తును పూర్తిగా మార్చనుంది. మొత్తం మీద, సరిహద్దు గ్రామాల విలీనం ప్రజల కోరిక ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో నెరవేరుతుందా లేదా అన్నదే కీలకం. నిర్ణయం సానుకూలంగా వస్తే, విద్య, ఆరోగ్యం, జీవన విధానం సులభతరం అవుతుంది. లేకుంటే మళ్లీ ఈ సమస్య వాయిదా పడిపోతుంది.
రాష్ట్రంలో జిల్లాల పునర్విభజన సమస్యలు - క్షేత్రస్థాయి పర్యటనకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం