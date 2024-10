ETV Bharat / state

తిరుపతిలో​ హోటల్​కు బాంబ్​ బెదిరింపు - తనిఖీలు చేపట్టిన పోలీసులు

Bomb threats to Raj Park hotel in Tirupati ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Bomb threats to several hotels in Tirupati: తిరుపతి నగరంలో బాంబు బెదిరింపు కలకలం సృష్టించింది. నగరంలోని రాజ్​పార్కు హోటల్​కు బాంబు బెదిరింపు కాల్​ రావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. మరో మూజు హోటళ్లకు కూడా బాంబు బెదిరింపులు రావడంతో పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ప్రత్యేక బృందాలు, బాంబ్ స్వ్కాడ్​తో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఆ హోటళ్లలోని మూలమూలలా గాలించారు. చివరకు ఎటువంటి బాంబు లేదని ప్రాధమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు.

అదే విధంగా రామానుజ కూడలిలోని మరో హోటల్​కు సైతం గురువారం మెయిల్​లో అపరిచిత వ్యక్తుల సుమారు నుంచి బెదిరింపులు రావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. డీఎస్పీ వెంకట నారాయణ పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక బృందాలతో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎక్కడా కూడా పేలుడు సామగ్రి లేవని నిర్థారించుకుని ఊరట చెందారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

